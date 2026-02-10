Уолл-стрит выросла по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азии в основном растут во вторник, японский Nikkei 225 обновил рекорд. Цены на нефть опускаются утром вторника, Brent торгуется ниже $69 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, хотя торговались в минусе значительную часть сессии.

Участники рынка ждали публикации важных статданных по американской экономике. В частности, в среду будет опубликован отчет по безработице за январь, а в пятницу - январские данные по динамике потребительских цен в Штатах.

Эти данные могут повлиять на решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.

Рынок ожидает, что первое снижение ставки состоится в июне, согласно данным FedWatch.

Также инвесторы оценивали корпоративные новости.

Акции нефтесервисной компании Valaris Limited подскочили на 34% на новости, что швейцарская Transocean Ltd. покупает её за $5,8 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями и будет закрыта во втором полугодии.

Цена бумаг Kroger Co. выросла на 3,9% на новости, что американский ритейлер объявил о назначении Грега Форана новым главным исполнительным директором. Ранее Форан руководил американским подразделением Walmart Inc. (SPB: WMT)

Капитализация Eli Lilly (SPB: LLY) снизилась на 1,3% на новости, что она покупает американскую биофармацевтическую компанию Orna Therapeutics Inс., специализирующуюся на технологиях инженерии иммунных клеток непосредственно в организме человека, за $2,4 млрд.

Рыночная стоимость Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) выросла на 2,4%. Европейская комиссия (ЕК) направила компании уведомление о претензиях в связи с решением компании запретить сторонним ИИ-ассистентам доступ к взаимодействию с пользователями в мессенджере WhatsApp.

Акции Apollo Global Management подорожали на 0,7% после того, как управляющая компания отчиталась о росте чистой прибыли на 13% в четвертом квартале.

Котировки бумаг Oracle Corp. (SPB: ORCL) подскочили на 9,6% после того, как аналитики D.A. Davidson улучшили рекомендацию для разработчика программного обеспечения до "покупать" с "нейтрального" уровня.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,04% и составил 50135,87 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT), подорожавшие на 3,1%, тогда как цена бумаг Merck & Co. (SPB: MRK) упала на 3,5%.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,47% - до 6964,82 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,9% и завершил сессию на уровне 23238,67 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит накануне.

Поддержку котировкам оказывает улучшение настроений в отношении ИИ-сектора, пишет Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.

Трейдеры приветствовали заявления министра финансов США Скотта Бессента, сказавшего накануне, что высокопоставленные представители его ведомства на прошлой неделе посетили Китай с целью "укрепления каналов коммуникации" между Вашингтоном и Пекином.

В Гонконге активно дорожают акции фармкомпаний. Китайская Innovent Biologics в понедельник сообщила о заключении сделки с американской Eli Lilly (SPB: LLY) по совместной разработке препаратов против рака и заболеваний иммунной системы на сумму до $8,85 млрд, что повысило оптимизм в отношении перспектив американо-китайского сотрудничества внутри отрасли.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги CSPC Pharmaceutical Group, цена которых поднимается на 5,6%.

Рыночная стоимость Wuxi Biologics повышается на 4,9%, Innovent Biologics - на 4,3%, Pop Mart International - на 3,7%, Sino Biopharmaceutical - на 3,6%, WuXi AppTec - на 3,5%.

Капитализация New Oriental Education & Technology Group уменьшается на 4,9%, Haidilao International Holding - на 3,7%, Meituan (SPB: 3690) - на 2,5%, Longfor Group Holdings и Sun Hung Kai Properties - на 2,1%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,5% и в ходе сессии обновило исторический максимум.

Победа на выборах в нижнюю палату парламента партии премьера Санаэ Такаити укрепила ожидания повышения государственных расходов и снижения налогов в стране. Такаити, которую считают сторонницей мягкой налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, обещает на два года заморозить 8%-й налог с продаж продовольствия и утверждает, что стимулирование экономики не ударит по государственным финансам Японии.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Furukawa Electric (+22,9%).

Рыночная стоимость Nissan Chemical растет на 13,3%, Mazda Motor - на 11,5%, SoftBank Group Corp. - на 10,6%, Sumitomo Heavy Industries - на 10%.

Цена бумаг Renesas Electronics уменьшается на 2,9%, Nippon Electric Glass - на 2,8%, Shiseido - на 2,4%, Hitachi Ltd. - на 2,3%, Osaka Gas - на 2,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,6%.

Котировки акций Hyundai Motor растут на 0,7%, Samsung Electronics - на 0,1%, Korean Air Lines - на 3,7%, Posco - на 2,5%.

Цена бумаг SK Hynix уходит вниз на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

Индекс потребительского доверия в Австралии, рассчитываемый Westpac и Институтом Мельбурна, в феврале упал на 2,6% по сравнению с январем и составил минимальные за десять месяцев 90,5 пункта. Индикатор снижается третий месяц подряд. Уровень выше 100 пунктов означает преобладание оптимистов над пессимистами, ниже - наоборот.

Между тем индекс делового доверия к экономике Австралии, рассчитываемый National Australia Bank (NAB), в январе вырос до максимальных с октября 3 пунктов с пересмотренных вниз 2 пунктов месяцем ранее.

Капитализация BHP увеличилась на 1,1%, Rio Tinto - на 1,4%.

Нефть слабо дешевеет во вторник после подъема более чем на 1% по итогам предыдущей сессии на сигналах сохранения серьезной напряженности в отношениях США и Ирана - несмотря на то, что обе страны позитивно оценили итоги прошедших в минувшую пятницу в Омане переговоров.

Министерство транспорта США в понедельник рекомендовало судам под американским флагом держаться как можно дальше от иранских вод при прохождении через Ормузский пролив, поскольку на прошлой неделе одно из судов подверглось преследованию.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти, по которому проходит примерно пятая часть глобальных поставок. Эскалация напряженности в этом районе несет в себе серьезные риски для нефтяного рынка.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $68,93 за баррель, что на $0,11 (0,16%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,99 (1,45%), до $69,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,16 (0,23%), до $64,2 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $0,81 (1,27%), до $64,36 за баррель.

"Динамика нефтяного рынка на этой неделе, и, возможно, до конца месяца будет в меньшей степени зависеть от фундаментальных факторов и в большей степени от изменения премии за риск, связанной с Ираном", - говорится в обзоре консалтинговой компании Ritterbusch and Associates.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с поставками российской нефти на мировой рынок. Евросоюз в рамках готовящегося 20-го пакета санкций против РФ впервые предлагает ввести санкции против портов третьих стран, в частности Индонезии и Грузии, за работу с российской нефтью, сообщило Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. По данным агентства, речь идет о порте Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии.