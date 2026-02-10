"Финам" сохраняет рейтинг акций Сургутнефтегаза на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на уровне "покупать" с целевой ценой 29,2 руб. и 55,0 руб. за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Потенциал роста составляет 26,4% для "префов" и 35,8% - для "обычки".

"Сильная динамика рубля в 2025 году создает предпосылки для его хотя бы умеренного ослабления в 2026 году, что, по нашим оценкам, позволит "Сургутнефтегазу" перейти от убытка к значительной прибыли, - отмечает эксперт инвесткомпании. - На этом фоне дивиденд на "преф" по итогам 2026 года может вырасти до 9,1 руб. на акцию, что соответствует почти 21% доходности. Отметим, что прибыль и дивиденды будут во многом определяться курсом рубля на конец года. Дисконт обыкновенных акций к размеру кубышки остается практически рекордным".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.