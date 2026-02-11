"Солид Брокер" сохраняет рейтинг "по рынку" для акций МТС-банка с прогнозной ценой 1738 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев (потенциал роста 32% с учетом дивидендов), говорится в комментарии эксперта Дмитрия Донецкого.

"Дивиденды за 2025 год ожидаем на уровне 89,3 рублей на акцию, что соответствует нашей оценке 25% чистой прибыли за 2025 год, - пишет аналитик. - Форвардный мультипликатор P/E 2,9х, P/B 0.43х, рентабельность капитала за 2026 год с учетом субординированных облигаций 15,5%". Донецкий ожидает, что доходы МТС-Банка продолжат восстановление после периода высоких ставок в текущем цикле ДКП за счет роста чистой процентной маржи, роста комиссионных и прочих доходов при сохранении стоимости риска последних кварталов. "Также МТС-Банк является бенефициаром ослабления рубля из-за переоценки открытой валютной позиции (ОВП) и бенефициаром снижения ключевой ставки", - подчеркивает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.