Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Доля затрат на ИТ может достигнуть для банков 29%
2026 году доля расходов на ИТ у крупнейших банков (топ-10 по активам) вырастет на 2 п. п. и достигнет 29% от общей величины операционных расходов. В 2024 году доля таких расходов составляла 26%. Такие оценки содержатся в обзоре, подготовленном...
 
Большинству россиян недоступна рыночная ипотека
Рыночная ипотека на готовое жилье доступна меньше, чем одному из шести россиян, подсчитали "Известия". Даже потенциальное снижение ключевой ставки с 16 до 12% к концу года ситуацию сильно не изменит. Средняя зарплата в РФ в 2025 году составляла...
 
Банки рассказали о динамике кешбэка в 2025 году
Размер выплаченного кэшбэка в 2025 г. вырос в зависимости от банка в пределах от 5% до кратных чисел в сравнении с предыдущим годом, показал опрос "Ведомостей". Суммарный объем поощрений клиентов мог достичь прогнозируемых ранее рынком 450-500 млрд...
 
11 февраля 2026 года 15:30

Рубль днем продолжает немного слабеть в паре с юанем несмотря на уверенный рост нефти

Москва. 11 февраля. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль немного дешевеет на нейтральном новостном фоне и несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,159 руб., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 2 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,26 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 10 копеек, до 92 руб./EUR1.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 13 февраля, время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале снизились после роста в январе 2026 года на фоне повышения НДС, приблизившись к среднему уровню 2025 года, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России.

В январе ценовые ожидания предприятий увеличились четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года, сообщалось ранее. "Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП)", - подчеркивал тогда ЦБ.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по ДКП.

ЦБ РФ между сохранением ставки и снижением до 15,5%, скорее всего, выберет второй вариант на заседании 13 февраля, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Они приводят ряд факторов в пользу этого прогноза. Во-первых, инфляция в начале года ускорилась, но была в рамках ожиданий ЦБ. Во-вторых, денежно-кредитные условия стали жестче. "Теперь ЦБ требует от банков резервировать больше капитала при наращивании долга закредитованными компаниями, - подчеркивают эксперты. - Это повысит стоимость заимствований для таких заемщиков и будет сдерживать совокупный рост кредитования. Снижение ключевой ставки на 50 процентных пунктов может сгладить влияние этого решения на банковскую систему". В-третьих, есть признаки снижения напряженности на рынке труда. В-четвертых, - это умеренный рост расходов бюджета, денежной массы и крепкий рубль.

Однако аналитики отмечают, что ЦБ может снизить ставку, сопроводив это осторожной риторикой и повышением прогноза по ключевой ставке на 2027 год.

Курс валютной пары юань/рубль может вернуться к уровню 11 руб. за юань к концу текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем в среду продолжения консолидации юаня в середине диапазона 10,8-11,5 руб. за юань. Дефицит юаневой ликвидности и ограниченное число участников рынка компенсируются ожиданием сохранения уровня ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в пятницу, - пишет эксперт в комментарии. - При этом постепенная нормализация ситуации с юаневой ликвидностью, сохранение ставки и активизация продаж валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля на фоне слабого спроса на импорт могут привести к волне восстановления рубля и возвращению пары юань/рубль к концу месяца в район 11 руб.".

Курс валютной пары юань/рубль (CNYRUB), вероятно, продолжит движение внутри коридора 11,10-11,25 руб. за юань на торгах в среду, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Российская валюта в настоящий момент пребывает в ожидании драйверов, которые определят ее дальнейшее движение, отмечают эксперты в комментарии.

Стоимость нефти в среду, помимо геополитических новостей, будет зависеть от выходящих данных по рынку труда США, а также недельных цифр по запасам нефти от Минэнерго. Если их существенный рост подтвердится, котировки нефти марки Brent рискуют уйти ниже $68,5 за баррель, прогнозируют в банке.

Подъем цен на нефть усилился днем в среду из-за сохранения напряженности вокруг Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 2,03%, до $70,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,14%, до $65,32 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил американский президент Дональд Трамп. "Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет, ничего этого, ничего лишнего", - заявил Трамп в интервью Fox Business. "Как вы знаете, сейчас к Ирану направляется огромная флотилия", - добавил он.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 13,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на сокращение запасов нефти на 200 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


11 февраля 2026 года 19:20
Рубль в среду сумел немного повыситься в паре с юанем после небольшого снижения значительную часть торгов
Москва. 11 февраля. Китайский юань растерял весь дневной прирост и слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль немного подорожал на фоне заметно укрепившейся нефти и в условиях нейтрального новостного потока. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,15 руб., что на 0,8 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
11 февраля 2026 года 19:01
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Аэрофлота
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 85 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Авиаперевозчик представил операционные результаты за январь 2026 года: - Пассажиропоток увеличился на 4,7% и составил 4,1 млн пассажиров. -...    читать дальше
11 февраля 2026 года 18:42
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Аэрофлота
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "Аэрофлота", говорится в комментарии аналитика Марины Кузнецовой. "Аэрофлот" представил операционные результаты группы за январь 2026 года: - Пассажиропоток увеличился на 4,7% и составил 4,1 млн пассажиров. - Пассажирооборот увеличился на...    читать дальше
11 февраля 2026 года 18:22
"Эйлер" подтверждает позитивную оценку акций Норникеля
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает позитивную оценку акций ГМК "Норильский никеля", говорится в комментарии аналитика Никанора Халина. "Норникель" опубликовал отчетность по МСФО за 2П25 - выручка выросла на 5% г/г. EBITDA составила $3 млрд (+7% г/г) - слабее ожиданий консенсуса и оценок...    читать дальше
11 февраля 2026 года 18:02
Совкомбанк открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка
Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции Сбербанка", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эмитент опубликовал сильный отчет за январь 2026 года по РСБУ. Прибыль выросла на 22%, до 161,7 млрд. руб. "Результаты показали сильный рост чистых...    читать дальше
11 февраля 2026 года 17:40
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил сильный финансовый отчет за январь 2026 года благодаря опережающим темпам роста чистых процентных доходов, констатируют эксперты. Чистая...    читать дальше
11 февраля 2026 года 17:17
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВК
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МКПАО "ВК", говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Если ограничения на работу Telegram не снимут, вероятно более широкое внедрение и использование национального мессенджера Max от эмитента, отмечает...    читать дальше
11 февраля 2026 года 16:51
Акции Группы Аренадата привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Аренадата" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил неаудированные результаты выручки, которые оказались существенно лучше ожиданий экспертов, говорится в комментарии. С учетом озвученных ранее заявлений о...    читать дальше
11 февраля 2026 года 16:27
Совкомбанк открыл торговую идею: покупать акции Озона
Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции МКПАО "Озон", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликует результаты по МСФО 26 февраля 2026 года. Эксперты, с одной стороны, смотрят на потенциальный рост рентабельности и дальнейший рост...    читать дальше
11 февраля 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $261,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Биофармацевтическая компания отчиталась за 4К25 с превышением прогнозов как по выручке, так и по чистой...    читать дальше
11 февраля 2026 года 15:41
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Эталона
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Цена размещения в рамках SPO определена на...    читать дальше
11 февраля 2026 года 15:20
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arenadata
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arenadata с прогнозной стоимостью на уровне 167 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал предварительные неаудированные финансовые результаты за 2025 год, в которых говорится о...    читать дальше
11 февраля 2026 года 15:01
"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
Мы повышаем рейтинг акций iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF до "Покупать" с "Держать" и сохраняем целевую цену на уровне $210,0. Апсайд равен 15,8%. "Наша оценка данных бумаг построена на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен акций, входящих в состав фонда, -...    читать дальше
11 февраля 2026 года 14:41
Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций Аренадаты
Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций ПАО "Аренадата" с целевой ценой 160 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. Компания опубликовала операционные результаты за 2025 год: рост выручки составил более 40% г/г, в то время как гайденс, озвученный в августе и ноябре 2025 года,...    читать дальше
11 февраля 2026 года 14:17
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НОВАТЭКа
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой 1824 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитиков. Один из крупнейших производителей природного газа опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка снизилась на 6,5% год к году и...    читать дальше
