Сбербанк начинает 2026 год в максимально сильной форме - "Цифра брокер"

Сбербанк начинает 2026 год в максимально сильной форме, говорится в комментарии аналитиков "Цифра брокер".

Сбербанк опубликовал результаты отчета по РПБУ за январь 2026 года:

- Чистая прибыль составила 161,7 млрд рублей - рост на 21,7% год к году.

- Рентабельность капитала - 23,2%.

- Чистые процентные доходы выросли на 25,9%, до 291,5 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы выросли на 3,6%, до 51,8 млрд рублей.

- Коэффициент достаточности общего капитала составил 13,8%.

"Январские результаты Сбера подтверждают, что банк начинает год в максимально сильной форме, - пишут эксперты. - Бизнес продолжает генерировать рекордную прибыль за счет устойчивых процентных доходов и высокого операционного рычага, при этом давление со стороны резервов постепенно ослабевает".

Отдельно аналитики отмечают баланс между ростом розничного сегмента и сдержанной динамикой в корпоративном кредитовании - такая конфигурация снижает волатильность результатов и поддерживает капитал.

"В совокупности отчет усиливает тезис о Сбере как о базовом, защитном активе в портфеле инвестора: с высокой предсказуемостью, сильной доходностью на капитал и устойчивостью к макроэкономическому фону. Неслучайно бумаги банка остаются в нашем числе ключевых идей на текущий месяц", - делают вывод стратеги "Цифра брокер".

