Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Ленты

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Лента" на фоне опубликованных операционных результатов компании за четвертый квартал 2025 года, сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

Как и у X5, рост выручки у "Ленты" в 4К25 несколько замедлился - это отчасти связано со снижением темпов продовольственной инфляции, отмечает эксперт. При этом, указывает он, по сравнению с Х5 выручка "Ленты" повышается быстрее, а значит, компания продолжает опережать рынок в целом, что отражает как качественный органический рост, так и приобретения.

Малые форматы по-прежнему увеличиваются быстрее, хотя гипермаркеты остаются самым крупным сегментом, на который пришлось 52% совокупных розничных продаж.

"Мы в итоге расцениваем операционные результаты эмитента за 4К25 положительно и сохраняем рейтинг "покупать" по бумаге", - пишет Белов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.