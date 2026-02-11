Прогнозная цена акций Сбербанка сохраняется на уровне 402 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций Сбербанка на горизонте года сохраняется на уровне 402 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал результаты за январь 2026 года по РСБУ.

Сокращение корпоративного кредитования за указанный период может иметь сезонную природу (в предыдущие два января тоже наблюдалось его снижение), отмечают эксперты.

"Результаты в целом оцениваем позитивно", - говорится в комментарии экспертов.

Публикация результатов за 2025 год по МСФО состоится 26 февраля.

"Объявление дивидендов ожидается в апреле, мы прогнозируем 38 руб./акцию (дивдоходность - 13%). Наш прогноз цены бумаги на двенадцать месяцев - по-прежнему 402 рубля за штуку", - указывают аналитики телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.