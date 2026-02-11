.
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Доля затрат на ИТ может достигнуть для банков 29%
2026 году доля расходов на ИТ у крупнейших банков (топ-10 по активам) вырастет на 2 п. п. и достигнет 29% от общей величины операционных расходов. В 2024 году доля таких расходов составляла 26%. Такие оценки содержатся в обзоре, подготовленном...
 
Большинству россиян недоступна рыночная ипотека
Рыночная ипотека на готовое жилье доступна меньше, чем одному из шести россиян, подсчитали "Известия". Даже потенциальное снижение ключевой ставки с 16 до 12% к концу года ситуацию сильно не изменит. Средняя зарплата в РФ в 2025 году составляла...
 
Банки рассказали о динамике кешбэка в 2025 году
Размер выплаченного кэшбэка в 2025 г. вырос в зависимости от банка в пределах от 5% до кратных чисел в сравнении с предыдущим годом, показал опрос "Ведомостей". Суммарный объем поощрений клиентов мог достичь прогнозируемых ранее рынком 450-500 млрд...
 
11 февраля 2026 года 12:35

"Финам" понизил рейтинг акций Union Pacific до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Union Pacific Corp. с "покупать" до "держать" по итогам отчетности эмитента, сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $244,85 за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Котировки бумаг достигли нашей целевой цены и имеют ограниченный потенциал на фоне ситуации в отрасли и рисков относительно слияния. Основным драйвером роста компании остается реиндустриализация США, увеличение инвестиций в инфраструктуру и стратегическое партнерство", - указывает эксперт.

Union Pacific Corp. - крупнейший железнодорожный оператор на территории США, владеющий сетью железных дорог. Компания обслуживает клиентов в ключевых секторах экономики: энергетика, промышленность, агробизнес, розничная торговля и логистика.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
