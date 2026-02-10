10 февраля 2026 года 10:12
Рубль утром немного дорожает в паре с юанем на фоне стабильной нефти
Москва. 10 февраля. Китайский юань понижается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного дорожает на фоне относительно стабильных цен на нефть.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1465 руб. (-1,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,12 коп. ниже уровня действующего официального курса.
"За первую неделю февраля рубль нивелировал почти все восходящее движение начала года. Правда, этот импульс в финальной стадии был вызван техническими причинами - вероятной ошибочной крупной заявкой, спровоцировавшей из-за недостаточной ликвидности массовое срабатывание стоп-приказов на покупку юаня за рубли. И без того относительно низкий объем импорта сокращается в начале года, поскольку потребители снижают траты после роста, связанного с приближением новогодних праздников. Денежно-кредитные условия (ДКУ) остаются жесткими, что сдерживает потребление граждан и активность бизнеса. Кроме того, из-за недостаточного поступления нефтегазовых доходов спрос Минфина на иностранную валюту в рамках исполнения бюджетного правила существенно увеличился. Таким образом, сезонный и регуляторный факторы остаются на стороне рубля, а внешнеторговый сбалансирован: просадка экспорта компенсируется слабым импортом. В феврале это равновесие все же способно постепенно нарушаться в сторону умеренного, но устойчивого ослабления рубя", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Нефть колеблется от небольшого минуса к небольшому плюсу во вторник утром после подъема более чем на 1% по итогам предыдущей сессии на сигналах сохранения серьезной напряженности в отношениях США и Ирана - несмотря на то, что обе страны позитивно оценили итоги прошедших в минувшую пятницу в Омане переговоров.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $6917 за баррель, что на 0,2% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,1%, до $64,41 за баррель.
Министерство транспорта США в понедельник рекомендовало судам под американским флагом держаться как можно дальше от иранских вод при прохождении через Ормузский пролив, поскольку на прошлой неделе одно из судов подверглось преследованию.
Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти, по которому проходит примерно пятая часть глобальных поставок. Эскалация напряженности в этом районе несет в себе серьезные риски для нефтяного рынка.
В центре внимания трейдеров также остается ситуация с поставками российской нефти на мировой рынок. Евросоюз в рамках готовящегося 20-го пакета санкций против РФ впервые предлагает ввести санкции против портов третьих стран, в частности Индонезии и Грузии, за работу с российской нефтью, сообщило Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. По данным агентства, речь идет о порте Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
10 февраля 2026 года 16:05
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 384 рубля для обоих типов бумаг, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.
Представленные результаты эмитента за январь 2026 года... читать дальше
10 февраля 2026 года 15:42
"Финам" понизил рейтинг акций The Energy Select Sector SPDR Fund с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость (с учетом осеннего сплита) на уровне $45,4 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.
"Мы провели оценку потенциала роста на основе средневзвешенных... читать дальше
10 февраля 2026 года 15:21
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.
Эмитент опубликовал пресс-релиз с результатами за январь 2026 года по РСБУ.
"Прибыль выросла на 21,7 % и оказалась на 28,4% выше декабрьской, что мы считаем... читать дальше
10 февраля 2026 года 15:01
Аналитики банка ПСБ подтверждают прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 руб. с потенциалом роста около 38%, что соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка Дмитрия Грицкевича.
"Сбербанк в январе... читать дальше
10 февраля 2026 года 14:37
Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ могло бы способствовать усилению тренда к ослаблению рубля, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова.
"По данным ЦБ в декабре 2025 года был рекордный спрос на валюту со стороны юридических лиц, но в январе 2026 года, когда импорт... читать дальше
10 февраля 2026 года 14:00
"Финам" повысил рейтинг акций China Merchants Bank класса А с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью CNY 45,23 за штуку, что предполагает потенциал роста около 15% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.
"China Merchants... читать дальше
10 февраля 2026 года 13:32
"Финам" понизил рейтинг акций Amgen с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $406 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 5,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
"Все ключевые показатели финансовой отчетности Amgen за 4К25 уверенно превысили прогнозы,... читать дальше
10 февраля 2026 года 13:01
Сбербанк начинает 2026 год в максимально сильной форме, говорится в комментарии аналитиков "Цифра брокер".
Сбербанк опубликовал результаты отчета по РПБУ за январь 2026 года:
- Чистая прибыль составила 161,7 млрд рублей - рост на 21,7% год к году.
- Рентабельность капитала - 23,2%.
- Чистые... читать дальше
10 февраля 2026 года 12:32
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 368 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера.
"Мы оцениваем представленные результаты эмитента за январь 2026 года по РСБУ умеренно позитивно. Высокие ставки на... читать дальше
10 февраля 2026 года 12:07
"Цифра брокер" рекомендует "покупать" акции Positive Technologies с прогнозной стоимостью на уровне 1906 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.
Предварительные итоги 2025 года у эмитента выглядят неплохо и подтверждают разворот, которого рынок ждал, отмечают... читать дальше
10 февраля 2026 года 11:46
Акции МКПАО "Лента" по-прежнему привлекательны для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
Ритейлер объявил ключевые операционные результаты по итогам четвертого квартала и всего 2025 года.
Темпы роста выручки оказались в рамках ожиданий и... читать дальше
10 февраля 2026 года 11:26
"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на уровне "покупать" с целевой ценой 29,2 руб. и 55,0 руб. за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.
Потенциал роста составляет 26,4% для "префов" и 35,8% - для "обычки".
"Сильная... читать дальше
10 февраля 2026 года 11:06
Вероятен переход курса пары рубль/юань к консолидации в середине диапазона 10,8-11,5 руб./юань во вторник, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.
"К концу сессии понедельника наметилась нормализация ситуации с юаневой... читать дальше
10 февраля 2026 года 10:49
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 13 февраля с ужесточением риторики, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.
"Несмотря на охлаждение экономики в 2025 году, рост инфляции в январе 2026... читать дальше
10 февраля 2026 года 10:32
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Северстали" на уровне "покупать" с сохранением целевой цены 1265 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 28,2%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.
"Северсталь" продемонстрировала неоднозначные финансовые результаты... читать дальше
