ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 15,5% в пятницу - SberCIB

ЦБ РФ между сохранением ставки и снижением до 15,5%, скорее всего, выберет второй вариант на заседании 13 февраля, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Они приводят ряд факторов в пользу этого прогноза:

- Инфляция в начале года ускорилась, но была в рамках ожиданий ЦБ.

- Денежно-кредитные условия стали жестче. "Теперь ЦБ требует от банков резервировать больше капитала при наращивании долга закредитованными компаниями, - подчеркивают эксперты. - Это повысит стоимость заимствований для таких заемщиков и будет сдерживать совокупный рост кредитования. Снижение ключевой ставки на 50 процентных пунктов может сгладить влияние этого решения на банковскую систему".

- Признаки снижения напряженности на рынке труда.

- Умеренный рост расходов бюджета, денежной массы и крепкий рубль.

Однако аналитики отмечают, что ЦБ может снизить ставку, сопроводив это осторожной риторикой и повышением прогноза по ключевой ставке на 2027 год.

