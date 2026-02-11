"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Эталона

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Цена размещения в рамках SPO определена на уровне 46 рублей за акцию, что соответствует ранее объявленному ценовому ориентиру, сообщил эмитент.

"Умеренно позитивная новость для компании, поскольку цена SPO выше рыночной, хотя она и была известна до официальной публикации предварительных итогов. Сохраняем "негативный" взгляд на акции "Эталона". Мы осторожно относимся к дополнительной эмиссии и прогнозируем чистый убыток у компании по итогам 2025 года", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.