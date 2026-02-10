Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 15,5% на заседании в пятницу - "БКС МИ"

Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 15,5% на заседании в пятницу, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

По его мнению, у регулятора пока недостаточно численных аргументов для корректировки траектории ставки на февральском заседании, но есть опасения и опыт. Данные по экономике не выбиваются из прогноза Банка России. Формально ЦБ может позволить себе не менять политику и продолжать снижение ставки. Запас жесткости ДКП сохраняется, подчеркивает эксперт в комментарии.

"Лучшим решением для ЦБ будет плавное снижение ставки в начале года с возможным последующим замедлением цикла в конце года, - считает Федоров. - Пауза в снижении ставки в феврале приведет к необходимости ускоренно ее снижать на одном из ближайших заседаний. В условиях не радужных настроений предприятий относительно перспектив текущего года пауза может стать причиной избыточного пессимизма. Вместе с тем между заседаниями не так много времени. Наш базовый прогноз предполагает плавное продолжение цикла. Ожидаем снижение ставки на 50 б.п. до 15,5%".

