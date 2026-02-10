ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 руб

Аналитики банка ПСБ подтверждают прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 руб. с потенциалом роста около 38%, что соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка Дмитрия Грицкевича.

"Сбербанк в январе 2026 года заработал 162 млрд руб. (+22% к январю 2025 года). Основным драйвером роста прибыли остается процентный доход (ЧПД +26% г/г). По нашим оценкам, за счет опережающего снижения ставок по привлеченным средствам процентная маржа Сбера в январе продолжила рост до многолетних максимумов", - отмечает эксперт.

Основным риском для банков на 2026 год Грицкевич видит рост резервирования в корпоративном сегменте: Сбер отмечает, что качество кредитного портфеля испытывает некоторое давление из-за сегмента МСБ при незначительном росте показателя COR в январе до 1,6% (без учета валютной переоценки) с 1,5% в 2025 году; в абсолюте объем созданных резервов в январе вырос на 22% г/г.

"Показатель Н1.0 в январе вырос до 13,8% (+0,3% м/м), что позитивно в части возможности банка выплачивать дивиденды, - указывает стратег ПСБ. - Подтверждаем оценку целевой цены обыкновенных акций на ближайшие 12 месяцев на уровне 420 руб. с потенциалом роста около 38%".

