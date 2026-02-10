.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Доля затрат на ИТ может достигнуть для банков 29%
2026 году доля расходов на ИТ у крупнейших банков (топ-10 по активам) вырастет на 2 п. п. и достигнет 29% от общей величины операционных расходов. В 2024 году доля таких расходов составляла 26%. Такие оценки содержатся в обзоре, подготовленном...
 
Большинству россиян недоступна рыночная ипотека
Рыночная ипотека на готовое жилье доступна меньше, чем одному из шести россиян, подсчитали "Известия". Даже потенциальное снижение ключевой ставки с 16 до 12% к концу года ситуацию сильно не изменит. Средняя зарплата в РФ в 2025 году составляла...
 
Банки рассказали о динамике кешбэка в 2025 году
Размер выплаченного кэшбэка в 2025 г. вырос в зависимости от банка в пределах от 5% до кратных чисел в сравнении с предыдущим годом, показал опрос "Ведомостей". Суммарный объем поощрений клиентов мог достичь прогнозируемых ранее рынком 450-500 млрд...
 
10 февраля 2026 года 19:58

Рубль во вторник развернулся вверх в паре с юанем на нейтральном новостном фоне

Москва. 10 февраля. Китайский юань растерял дневной рост и незначительно понизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль немного подорожал на нейтральном новостном фоне и в ожидании новых драйверов к более заметной динамике. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,158 руб., что на 0,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара с 11 февраля на 44,11 копейки, до 77,2091 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,07 копейки, до 91,9429 руб./EUR1.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 13 февраля, время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

"Рубль постепенно утрачивает позиции к юаню и доллару - первый тяготеет к 11,2 руб., американская валюта все чаще пытается пробиться к 78 руб. Геополитическая риск-премия в рубле могла пойти на расширение на фоне усиления внешней неопределенности и новых санкционных рисков. Спрос на юани на этой неделе могут немного увеличивать импортеры, которым может требоваться пополнение складских запасов до наступления длинных новогодних праздников в КНР (15-23 февраля). В то же время, повысилась вероятность монетарной паузы на заседании ЦБ в пятницу - жесткость регулятора была бы на руку рублю. Однако мы считаем столь же вероятным и осторожное снижение ключевой ставки шагом до 50 б.п. Так или иначе шансы на выход юаня к 11,5 руб., а доллара к 80 руб. до конца зимы видятся высокими. Давление на экспортные доходы и оживление импорта могут потихоньку ослаблять рубль. Краткосрочные ориентиры по курсу рубля к юаню - 11-11,3 руб., к доллару - 76,5-78,5 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Цены на нефть перешли к небольшому минусу вечером во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 0,04%, до $68,99 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,3%, до $64,16 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Минтранс США рекомендовал судам под американским флагом держаться как можно дальше от иранских вод при прохождении через Ормузский пролив, поскольку на прошлой неделе одно из судов подверглось преследованию.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти, по которому проходит примерно пятая часть глобальных поставок. Эскалация напряженности в этом районе несет в себе серьезные риски для нефтяного рынка.

Банк России во вторник, 10 февраля, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 230 млрд рублей (при лимите 3 трлн 230 млрд рублей и спросе 3 трлн 740,226 млрд рублей) в среднем по ставке 16,02% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 3 февраля, ЦБ разместил 2 трлн 760 млрд рублей (при лимите 2 трлн 760 млрд рублей и спросе 3 трлн 414,036 млрд рублей) в среднем по ставке 16,03% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 10 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник опустилась на 8 базисных пунктов - до 15,26% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились во вторник на 2 базисных пункта - до 15,76%, 16,26% и 17,17% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 
11 февраля 2026 года 18:42
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Аэрофлота
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "Аэрофлота", говорится в комментарии аналитика Марины Кузнецовой. "Аэрофлот" представил операционные результаты группы за январь 2026 года: - Пассажиропоток увеличился на 4,7% и составил 4,1 млн пассажиров. - Пассажирооборот увеличился на...    читать дальше
11 февраля 2026 года 18:22
"Эйлер" подтверждает позитивную оценку акций Норникеля
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает позитивную оценку акций ГМК "Норильский никеля", говорится в комментарии аналитика Никанора Халина. "Норникель" опубликовал отчетность по МСФО за 2П25 - выручка выросла на 5% г/г. EBITDA составила $3 млрд (+7% г/г) - слабее ожиданий консенсуса и оценок...    читать дальше
11 февраля 2026 года 18:02
Совкомбанк открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка
Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции Сбербанка", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эмитент опубликовал сильный отчет за январь 2026 года по РСБУ. Прибыль выросла на 22%, до 161,7 млрд. руб. "Результаты показали сильный рост чистых...    читать дальше
11 февраля 2026 года 17:40
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил сильный финансовый отчет за январь 2026 года благодаря опережающим темпам роста чистых процентных доходов, констатируют эксперты. Чистая...    читать дальше
11 февраля 2026 года 17:17
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВК
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МКПАО "ВК", говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Если ограничения на работу Telegram не снимут, вероятно более широкое внедрение и использование национального мессенджера Max от эмитента, отмечает...    читать дальше
11 февраля 2026 года 16:51
Акции Группы Аренадата привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Аренадата" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил неаудированные результаты выручки, которые оказались существенно лучше ожиданий экспертов, говорится в комментарии. С учетом озвученных ранее заявлений о...    читать дальше
11 февраля 2026 года 16:27
Совкомбанк открыл торговую идею: покупать акции Озона
Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции МКПАО "Озон", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликует результаты по МСФО 26 февраля 2026 года. Эксперты, с одной стороны, смотрят на потенциальный рост рентабельности и дальнейший рост...    читать дальше
11 февраля 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $261,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Биофармацевтическая компания отчиталась за 4К25 с превышением прогнозов как по выручке, так и по чистой...    читать дальше
11 февраля 2026 года 15:41
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Эталона
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Цена размещения в рамках SPO определена на...    читать дальше
11 февраля 2026 года 15:30
Рубль днем продолжает немного слабеть в паре с юанем несмотря на уверенный рост нефти
Москва. 11 февраля. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль немного дешевеет на нейтральном новостном фоне и несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,159 руб., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
11 февраля 2026 года 15:20
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arenadata
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arenadata с прогнозной стоимостью на уровне 167 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал предварительные неаудированные финансовые результаты за 2025 год, в которых говорится о...    читать дальше
11 февраля 2026 года 15:01
"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
Мы повышаем рейтинг акций iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF до "Покупать" с "Держать" и сохраняем целевую цену на уровне $210,0. Апсайд равен 15,8%. "Наша оценка данных бумаг построена на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен акций, входящих в состав фонда, -...    читать дальше
11 февраля 2026 года 14:41
Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций Аренадаты
Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций ПАО "Аренадата" с целевой ценой 160 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. Компания опубликовала операционные результаты за 2025 год: рост выручки составил более 40% г/г, в то время как гайденс, озвученный в августе и ноябре 2025 года,...    читать дальше
11 февраля 2026 года 14:17
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НОВАТЭКа
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой 1824 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитиков. Один из крупнейших производителей природного газа опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка снизилась на 6,5% год к году и...    читать дальше
11 февраля 2026 года 13:45
"Солид Брокер" сохраняет рейтинг "по рынку" для акций МТС-банка
"Солид Брокер" сохраняет рейтинг "по рынку" для акций МТС-банка с прогнозной ценой 1738 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев (потенциал роста 32% с учетом дивидендов), говорится в комментарии эксперта Дмитрия Донецкого. "Дивиденды за 2025 год ожидаем на уровне 89,3 рублей на акцию, что...    читать дальше
