11 февраля 2026 года 10:22
Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем несмотря на подрастающую нефть
Москва. 11 февраля. Китайский юань повышается на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль незначительно дешевеет несмотря на подрастающую нефть.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,163 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,97 коп. выше уровня действующего официального курса.
Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 13 февраля, время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Курс валютной пары юань/рубль может вернуться к уровню 11 рублей за юань к концу текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.
"Ожидаем в среду продолжения консолидации юаня в середине диапазона 10,8-11,5 руб. за юань. Дефицит юаневой ликвидности и ограниченное число участников рынка компенсируются ожиданием сохранения уровня ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в пятницу, - пишет эксперт в комментарии. - При этом постепенная нормализация ситуации с юаневой ликвидностью, сохранение ставки и активизация продаж валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля на фоне слабого спроса на импорт могут привести к волне восстановления рубля и возвращению пары юань/рубль к концу месяца в район 11 рублей".
Цены на нефть поднимаются утром в среду.
Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только такая договоренность , которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил американский президент Дональд Трамп.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск растет на 0,7%, до $69,27 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,78%, до $64,46 за баррель.
Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 13,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
11 февраля 2026 года 18:42
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "Аэрофлота", говорится в комментарии аналитика Марины Кузнецовой.
"Аэрофлот" представил операционные результаты группы за январь 2026 года:
- Пассажиропоток увеличился на 4,7% и составил 4,1 млн пассажиров.
- Пассажирооборот увеличился на... читать дальше
.
11 февраля 2026 года 18:22
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает позитивную оценку акций ГМК "Норильский никеля", говорится в комментарии аналитика Никанора Халина.
"Норникель" опубликовал отчетность по МСФО за 2П25 - выручка выросла на 5% г/г. EBITDA составила $3 млрд (+7% г/г) - слабее ожиданий консенсуса и оценок... читать дальше
.
11 февраля 2026 года 18:02
Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции Сбербанка", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко.
Эмитент опубликовал сильный отчет за январь 2026 года по РСБУ.
Прибыль выросла на 22%, до 161,7 млрд. руб.
"Результаты показали сильный рост чистых... читать дальше
.
11 февраля 2026 года 17:40
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
Эмитент представил сильный финансовый отчет за январь 2026 года благодаря опережающим темпам роста чистых процентных доходов, констатируют эксперты.
Чистая... читать дальше
.
11 февраля 2026 года 17:17
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МКПАО "ВК", говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова.
Если ограничения на работу Telegram не снимут, вероятно более широкое внедрение и использование национального мессенджера Max от эмитента, отмечает... читать дальше
.
11 февраля 2026 года 16:51
ции ПАО "Аренадата" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
Эмитент представил неаудированные результаты выручки, которые оказались существенно лучше ожиданий экспертов, говорится в комментарии.
С учетом озвученных ранее заявлений о... читать дальше
.
11 февраля 2026 года 16:27
Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции МКПАО "Озон", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.
Эмитент опубликует результаты по МСФО 26 февраля 2026 года.
Эксперты, с одной стороны, смотрят на потенциальный рост рентабельности и дальнейший рост... читать дальше
.
11 февраля 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $261,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.
Биофармацевтическая компания отчиталась за 4К25 с превышением прогнозов как по выручке, так и по чистой... читать дальше
.
11 февраля 2026 года 15:41
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.
Цена размещения в рамках SPO определена на... читать дальше
.
11 февраля 2026 года 15:30
Москва. 11 февраля. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль немного дешевеет на нейтральном новостном фоне и несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,159 руб., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
11 февраля 2026 года 15:20
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arenadata с прогнозной стоимостью на уровне 167 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.
Эмитент опубликовал предварительные неаудированные финансовые результаты за 2025 год, в которых говорится о... читать дальше
.
11 февраля 2026 года 15:01
Мы повышаем рейтинг акций iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF до "Покупать" с "Держать" и сохраняем целевую цену на уровне $210,0. Апсайд равен 15,8%.
"Наша оценка данных бумаг построена на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен акций, входящих в состав фонда, -... читать дальше
.
11 февраля 2026 года 14:41
Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций ПАО "Аренадата" с целевой ценой 160 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков.
Компания опубликовала операционные результаты за 2025 год: рост выручки составил более 40% г/г, в то время как гайденс, озвученный в августе и ноябре 2025 года,... читать дальше
.
11 февраля 2026 года 14:17
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой
1824 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитиков.
Один из крупнейших производителей природного газа опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год:
- Выручка снизилась на 6,5% год к году и... читать дальше
.
11 февраля 2026 года 13:45
"Солид Брокер" сохраняет рейтинг "по рынку" для акций МТС-банка с прогнозной ценой 1738 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев (потенциал роста 32% с учетом дивидендов), говорится в комментарии эксперта Дмитрия Донецкого.
"Дивиденды за 2025 год ожидаем на уровне 89,3 рублей на акцию, что... читать дальше
.