Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций сталелитейных компаний РФ
.
11 февраля 2026 года 11:08
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций сталелитейных компаний РФ
"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. По данным отраслевого агентства "Корпорация Чермет", темпы падения в январе ускорились: за первый месяц года было произведено 5,6 млн тонн стали, 5 млн тонн проката и 0,7 млн тонн труб. В годовом выражении снижение составило 5,4% в стали, 2,3% - в стальном прокате и 17,2% - в трубах, отмечают эксперты. "Статистика отражает общую тенденцию в отрасли. На производстве отражается и падение спроса из-за стагнации секторов-потребителей, что негативно влияет на общие результаты металлургов, - пишут аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. - Сохраняем "нейтральный" взгляд на сталеваров. В спотовых ценах Р/Е всех трех компаний находится выше исторических значений: "Северсталь" - 13х против 7,5х, "НЛМК" - 8,3х против 7,6х, "ММК" - 14,5х против 6,3х". На взгляд стратегов БКС, отраслевой кризис продолжает давить на металлургов. Они не ожидают оживления сектора в 2026 году и рассчитывают на постепенное восстановление в 2027 году с перезагрузкой строительной отрасли. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
.
11 февраля 2026 года 18:42
.