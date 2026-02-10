Вероятен переход курса пары рубль/юань к консолидации в середине диапазона 10,8-11,5 руб./юань - ПСБ

Вероятен переход курса пары рубль/юань к консолидации в середине диапазона 10,8-11,5 руб./юань во вторник, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"К концу сессии понедельника наметилась нормализация ситуации с юаневой ликвидностью (стоимость биржевых юаневых свопов снизилась к закрытию до 0,3%). Учитывая это, во вторник пара юань/рубль может перейти в консолидацию в середине диапазона 10,8-11,5 руб./юань, - отмечает эксперт банка. - При этом на горизонте до конца месяца ожидаем новых попыток рубля перейти к восстановлению".

По мнению Зварича, поддерживать данную тенденцию будут продажи валюты Банком России, слабый импорт и активные продажи валюты со стороны экспортеров на фоне устойчивого снижения рублевых денежных потоков (по данным мониторинга отраслевых денежных потоков ЦБ) и приближения налоговых выплат.

В сложившейся ситуации во второй половине февраля юань может вернуться в район 11 рублей, считает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.