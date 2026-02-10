Индекс Мосбиржи попытается найти опору в районе 2700п - ПСБ

Индекс Мосбиржи попытается найти опору в районе 2700 пунктов на торгах во вторник, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Инвесторы продолжат находиться в ожидании новостных триггеров и во вторник. Отметим, что рынок уже выглядит несколько перепроданным, что может помочь индексу Мосбиржи попытаться найти опору в районе 2700 пунктов, у нижней границы диапазона, в котором он находится вот уже два месяца", - пишет эксперт.

