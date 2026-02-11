Рубль продолжит движение внутри коридора 11,10-11,25 руб./юань в среду - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль (CNYRUB), вероятно, продолжит движение внутри коридора 11,10-11,25 руб. за юань на торгах в среду, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Российская валюта в настоящий момент пребывает в ожидании драйверов, которые определят ее дальнейшее движение, отмечают эксперты в комментарии.

Стоимость нефти в среду, помимо геополитических новостей, будет зависеть от выходящих данных по рынку труда США, а также недельных цифр по запасам нефти от Минэнерго. Если их существенный рост подтвердится, котировки нефти марки Brent рискуют уйти ниже $68,5 за баррель, прогнозируют в банке.

