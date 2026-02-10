"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Европлана" с целевой ценой 750 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

Лизинговая компания опубликовала операционные результаты за 2025 год:

- Компания закупила и передала в лизинг около 30 тыс. единиц автотранспорта и техники (-49% год к году) на сумму 105,5 млрд рублей (-56%).

- Новый бизнес в легковом сегменте снизился на 49% и составил 43 млрд рублей.

- В сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники новый бизнес снизился на 60%, до 47 млрд рублей и на 57%, до 15 млрд рублей соответственно.

- Общее число лизинговых сделок за все время существования компании достигло более 712 тыс.

"Операционные результаты "Европлана" за год ожидаемо отражают давление жесткой денежно-кредитной политики и охлаждение инвестиционной активности в корпоративном сегменте, - отмечают аналитики. - Компания осознанно прошла этот период через сокращение объемов нового бизнеса, сместив акцент с роста на качество лизингового портфеля и управление рисками. При этом динамика конца года выглядит обнадеживающе: в четвертом квартале бизнес начал ускоряться, что мы связываем с адаптацией клиентов к новым финансовым условиям и более взвешенной структурой сделок".

В целом, по оценке экспертов, отчет подтверждает, что "Европлан" проходит сложный цикл без потери устойчивости, а завершение года формирует основу для более позитивной траектории при смягчении макроэкономических условий.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.