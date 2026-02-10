Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании участниками рынка пятничного заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что только понимания, достигнутые в Анкоридже, позволят выйти на прорыв в урегулировании украинского конфликта. Отвечая на уточняющий вопрос, в каком состоянии сейчас находятся эти понимания, он подчеркнул, что "работа продолжается".

Песков подчеркнул, что в Кремле по-прежнему убеждены, что в интересах урегулирования необходимо вести все разговоры в закрытом режиме. При этом, он напомнил, что эти "понимания" были озвучены и накануне встречи на высшем уровне в Анкоридже. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, означают ли заявление главы МИД Сергея Лаврова о неготовности США к своим же предложениям по Украине, что "дух Анкориджа" уже мертв.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью для международной сети TV BRICS, что российская сторона приняла предложение США по Украине во время встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже. При этом, США теперь сами не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения по Украине. "Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал Лавров. "Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается "война" против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву", - пояснил министр.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, хотя торговались в минусе значительную часть сессии. Участники рынка ждали публикации важных статданных по американской экономике. В частности, в среду будет опубликован отчет по безработице за январь, а в пятницу - январские данные по динамике потребительских цен в Штатах. Эти данные могут повлиять на решения Федеральной резервной системы относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Рынок ожидает, что первое снижение ставки состоится в июне, согласно данным FedWatch.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит накануне. Поддержку котировкам оказывает улучшение настроений в отношении ИИ-сектора. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,5% и в ходе сессии обновило исторический максимум. Победа на выборах в нижнюю палату парламента партии премьера Санаэ Такаити укрепила ожидания повышения государственных расходов и снижения налогов в стране. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

В свою очередь мировые цены на нефть не демонстрируют яркой динамики во вторник утром после подъема более чем на 1% по итогам предыдущей сессии на сигналах сохранения серьезной напряженности в отношениях США и Ирана - несмотря на то, что обе страны позитивно оценили итоги прошедших в минувшую пятницу в Омане переговоров. Министерство транспорта США в понедельник рекомендовало судам под американским флагом держаться как можно дальше от иранских вод при прохождении через Ормузский пролив, поскольку на прошлой неделе одно из судов подверглось преследованию.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $69,1 за баррель, что на 0,09% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 1,45%, до $69,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени всего на 1 цент, до $64,35 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 1,27%, до $64,36 за баррель.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с поставками российской нефти на мировой рынок. Евросоюз в рамках готовящегося 20-го пакета санкций против РФ впервые предлагает ввести санкции против портов третьих стран, в частности Индонезии и Грузии, за работу с российской нефтью, сообщило Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. По данным агентства, речь идет о порте Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,773 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,925 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 февраля вырос всего на 0,02% и составил 119,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (7-9 февраля) прибавил 0,11%, поднявшись до 1228,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,79%), "ГТЛК-001Р-08" (+0,52%) и "РЖД-001P-20R" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-1,62%), "АФК Система-1Р-11" (-0,34%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) завершила размещение выпуска 4-летних облигаций серии 002P-04 объемом 75 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 185 базисных пунктов. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.

Первоуральскбанк 10 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона составляет 19-23% годовых. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация, начиная с 6-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее "Первое коллекторское бюро") 10 февраля с 11:00 до 14:00 соберет заявки на выпуск двухлетних облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ серии 001Р-09. Предусмотрена амортизационная структура погашения - по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 22-25 купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Остальные параметры эмиссии пока не раскрываются.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 16 февраля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-10 объемом 2 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов составит не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 19,56% годовых. Предусмотрена амортизационная структура погашения - по 25% от номинальной стоимости бондов планируется гасить в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. В результате индикативная дюрация составит примерно 2,2 года. Техразмещение запланировано на 19 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) планирует 19 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 1,5 года объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 23,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 26,21% годовых. Техразмещение запланировано на 24 февраля. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.