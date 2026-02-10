ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% на заседании 13 февраля - банк "Русский Стандарт"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 13 февраля с ужесточением риторики, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Несмотря на охлаждение экономики в 2025 году, рост инфляции в январе 2026 вкупе с ростом кредита не дают ЦБ сильных аргументов для снижения ставки на февральском заседании, - пишет эксперт в комментарии. - Наиболее вероятным сценарием, при прочих равных, выглядит то, что ЦБ возьмет паузу в феврале и оставит ставку на уровне 16% с ужесточением риторики. Коррекция кредитно-депозитных ставок в сторону снижения приостановится с поправкой на конкурентную среду".

Решение регулятора оставить ставку неизменной, на взгляд Тимошенко, однозначно выступает фактором поддержки рубля, поэтому особых движений здесь аналитик не ожидает. Курс национальной валюты будет определяться преимущественно экспортно-импортным балансом, продажами валюты по бюджетному правилу. При этом, по мнению стратега, возможна повышенная волатильность рубля на фоне свежих новостей по геополитике.

" Мартовское решение по ставке будет основываться на статистике по инфляции за февраль и сейчас сложно делать прогнозы. Если инфляционные ожидания пойдут на спад, и этот тренд будет признан устойчивым, то есть вероятность возвращения ЦБ к политике постепенного смягчения ДКП", - допускает Тимошенко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.