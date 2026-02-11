Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем несмотря на подрастающую нефть

Москва. 11 февраля. Китайский юань повышается на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль незначительно дешевеет несмотря на подрастающую нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,163 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,97 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 13 февраля, время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Курс валютной пары юань/рубль может вернуться к уровню 11 рублей за юань к концу текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем в среду продолжения консолидации юаня в середине диапазона 10,8-11,5 руб. за юань. Дефицит юаневой ликвидности и ограниченное число участников рынка компенсируются ожиданием сохранения уровня ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в пятницу, - пишет эксперт в комментарии. - При этом постепенная нормализация ситуации с юаневой ликвидностью, сохранение ставки и активизация продаж валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля на фоне слабого спроса на импорт могут привести к волне восстановления рубля и возвращению пары юань/рубль к концу месяца в район 11 рублей".

Цены на нефть поднимаются утром в среду.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только такая договоренность , которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил американский президент Дональд Трамп.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск растет на 0,7%, до $69,27 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,78%, до $64,46 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 13,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск.