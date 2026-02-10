Потенциал возможного снижения цен на ОФЗ ограничен - ПСБ

Возможное затягивание сроков возобновления цикла снижения ключевой ставки Банка России оказывает давление на котировки рублевых госбумаг, однако потенциал для данного движения ограничен, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI достиг 116 пунктов - минимумов с ноября прошлого года, констатирует эксперт: факторов для покупок госбумаг по-прежнему нет.

Инвесторы ждут решения ЦБ РФ по ключевой ставке при рыночном консенсусе ее сохранения.

"Как мы отмечали ранее, основным риском для рынка будет являться пересмотр вверх прогноза по среднему уровню ключевой ставки на 2026 год (текущий прогноз составляет 13-15%). Это ухудшит рыночную конъюнктуру при формировании ожиданий по сохранению ставки и на мартовском заседании. Внешние факторы также не радуют", - пишет Грицкевич в материале ПСБ.

"Текущая доходность ОФЗ на сроке шести-десяти лет уже превысила 15% годовых, существенно сократив отрицательную премию к ключевой ставки (отрицательную маржу фондирования). Затягивание сроков возобновления цикла снижения ставки, безусловно, еще может продавить котировки госбумаг вниз, однако потенциал для данного движения, на наш взгляд, ограничен, - говорится в обзоре аналитика. - В целом до пятницы боковое движение котировок ОФЗ продолжится; традиционные данные по недельной инфляции вряд ли смогут переломить данную ситуацию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.