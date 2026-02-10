.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Минфин может не получить ряд полномочий по утверждению перечней некоторых налоговых льгот
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил обсудить целесообразность передачи от правительства в Минфин право утверждать перечни дополнительных услуг финансового сектора, которые освобождаются от НДС, а также перечни социальных услуг для льготы...
 
Рыбе не понравилась регистрация внебиржевых сделок
Стартовавшая в ноябре 2025 года добровольная регистрация внебиржевых сделок по оптовой продаже рыбы партиями от 10 тонн не встретила энтузиазма у бизнеса. За три месяца площадки получили сведения о реализации не более чем 0,21% от общего объема...
 
Минтранс предложил смягчить закон о ветхих судах
Минтранс готовит смягчающие поправки в проект закона о запрете эксплуатации ветхих судов с 2030 года, пишут "Ведомости". Согласно новым предложениям, так называемую возрастную гильотину, т. е. возрастной порог, с которого суда признают ветхими и...
 
10 февраля 2026 года 09:10

Nikkei 225 обновил рекорд

Уолл-стрит выросла по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азии в основном растут во вторник, японский Nikkei 225 обновил рекорд. Цены на нефть опускаются утром вторника, Brent торгуется ниже $69 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, хотя торговались в минусе значительную часть сессии.

Участники рынка ждали публикации важных статданных по американской экономике. В частности, в среду будет опубликован отчет по безработице за январь, а в пятницу - январские данные по динамике потребительских цен в Штатах.

Эти данные могут повлиять на решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.

Рынок ожидает, что первое снижение ставки состоится в июне, согласно данным FedWatch.

Также инвесторы оценивали корпоративные новости.

Акции нефтесервисной компании Valaris Limited подскочили на 34% на новости, что швейцарская Transocean Ltd. покупает её за $5,8 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями и будет закрыта во втором полугодии.

Цена бумаг Kroger Co. выросла на 3,9% на новости, что американский ритейлер объявил о назначении Грега Форана новым главным исполнительным директором. Ранее Форан руководил американским подразделением Walmart Inc. (SPB: WMT)

Капитализация Eli Lilly (SPB: LLY) снизилась на 1,3% на новости, что она покупает американскую биофармацевтическую компанию Orna Therapeutics Inс., специализирующуюся на технологиях инженерии иммунных клеток непосредственно в организме человека, за $2,4 млрд.

Рыночная стоимость Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) выросла на 2,4%. Европейская комиссия (ЕК) направила компании уведомление о претензиях в связи с решением компании запретить сторонним ИИ-ассистентам доступ к взаимодействию с пользователями в мессенджере WhatsApp.

Акции Apollo Global Management подорожали на 0,7% после того, как управляющая компания отчиталась о росте чистой прибыли на 13% в четвертом квартале.

Котировки бумаг Oracle Corp. (SPB: ORCL) подскочили на 9,6% после того, как аналитики D.A. Davidson улучшили рекомендацию для разработчика программного обеспечения до "покупать" с "нейтрального" уровня.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,04% и составил 50135,87 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT), подорожавшие на 3,1%, тогда как цена бумаг Merck & Co. (SPB: MRK) упала на 3,5%.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,47% - до 6964,82 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,9% и завершил сессию на уровне 23238,67 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит накануне.

Поддержку котировкам оказывает улучшение настроений в отношении ИИ-сектора, пишет Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.

Трейдеры приветствовали заявления министра финансов США Скотта Бессента, сказавшего накануне, что высокопоставленные представители его ведомства на прошлой неделе посетили Китай с целью "укрепления каналов коммуникации" между Вашингтоном и Пекином.

В Гонконге активно дорожают акции фармкомпаний. Китайская Innovent Biologics в понедельник сообщила о заключении сделки с американской Eli Lilly (SPB: LLY) по совместной разработке препаратов против рака и заболеваний иммунной системы на сумму до $8,85 млрд, что повысило оптимизм в отношении перспектив американо-китайского сотрудничества внутри отрасли.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги CSPC Pharmaceutical Group, цена которых поднимается на 5,6%.

Рыночная стоимость Wuxi Biologics повышается на 4,9%, Innovent Biologics - на 4,3%, Pop Mart International - на 3,7%, Sino Biopharmaceutical - на 3,6%, WuXi AppTec - на 3,5%.

Капитализация New Oriental Education & Technology Group уменьшается на 4,9%, Haidilao International Holding - на 3,7%, Meituan (SPB: 3690) - на 2,5%, Longfor Group Holdings и Sun Hung Kai Properties - на 2,1%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,5% и в ходе сессии обновило исторический максимум.

Победа на выборах в нижнюю палату парламента партии премьера Санаэ Такаити укрепила ожидания повышения государственных расходов и снижения налогов в стране. Такаити, которую считают сторонницей мягкой налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, обещает на два года заморозить 8%-й налог с продаж продовольствия и утверждает, что стимулирование экономики не ударит по государственным финансам Японии.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Furukawa Electric (+22,9%).

Рыночная стоимость Nissan Chemical растет на 13,3%, Mazda Motor - на 11,5%, SoftBank Group Corp. - на 10,6%, Sumitomo Heavy Industries - на 10%.

Цена бумаг Renesas Electronics уменьшается на 2,9%, Nippon Electric Glass - на 2,8%, Shiseido - на 2,4%, Hitachi Ltd. - на 2,3%, Osaka Gas - на 2,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,6%.

Котировки акций Hyundai Motor растут на 0,7%, Samsung Electronics - на 0,1%, Korean Air Lines - на 3,7%, Posco - на 2,5%.

Цена бумаг SK Hynix уходит вниз на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

Индекс потребительского доверия в Австралии, рассчитываемый Westpac и Институтом Мельбурна, в феврале упал на 2,6% по сравнению с январем и составил минимальные за десять месяцев 90,5 пункта. Индикатор снижается третий месяц подряд. Уровень выше 100 пунктов означает преобладание оптимистов над пессимистами, ниже - наоборот.

Между тем индекс делового доверия к экономике Австралии, рассчитываемый National Australia Bank (NAB), в январе вырос до максимальных с октября 3 пунктов с пересмотренных вниз 2 пунктов месяцем ранее.

Капитализация BHP увеличилась на 1,1%, Rio Tinto - на 1,4%.

Нефть слабо дешевеет во вторник после подъема более чем на 1% по итогам предыдущей сессии на сигналах сохранения серьезной напряженности в отношениях США и Ирана - несмотря на то, что обе страны позитивно оценили итоги прошедших в минувшую пятницу в Омане переговоров.

Министерство транспорта США в понедельник рекомендовало судам под американским флагом держаться как можно дальше от иранских вод при прохождении через Ормузский пролив, поскольку на прошлой неделе одно из судов подверглось преследованию.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти, по которому проходит примерно пятая часть глобальных поставок. Эскалация напряженности в этом районе несет в себе серьезные риски для нефтяного рынка.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $68,93 за баррель, что на $0,11 (0,16%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,99 (1,45%), до $69,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,16 (0,23%), до $64,2 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $0,81 (1,27%), до $64,36 за баррель.

"Динамика нефтяного рынка на этой неделе, и, возможно, до конца месяца будет в меньшей степени зависеть от фундаментальных факторов и в большей степени от изменения премии за риск, связанной с Ираном", - говорится в обзоре консалтинговой компании Ritterbusch and Associates.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с поставками российской нефти на мировой рынок. Евросоюз в рамках готовящегося 20-го пакета санкций против РФ впервые предлагает ввести санкции против портов третьих стран, в частности Индонезии и Грузии, за работу с российской нефтью, сообщило Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. По данным агентства, речь идет о порте Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 февраля 2026 года 16:05
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 384 рубля для обоих типов бумаг, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Представленные результаты эмитента за январь 2026 года...    читать дальше
10 февраля 2026 года 15:42
"Финам" понизил рейтинг акций The Energy Select Sector SPDR Fund до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций The Energy Select Sector SPDR Fund с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость (с учетом осеннего сплита) на уровне $45,4 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Мы провели оценку потенциала роста на основе средневзвешенных...    читать дальше
10 февраля 2026 года 15:21
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал пресс-релиз с результатами за январь 2026 года по РСБУ. "Прибыль выросла на 21,7 % и оказалась на 28,4% выше декабрьской, что мы считаем...    читать дальше
10 февраля 2026 года 15:01
ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 руб
Аналитики банка ПСБ подтверждают прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 руб. с потенциалом роста около 38%, что соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка Дмитрия Грицкевича. "Сбербанк в январе...    читать дальше
10 февраля 2026 года 14:37
Дальнейшее смягчение ДКП могло бы способствовать усилению тренда к ослаблению рубля - ПСБ
Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ могло бы способствовать усилению тренда к ослаблению рубля, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. "По данным ЦБ в декабре 2025 года был рекордный спрос на валюту со стороны юридических лиц, но в январе 2026 года, когда импорт...    читать дальше
10 февраля 2026 года 14:00
"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций China Merchants Bank класса А
"Финам" повысил рейтинг акций China Merchants Bank класса А с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью CNY 45,23 за штуку, что предполагает потенциал роста около 15% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "China Merchants...    читать дальше
10 февраля 2026 года 13:32
"Финам" понизил рейтинг акций Amgen до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Amgen с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $406 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 5,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Все ключевые показатели финансовой отчетности Amgen за 4К25 уверенно превысили прогнозы,...    читать дальше
10 февраля 2026 года 13:01
Сбербанк начинает 2026 год в максимально сильной форме - "Цифра брокер"
Сбербанк начинает 2026 год в максимально сильной форме, говорится в комментарии аналитиков "Цифра брокер". Сбербанк опубликовал результаты отчета по РПБУ за январь 2026 года: - Чистая прибыль составила 161,7 млрд рублей - рост на 21,7% год к году. - Рентабельность капитала - 23,2%. - Чистые...    читать дальше
10 февраля 2026 года 12:32
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 368 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем представленные результаты эмитента за январь 2026 года по РСБУ умеренно позитивно. Высокие ставки на...    читать дальше
10 февраля 2026 года 12:07
"Цифра брокер" рекомендует "покупать" акции Positive Technologies
"Цифра брокер" рекомендует "покупать" акции Positive Technologies с прогнозной стоимостью на уровне 1906 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. Предварительные итоги 2025 года у эмитента выглядят неплохо и подтверждают разворот, которого рынок ждал, отмечают...    читать дальше
10 февраля 2026 года 11:46
Акции Ленты по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Лента" по-прежнему привлекательны для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Ритейлер объявил ключевые операционные результаты по итогам четвертого квартала и всего 2025 года. Темпы роста выручки оказались в рамках ожиданий и...    читать дальше
10 февраля 2026 года 11:26
"Финам" сохраняет рейтинг акций Сургутнефтегаза на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на уровне "покупать" с целевой ценой 29,2 руб. и 55,0 руб. за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Потенциал роста составляет 26,4% для "префов" и 35,8% - для "обычки". "Сильная...    читать дальше
10 февраля 2026 года 11:06
Вероятен переход курса пары рубль/юань к консолидации в середине диапазона 10,8-11,5 руб./юань - ПСБ
Вероятен переход курса пары рубль/юань к консолидации в середине диапазона 10,8-11,5 руб./юань во вторник, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "К концу сессии понедельника наметилась нормализация ситуации с юаневой...    читать дальше
10 февраля 2026 года 10:49
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% на заседании 13 февраля - банк "Русский Стандарт"
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 13 февраля с ужесточением риторики, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Несмотря на охлаждение экономики в 2025 году, рост инфляции в январе 2026...    читать дальше
10 февраля 2026 года 10:32
"Финам" подтверждает рейтинг акций Северстали на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Северстали" на уровне "покупать" с сохранением целевой цены 1265 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 28,2%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Северсталь" продемонстрировала неоднозначные финансовые результаты...    читать дальше



