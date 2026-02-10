Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Эмитент опубликовал пресс-релиз с результатами за январь 2026 года по РСБУ.

"Прибыль выросла на 21,7 % и оказалась на 28,4% выше декабрьской, что мы считаем очень сильным результатом для первого месяца года с сезонно низкой активностью клиентов", - отмечает эксперт.

"Мы оставляем в силе рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, которые торгуются с мультипликаторами 0,75 P/BV и 3,7 P/E 2026П", - пишет Найденова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.