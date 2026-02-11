.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Доля затрат на ИТ может достигнуть для банков 29%
2026 году доля расходов на ИТ у крупнейших банков (топ-10 по активам) вырастет на 2 п. п. и достигнет 29% от общей величины операционных расходов. В 2024 году доля таких расходов составляла 26%. Такие оценки содержатся в обзоре, подготовленном...
 
Большинству россиян недоступна рыночная ипотека
Рыночная ипотека на готовое жилье доступна меньше, чем одному из шести россиян, подсчитали "Известия". Даже потенциальное снижение ключевой ставки с 16 до 12% к концу года ситуацию сильно не изменит. Средняя зарплата в РФ в 2025 году составляла...
 
Банки рассказали о динамике кешбэка в 2025 году
Размер выплаченного кэшбэка в 2025 г. вырос в зависимости от банка в пределах от 5% до кратных чисел в сравнении с предыдущим годом, показал опрос "Ведомостей". Суммарный объем поощрений клиентов мог достичь прогнозируемых ранее рынком 450-500 млрд...
 
11 февраля 2026 года 09:11

Dow Jones обновил рекорд

Dow Jones обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq снизились по итогам торгов во вторник. Рынки акций стран АТР растут в среду. Нефть дорожает в среду утром на ситуации вокруг Ирана, Brent торгуется у $69,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом Dow Jones вырос и обновил исторический максимум.

Инвесторы оценивали статданные и финансовую отчетность компаний.

Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,4%, по данным Trading Economics.

То, что продажи в праздничный период оказались значительно хуже ожиданий, отражает более неустойчивое потребительское поведение. Это укрепляет трейдеров во мнении, что Федеральная резервная система в этом году может предпринять больше двух снижений базовой процентной ставки.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в январе опустился до 99,3 пункта по сравнению с 99,5 пункта месяцем ранее, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Средний прогноз экспертов предполагал повышение до 99,9 пункта.

Котировки акций Spotify Technology взлетели на 14,8%. Оператор одноименного музыкального стримингового сервиса в четвертом квартале увеличил чистую прибыль более чем в три раза, а также зафиксировал рекордный прирост числа пользователей.

Hasbro Inc. завершил прошедший квартал с чистой прибылью и нарастил выручку на 31% (выше прогноза), а также анонсировал buyback на сумму до $1 млрд. Цена акций производителя игрушек подскочила на 7,5%.

Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети Marriott International в октябре-декабре зафиксировал выручку лучше консенсус-прогноза, что вызвало повышение котировок бумаг на 8,5% (до исторического максимума).

Бумаги DuPont подорожали на 5%. Химическая компания в октябре-декабре увеличила чистый убыток почти на 8%, но дала хороший прогноз на текущий год.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) и Home Depot Inc. (SPB: HD) прибавили в цене 2,6% и 2,3% соответственно и стали лидерами подъема среди компонентов Dow Jones.

Между тем цена акций Coca-Cola Co. (SPB: KO) снизилась на 1,5%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков в четвертом квартале увеличил выручку на 2%, но она оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Стоимость Alphabet Inc. (SPB: GOOG) опустилась на 1,8%. Компания разместила номинированные в долларах США облигации семи выпусков на общую сумму $20 млрд, а также, по данным СМИ, планирует впервые выпустить бонды в фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Кроме того, уменьшились котировки акций представителей розничной торговли Costco и Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 2,6% и 1,8% соответственно.

Цена бумаг S&P Global Inc. упала на 9,7% после того, как международное рейтинговое агентство дало слабый прогноз финансовых показателей на 2026 год. На этой новости также существенно подешевели бумаги Moody''s Corp. (-6,8%) и MSCI Inc. (-7,8%).

Акции International Business Machines (SPB: IBM) ушли вниз на 1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,9%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,3%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 52,27 пункта (на 0,1%) и достиг 50188,14 пункта.

Между тем значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизилось на 23,01 пункта (на 0,33%) - до 6941,81 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 136,2 пункта (на 0,59%) и завершил сессию на отметке 23102,47 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду, биржи Японии не работают в связи с государственным праздником (День основания государства).

Инфляция в Китае существенно замедлилась в январе. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% в годовом сравнении после подъема на 0,8% в декабре, согласно официальным данным. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 0,4%.

Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в январе составила 0,8%, что является минимумом за шесть месяцев, против 1,2%, в декабре.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в январе уменьшились на 1,4% в годовом выражении. Их снижение зафиксировано по итогам 40-го месяца подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,27%, гонконгский Hang Seng - 0,44%.

В росте на торгах в Гонконге лидирует производитель электроинструментов и уборочных машин Techtronic Industries (+5,1%).

Бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) дорожают на 4,8%, девелопера Link Real Estate - на 4,1%, автопроизводителей BYD Co., Li Auto (SPB: LI) и Geely Automobile Holdings Ltd. - на 4%, 2,5% и 2,2% соответственно, фармацевтической Wuxi Biologics - на 3,7%, горнодобывающей Zijin Mining - на 3,6%, образовательной New Oriental Education & Technology - на 3,3%.

Самое сильное падение демонстрируют котировки производителя игрушек Pop Mart International (на 4,4%).

Стоимость акций страховщика China Life Insurance снижается на 2,9%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,6%, производителя трикотажных изделий Shenzhou International Group - на 2,3%, фармкомпании Sinopharm Group - на 1,3%, девелопера Longfor Group - на 1,1%, страховщика Ping An Insurance - на 1%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 1,1%.

Уровень безработицы в Южной Корее в январе снизился до 3% с пересмотренных с понижением 3,3% в декабре, согласно опубликованным в среду официальным данным.

Автопроизводители Hyundai Motor и Kia Corp. увеличивают капитализацию на 4,9% и 3,6% соответственно.

Котировки акций финкомпаний KB Financial Group, Shinhan Financial и Hana Financial повышаются на 5,5%, 2,9% и 3,6% соответственно, крупнейшего в мире производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics - на 1,3%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 0,3%, сталелитейной Posco - также на 0,3%.

Рыночная стоимость чипмейкера SK Hynix снижается на 1%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,66%.

Активный подъем показали акции энергетической AGL Energy (+11,8%), производителя строительных материалов James Hardie Industries (+10,9%), золотодобывающих Evolution Mining (+8,7%) и Bellevue Gold (+6,3%).

Бумаги Commonwealth Bank of Australia подорожали на 6,8% после сильной финансовой отчетности банка за первое финполугодие.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,6% и 1,2% соответственно.

Лидерами снижения стали биофармацевтическая CSL (-4,6%), производитель медицинского оборудования ResMed Inc. (-4,5%) и инвесткомпания HMC Capital (-3,7%).

Цены на нефть поднимаются утром в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск растет на $0,46 (0,67%), до $69,26 за баррель. Во вторник контракт снизился в цене на $0,24 (0,3%), до $68,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,48 (0,75%), до $64,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $0,4 (0,6%), до $63,96 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил американский президент Дональд Трамп. "Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет, ничего этого, ничего лишнего", - заявил Трамп в интервью Fox Business. "Как вы знаете, сейчас к Ирану направляется огромная флотилия", - добавил он.

"Бычьи риски на рынке нефти сохраняются, поскольку переговоры США с Ираном продолжаются, но ситуация остается волатильной, - написали аналитики LSEG. - Это поддерживает наценку с учетом риска закрытия Ормузского пролива на фоне сохраняющегося санкционного давления и угроз ввести пошлины для стран, торгующих с Ираном".

Ранее Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год с $55,87 до $57,69 за баррель. Прогноз стоимости Brent в 2027 году пересмотрен с $54,02 до $53 за баррель.

Несмотря на краткосрочный рост цен и кратковременные перебои поставок, в ведомстве прогнозируют, что сильный рост мировой добычи приведет к значительному увеличению мировых запасов топлива в течение прогнозируемого периода, что вызовет падение цен на нефть.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 13,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 февраля 2026 года 18:42
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Аэрофлота
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "Аэрофлота", говорится в комментарии аналитика Марины Кузнецовой. "Аэрофлот" представил операционные результаты группы за январь 2026 года: - Пассажиропоток увеличился на 4,7% и составил 4,1 млн пассажиров. - Пассажирооборот увеличился на...    читать дальше
11 февраля 2026 года 18:22
"Эйлер" подтверждает позитивную оценку акций Норникеля
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает позитивную оценку акций ГМК "Норильский никеля", говорится в комментарии аналитика Никанора Халина. "Норникель" опубликовал отчетность по МСФО за 2П25 - выручка выросла на 5% г/г. EBITDA составила $3 млрд (+7% г/г) - слабее ожиданий консенсуса и оценок...    читать дальше
11 февраля 2026 года 18:02
Совкомбанк открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка
Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции Сбербанка", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эмитент опубликовал сильный отчет за январь 2026 года по РСБУ. Прибыль выросла на 22%, до 161,7 млрд. руб. "Результаты показали сильный рост чистых...    читать дальше
11 февраля 2026 года 17:40
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил сильный финансовый отчет за январь 2026 года благодаря опережающим темпам роста чистых процентных доходов, констатируют эксперты. Чистая...    читать дальше
11 февраля 2026 года 17:17
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВК
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МКПАО "ВК", говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Если ограничения на работу Telegram не снимут, вероятно более широкое внедрение и использование национального мессенджера Max от эмитента, отмечает...    читать дальше
11 февраля 2026 года 16:51
Акции Группы Аренадата привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Аренадата" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил неаудированные результаты выручки, которые оказались существенно лучше ожиданий экспертов, говорится в комментарии. С учетом озвученных ранее заявлений о...    читать дальше
11 февраля 2026 года 16:27
Совкомбанк открыл торговую идею: покупать акции Озона
Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции МКПАО "Озон", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликует результаты по МСФО 26 февраля 2026 года. Эксперты, с одной стороны, смотрят на потенциальный рост рентабельности и дальнейший рост...    читать дальше
11 февраля 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $261,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Биофармацевтическая компания отчиталась за 4К25 с превышением прогнозов как по выручке, так и по чистой...    читать дальше
11 февраля 2026 года 15:41
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Эталона
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Цена размещения в рамках SPO определена на...    читать дальше
11 февраля 2026 года 15:30
Рубль днем продолжает немного слабеть в паре с юанем несмотря на уверенный рост нефти
Москва. 11 февраля. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль немного дешевеет на нейтральном новостном фоне и несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,159 руб., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
11 февраля 2026 года 15:20
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arenadata
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arenadata с прогнозной стоимостью на уровне 167 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал предварительные неаудированные финансовые результаты за 2025 год, в которых говорится о...    читать дальше
11 февраля 2026 года 15:01
"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
Мы повышаем рейтинг акций iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF до "Покупать" с "Держать" и сохраняем целевую цену на уровне $210,0. Апсайд равен 15,8%. "Наша оценка данных бумаг построена на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен акций, входящих в состав фонда, -...    читать дальше
11 февраля 2026 года 14:41
Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций Аренадаты
Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций ПАО "Аренадата" с целевой ценой 160 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. Компания опубликовала операционные результаты за 2025 год: рост выручки составил более 40% г/г, в то время как гайденс, озвученный в августе и ноябре 2025 года,...    читать дальше
11 февраля 2026 года 14:17
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НОВАТЭКа
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой 1824 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитиков. Один из крупнейших производителей природного газа опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка снизилась на 6,5% год к году и...    читать дальше
11 февраля 2026 года 13:45
"Солид Брокер" сохраняет рейтинг "по рынку" для акций МТС-банка
"Солид Брокер" сохраняет рейтинг "по рынку" для акций МТС-банка с прогнозной ценой 1738 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев (потенциал роста 32% с учетом дивидендов), говорится в комментарии эксперта Дмитрия Донецкого. "Дивиденды за 2025 год ожидаем на уровне 89,3 рублей на акцию, что...    читать дальше
