"Финам" понизил рейтинг акций The Energy Select Sector SPDR Fund до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций The Energy Select Sector SPDR Fund с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость (с учетом осеннего сплита) на уровне $45,4 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Мы провели оценку потенциала роста на основе средневзвешенных наших или консенсусных целевых цен бумаг, входящих в состав фонда, - отмечает эксперт. - Ключевой риск для ETF - возможность дальнейшего снижения цен на нефть, например, из-за имеющегося профицита или рецессии в развитых странах".

The Energy Select Sector SPDR Fund - ETF, нацеленный на инвестиции в крупнейших представителей. В фонд входят компании, занимающиеся добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа, а также нефтесервисные компании.

