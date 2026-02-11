Dow Jones обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq снизились по итогам торгов во вторник. Рынки акций стран АТР растут в среду. Нефть дорожает в среду утром на ситуации вокруг Ирана, Brent торгуется у $69,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом Dow Jones вырос и обновил исторический максимум.

Инвесторы оценивали статданные и финансовую отчетность компаний.

Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,4%, по данным Trading Economics.

То, что продажи в праздничный период оказались значительно хуже ожиданий, отражает более неустойчивое потребительское поведение. Это укрепляет трейдеров во мнении, что Федеральная резервная система в этом году может предпринять больше двух снижений базовой процентной ставки.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в январе опустился до 99,3 пункта по сравнению с 99,5 пункта месяцем ранее, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Средний прогноз экспертов предполагал повышение до 99,9 пункта.

Котировки акций Spotify Technology взлетели на 14,8%. Оператор одноименного музыкального стримингового сервиса в четвертом квартале увеличил чистую прибыль более чем в три раза, а также зафиксировал рекордный прирост числа пользователей.

Hasbro Inc. завершил прошедший квартал с чистой прибылью и нарастил выручку на 31% (выше прогноза), а также анонсировал buyback на сумму до $1 млрд. Цена акций производителя игрушек подскочила на 7,5%.

Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети Marriott International в октябре-декабре зафиксировал выручку лучше консенсус-прогноза, что вызвало повышение котировок бумаг на 8,5% (до исторического максимума).

Бумаги DuPont подорожали на 5%. Химическая компания в октябре-декабре увеличила чистый убыток почти на 8%, но дала хороший прогноз на текущий год.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) и Home Depot Inc. (SPB: HD) прибавили в цене 2,6% и 2,3% соответственно и стали лидерами подъема среди компонентов Dow Jones.

Между тем цена акций Coca-Cola Co. (SPB: KO) снизилась на 1,5%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков в четвертом квартале увеличил выручку на 2%, но она оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Стоимость Alphabet Inc. (SPB: GOOG) опустилась на 1,8%. Компания разместила номинированные в долларах США облигации семи выпусков на общую сумму $20 млрд, а также, по данным СМИ, планирует впервые выпустить бонды в фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Кроме того, уменьшились котировки акций представителей розничной торговли Costco и Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 2,6% и 1,8% соответственно.

Цена бумаг S&P Global Inc. упала на 9,7% после того, как международное рейтинговое агентство дало слабый прогноз финансовых показателей на 2026 год. На этой новости также существенно подешевели бумаги Moody''s Corp. (-6,8%) и MSCI Inc. (-7,8%).

Акции International Business Machines (SPB: IBM) ушли вниз на 1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,9%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,3%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 52,27 пункта (на 0,1%) и достиг 50188,14 пункта.

Между тем значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизилось на 23,01 пункта (на 0,33%) - до 6941,81 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 136,2 пункта (на 0,59%) и завершил сессию на отметке 23102,47 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду, биржи Японии не работают в связи с государственным праздником (День основания государства).

Инфляция в Китае существенно замедлилась в январе. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% в годовом сравнении после подъема на 0,8% в декабре, согласно официальным данным. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 0,4%.

Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в январе составила 0,8%, что является минимумом за шесть месяцев, против 1,2%, в декабре.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в январе уменьшились на 1,4% в годовом выражении. Их снижение зафиксировано по итогам 40-го месяца подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,27%, гонконгский Hang Seng - 0,44%.

В росте на торгах в Гонконге лидирует производитель электроинструментов и уборочных машин Techtronic Industries (+5,1%).

Бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) дорожают на 4,8%, девелопера Link Real Estate - на 4,1%, автопроизводителей BYD Co., Li Auto (SPB: LI) и Geely Automobile Holdings Ltd. - на 4%, 2,5% и 2,2% соответственно, фармацевтической Wuxi Biologics - на 3,7%, горнодобывающей Zijin Mining - на 3,6%, образовательной New Oriental Education & Technology - на 3,3%.

Самое сильное падение демонстрируют котировки производителя игрушек Pop Mart International (на 4,4%).

Стоимость акций страховщика China Life Insurance снижается на 2,9%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,6%, производителя трикотажных изделий Shenzhou International Group - на 2,3%, фармкомпании Sinopharm Group - на 1,3%, девелопера Longfor Group - на 1,1%, страховщика Ping An Insurance - на 1%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 1,1%.

Уровень безработицы в Южной Корее в январе снизился до 3% с пересмотренных с понижением 3,3% в декабре, согласно опубликованным в среду официальным данным.

Автопроизводители Hyundai Motor и Kia Corp. увеличивают капитализацию на 4,9% и 3,6% соответственно.

Котировки акций финкомпаний KB Financial Group, Shinhan Financial и Hana Financial повышаются на 5,5%, 2,9% и 3,6% соответственно, крупнейшего в мире производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics - на 1,3%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 0,3%, сталелитейной Posco - также на 0,3%.

Рыночная стоимость чипмейкера SK Hynix снижается на 1%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,66%.

Активный подъем показали акции энергетической AGL Energy (+11,8%), производителя строительных материалов James Hardie Industries (+10,9%), золотодобывающих Evolution Mining (+8,7%) и Bellevue Gold (+6,3%).

Бумаги Commonwealth Bank of Australia подорожали на 6,8% после сильной финансовой отчетности банка за первое финполугодие.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,6% и 1,2% соответственно.

Лидерами снижения стали биофармацевтическая CSL (-4,6%), производитель медицинского оборудования ResMed Inc. (-4,5%) и инвесткомпания HMC Capital (-3,7%).

Цены на нефть поднимаются утром в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск растет на $0,46 (0,67%), до $69,26 за баррель. Во вторник контракт снизился в цене на $0,24 (0,3%), до $68,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,48 (0,75%), до $64,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $0,4 (0,6%), до $63,96 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил американский президент Дональд Трамп. "Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет, ничего этого, ничего лишнего", - заявил Трамп в интервью Fox Business. "Как вы знаете, сейчас к Ирану направляется огромная флотилия", - добавил он.

"Бычьи риски на рынке нефти сохраняются, поскольку переговоры США с Ираном продолжаются, но ситуация остается волатильной, - написали аналитики LSEG. - Это поддерживает наценку с учетом риска закрытия Ормузского пролива на фоне сохраняющегося санкционного давления и угроз ввести пошлины для стран, торгующих с Ираном".

Ранее Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год с $55,87 до $57,69 за баррель. Прогноз стоимости Brent в 2027 году пересмотрен с $54,02 до $53 за баррель.

Несмотря на краткосрочный рост цен и кратковременные перебои поставок, в ведомстве прогнозируют, что сильный рост мировой добычи приведет к значительному увеличению мировых запасов топлива в течение прогнозируемого периода, что вызовет падение цен на нефть.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 13,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск.