Рубль днем продолжает немного слабеть в паре с юанем несмотря на уверенный рост нефти

Москва. 11 февраля. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль немного дешевеет на нейтральном новостном фоне и несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,159 руб., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 2 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,26 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 10 копеек, до 92 руб./EUR1.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 13 февраля, время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале снизились после роста в январе 2026 года на фоне повышения НДС, приблизившись к среднему уровню 2025 года, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России.

В январе ценовые ожидания предприятий увеличились четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года, сообщалось ранее. "Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП)", - подчеркивал тогда ЦБ.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по ДКП.

ЦБ РФ между сохранением ставки и снижением до 15,5%, скорее всего, выберет второй вариант на заседании 13 февраля, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Они приводят ряд факторов в пользу этого прогноза. Во-первых, инфляция в начале года ускорилась, но была в рамках ожиданий ЦБ. Во-вторых, денежно-кредитные условия стали жестче. "Теперь ЦБ требует от банков резервировать больше капитала при наращивании долга закредитованными компаниями, - подчеркивают эксперты. - Это повысит стоимость заимствований для таких заемщиков и будет сдерживать совокупный рост кредитования. Снижение ключевой ставки на 50 процентных пунктов может сгладить влияние этого решения на банковскую систему". В-третьих, есть признаки снижения напряженности на рынке труда. В-четвертых, - это умеренный рост расходов бюджета, денежной массы и крепкий рубль.

Однако аналитики отмечают, что ЦБ может снизить ставку, сопроводив это осторожной риторикой и повышением прогноза по ключевой ставке на 2027 год.

Курс валютной пары юань/рубль может вернуться к уровню 11 руб. за юань к концу текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем в среду продолжения консолидации юаня в середине диапазона 10,8-11,5 руб. за юань. Дефицит юаневой ликвидности и ограниченное число участников рынка компенсируются ожиданием сохранения уровня ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в пятницу, - пишет эксперт в комментарии. - При этом постепенная нормализация ситуации с юаневой ликвидностью, сохранение ставки и активизация продаж валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля на фоне слабого спроса на импорт могут привести к волне восстановления рубля и возвращению пары юань/рубль к концу месяца в район 11 руб.".

Курс валютной пары юань/рубль (CNYRUB), вероятно, продолжит движение внутри коридора 11,10-11,25 руб. за юань на торгах в среду, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Российская валюта в настоящий момент пребывает в ожидании драйверов, которые определят ее дальнейшее движение, отмечают эксперты в комментарии.

Стоимость нефти в среду, помимо геополитических новостей, будет зависеть от выходящих данных по рынку труда США, а также недельных цифр по запасам нефти от Минэнерго. Если их существенный рост подтвердится, котировки нефти марки Brent рискуют уйти ниже $68,5 за баррель, прогнозируют в банке.

Подъем цен на нефть усилился днем в среду из-за сохранения напряженности вокруг Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 2,03%, до $70,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,14%, до $65,32 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил американский президент Дональд Трамп. "Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет, ничего этого, ничего лишнего", - заявил Трамп в интервью Fox Business. "Как вы знаете, сейчас к Ирану направляется огромная флотилия", - добавил он.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 13,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на сокращение запасов нефти на 200 тыс. баррелей.