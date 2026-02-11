.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Аэрофлота
.
11 февраля 2026 года 19:01
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Аэрофлота
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 85 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Авиаперевозчик представил операционные результаты за январь 2026 года: - Пассажиропоток увеличился на 4,7% и составил 4,1 млн пассажиров. - Пассажирооборот увеличился на 9,9%, предельный пассажирооборот - на 4,1%. - Занятость кресел увеличилась на 3,1 п.п., до 92,8%. - Количество рейсов увеличилось на 1,2%, до 26,5 тыс., из которых 20,4 тыс. пришлось на внутренние рейсы. "Январская операционная статистика выглядит умеренно позитивно, - пишут эксперты. - Компания нарастила пассажиропоток, при этом основной вклад снова внесли международные направления, где динамика заметно опережает внутренний сегмент. Это отражает постепенное восстановление внешнего трафика и расширение маршрутной сети. Дополнительным позитивом стало улучшение загрузки кресел - показатель держится на высоком уровне, что говорит об эффективном управлении емкостями и поддержке доходности". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
11 февраля 2026 года 19:20
Рубль в среду сумел немного повыситься в паре с юанем после небольшого снижения значительную часть торгов
Москва. 11 февраля. Китайский юань растерял весь дневной прирост и слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль немного подорожал на фоне заметно укрепившейся нефти и в условиях нейтрального новостного потока. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,15 руб., что на 0,8 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.11 февраля 2026 года 18:42
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "Аэрофлота", говорится в комментарии аналитика Марины Кузнецовой. "Аэрофлот" представил операционные результаты группы за январь 2026 года: - Пассажиропоток увеличился на 4,7% и составил 4,1 млн пассажиров. - Пассажирооборот увеличился на... читать дальше
.11 февраля 2026 года 18:22
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает позитивную оценку акций ГМК "Норильский никеля", говорится в комментарии аналитика Никанора Халина. "Норникель" опубликовал отчетность по МСФО за 2П25 - выручка выросла на 5% г/г. EBITDA составила $3 млрд (+7% г/г) - слабее ожиданий консенсуса и оценок... читать дальше
.11 февраля 2026 года 18:02
Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции Сбербанка", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эмитент опубликовал сильный отчет за январь 2026 года по РСБУ. Прибыль выросла на 22%, до 161,7 млрд. руб. "Результаты показали сильный рост чистых... читать дальше
.11 февраля 2026 года 17:40
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил сильный финансовый отчет за январь 2026 года благодаря опережающим темпам роста чистых процентных доходов, констатируют эксперты. Чистая... читать дальше
.11 февраля 2026 года 17:17
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МКПАО "ВК", говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Если ограничения на работу Telegram не снимут, вероятно более широкое внедрение и использование национального мессенджера Max от эмитента, отмечает... читать дальше
.11 февраля 2026 года 16:51
ции ПАО "Аренадата" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил неаудированные результаты выручки, которые оказались существенно лучше ожиданий экспертов, говорится в комментарии. С учетом озвученных ранее заявлений о... читать дальше
.11 февраля 2026 года 16:27
Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции МКПАО "Озон", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликует результаты по МСФО 26 февраля 2026 года. Эксперты, с одной стороны, смотрят на потенциальный рост рентабельности и дальнейший рост... читать дальше
.11 февраля 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $261,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Биофармацевтическая компания отчиталась за 4К25 с превышением прогнозов как по выручке, так и по чистой... читать дальше
.11 февраля 2026 года 15:41
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Цена размещения в рамках SPO определена на... читать дальше
.11 февраля 2026 года 15:30
Москва. 11 февраля. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль немного дешевеет на нейтральном новостном фоне и несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,159 руб., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.11 февраля 2026 года 15:20
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arenadata с прогнозной стоимостью на уровне 167 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал предварительные неаудированные финансовые результаты за 2025 год, в которых говорится о... читать дальше
.11 февраля 2026 года 15:01
Мы повышаем рейтинг акций iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF до "Покупать" с "Держать" и сохраняем целевую цену на уровне $210,0. Апсайд равен 15,8%. "Наша оценка данных бумаг построена на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен акций, входящих в состав фонда, -... читать дальше
.11 февраля 2026 года 14:41
Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций ПАО "Аренадата" с целевой ценой 160 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. Компания опубликовала операционные результаты за 2025 год: рост выручки составил более 40% г/г, в то время как гайденс, озвученный в августе и ноябре 2025 года,... читать дальше
.11 февраля 2026 года 14:17
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой 1824 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитиков. Один из крупнейших производителей природного газа опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка снизилась на 6,5% год к году и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.