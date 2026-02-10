.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Минфин может не получить ряд полномочий по утверждению перечней некоторых налоговых льгот
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил обсудить целесообразность передачи от правительства в Минфин право утверждать перечни дополнительных услуг финансового сектора, которые освобождаются от НДС, а также перечни социальных услуг для льготы...
 
Рыбе не понравилась регистрация внебиржевых сделок
Стартовавшая в ноябре 2025 года добровольная регистрация внебиржевых сделок по оптовой продаже рыбы партиями от 10 тонн не встретила энтузиазма у бизнеса. За три месяца площадки получили сведения о реализации не более чем 0,21% от общего объема...
 
Минтранс предложил смягчить закон о ветхих судах
Минтранс готовит смягчающие поправки в проект закона о запрете эксплуатации ветхих судов с 2030 года, пишут "Ведомости". Согласно новым предложениям, так называемую возрастную гильотину, т. е. возрастной порог, с которого суда признают ветхими и...
 
10 февраля 2026 года 09:44

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании участниками рынка пятничного заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что только понимания, достигнутые в Анкоридже, позволят выйти на прорыв в урегулировании украинского конфликта. Отвечая на уточняющий вопрос, в каком состоянии сейчас находятся эти понимания, он подчеркнул, что "работа продолжается".

Песков подчеркнул, что в Кремле по-прежнему убеждены, что в интересах урегулирования необходимо вести все разговоры в закрытом режиме. При этом, он напомнил, что эти "понимания" были озвучены и накануне встречи на высшем уровне в Анкоридже. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, означают ли заявление главы МИД Сергея Лаврова о неготовности США к своим же предложениям по Украине, что "дух Анкориджа" уже мертв.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью для международной сети TV BRICS, что российская сторона приняла предложение США по Украине во время встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже. При этом, США теперь сами не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения по Украине. "Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал Лавров. "Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается "война" против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву", - пояснил министр.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, хотя торговались в минусе значительную часть сессии. Участники рынка ждали публикации важных статданных по американской экономике. В частности, в среду будет опубликован отчет по безработице за январь, а в пятницу - январские данные по динамике потребительских цен в Штатах. Эти данные могут повлиять на решения Федеральной резервной системы относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Рынок ожидает, что первое снижение ставки состоится в июне, согласно данным FedWatch.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит накануне. Поддержку котировкам оказывает улучшение настроений в отношении ИИ-сектора. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,5% и в ходе сессии обновило исторический максимум. Победа на выборах в нижнюю палату парламента партии премьера Санаэ Такаити укрепила ожидания повышения государственных расходов и снижения налогов в стране. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

В свою очередь мировые цены на нефть не демонстрируют яркой динамики во вторник утром после подъема более чем на 1% по итогам предыдущей сессии на сигналах сохранения серьезной напряженности в отношениях США и Ирана - несмотря на то, что обе страны позитивно оценили итоги прошедших в минувшую пятницу в Омане переговоров. Министерство транспорта США в понедельник рекомендовало судам под американским флагом держаться как можно дальше от иранских вод при прохождении через Ормузский пролив, поскольку на прошлой неделе одно из судов подверглось преследованию.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $69,1 за баррель, что на 0,09% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 1,45%, до $69,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени всего на 1 цент, до $64,35 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 1,27%, до $64,36 за баррель.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с поставками российской нефти на мировой рынок. Евросоюз в рамках готовящегося 20-го пакета санкций против РФ впервые предлагает ввести санкции против портов третьих стран, в частности Индонезии и Грузии, за работу с российской нефтью, сообщило Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. По данным агентства, речь идет о порте Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,773 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,925 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 февраля вырос всего на 0,02% и составил 119,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (7-9 февраля) прибавил 0,11%, поднявшись до 1228,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,79%), "ГТЛК-001Р-08" (+0,52%) и "РЖД-001P-20R" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-1,62%), "АФК Система-1Р-11" (-0,34%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) завершила размещение выпуска 4-летних облигаций серии 002P-04 объемом 75 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 185 базисных пунктов. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.

Первоуральскбанк 10 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона составляет 19-23% годовых. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация, начиная с 6-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее "Первое коллекторское бюро") 10 февраля с 11:00 до 14:00 соберет заявки на выпуск двухлетних облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ серии 001Р-09. Предусмотрена амортизационная структура погашения - по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 22-25 купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Остальные параметры эмиссии пока не раскрываются.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 16 февраля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-10 объемом 2 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов составит не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 19,56% годовых. Предусмотрена амортизационная структура погашения - по 25% от номинальной стоимости бондов планируется гасить в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. В результате индикативная дюрация составит примерно 2,2 года. Техразмещение запланировано на 19 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) планирует 19 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 1,5 года объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 23,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 26,21% годовых. Техразмещение запланировано на 24 февраля. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 февраля 2026 года 16:05
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 384 рубля для обоих типов бумаг, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Представленные результаты эмитента за январь 2026 года...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 15:42
"Финам" понизил рейтинг акций The Energy Select Sector SPDR Fund до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций The Energy Select Sector SPDR Fund с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость (с учетом осеннего сплита) на уровне $45,4 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Мы провели оценку потенциала роста на основе средневзвешенных...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 15:21
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал пресс-релиз с результатами за январь 2026 года по РСБУ. "Прибыль выросла на 21,7 % и оказалась на 28,4% выше декабрьской, что мы считаем...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 15:01
ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 руб
Аналитики банка ПСБ подтверждают прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 руб. с потенциалом роста около 38%, что соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка Дмитрия Грицкевича. "Сбербанк в январе...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 14:37
Дальнейшее смягчение ДКП могло бы способствовать усилению тренда к ослаблению рубля - ПСБ
Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ могло бы способствовать усилению тренда к ослаблению рубля, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. "По данным ЦБ в декабре 2025 года был рекордный спрос на валюту со стороны юридических лиц, но в январе 2026 года, когда импорт...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 14:00
"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций China Merchants Bank класса А
"Финам" повысил рейтинг акций China Merchants Bank класса А с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью CNY 45,23 за штуку, что предполагает потенциал роста около 15% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "China Merchants...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 13:32
"Финам" понизил рейтинг акций Amgen до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Amgen с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $406 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 5,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Все ключевые показатели финансовой отчетности Amgen за 4К25 уверенно превысили прогнозы,...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 13:01
Сбербанк начинает 2026 год в максимально сильной форме - "Цифра брокер"
Сбербанк начинает 2026 год в максимально сильной форме, говорится в комментарии аналитиков "Цифра брокер". Сбербанк опубликовал результаты отчета по РПБУ за январь 2026 года: - Чистая прибыль составила 161,7 млрд рублей - рост на 21,7% год к году. - Рентабельность капитала - 23,2%. - Чистые...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 12:32
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 368 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем представленные результаты эмитента за январь 2026 года по РСБУ умеренно позитивно. Высокие ставки на...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 12:07
"Цифра брокер" рекомендует "покупать" акции Positive Technologies
"Цифра брокер" рекомендует "покупать" акции Positive Technologies с прогнозной стоимостью на уровне 1906 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. Предварительные итоги 2025 года у эмитента выглядят неплохо и подтверждают разворот, которого рынок ждал, отмечают...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 11:46
Акции Ленты по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Лента" по-прежнему привлекательны для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Ритейлер объявил ключевые операционные результаты по итогам четвертого квартала и всего 2025 года. Темпы роста выручки оказались в рамках ожиданий и...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 11:26
"Финам" сохраняет рейтинг акций Сургутнефтегаза на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на уровне "покупать" с целевой ценой 29,2 руб. и 55,0 руб. за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Потенциал роста составляет 26,4% для "префов" и 35,8% - для "обычки". "Сильная...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 11:06
Вероятен переход курса пары рубль/юань к консолидации в середине диапазона 10,8-11,5 руб./юань - ПСБ
Вероятен переход курса пары рубль/юань к консолидации в середине диапазона 10,8-11,5 руб./юань во вторник, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "К концу сессии понедельника наметилась нормализация ситуации с юаневой...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 10:49
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% на заседании 13 февраля - банк "Русский Стандарт"
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 13 февраля с ужесточением риторики, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Несмотря на охлаждение экономики в 2025 году, рост инфляции в январе 2026...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 10:32
"Финам" подтверждает рейтинг акций Северстали на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Северстали" на уровне "покупать" с сохранением целевой цены 1265 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 28,2%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Северсталь" продемонстрировала неоднозначные финансовые результаты...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.