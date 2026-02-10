"Финам" подтверждает рейтинг акций "Северстали" на уровне "покупать" с сохранением целевой цены 1265 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 28,2%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

"Северсталь" продемонстрировала неоднозначные финансовые результаты за 2025 год, - пишет эксперт. - Снизив на фоне слабой ценовой динамики свои финансовые показатели, компания сумела нарастить выпуск и реализацию продукции и усилить позиции на рынке. "Северсталь" прошла через пик инвестиций в рамках реализации Стратегии-2028 и будет сокращать капитальные затраты".

Ключевыми рисками для компании, по мнению Калачева, остаются продолжение спада потребления стали в РФ в условиях недостаточно быстрого снижения ключевой ставки, затягивание конфликта вокруг Украины, а также рост конкуренции на внутреннем рынке, в том числе с поставками металлопродукции из Китая.

