Вероятно умеренное ослабление рубля в феврале - "БКС МИ"

Вероятно умеренное, но устойчивое ослабление рубля в феврале, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Лишь за первую неделю февраля рубль нивелировал почти все восходящее движение начала года, - пишет эксперт в комментарии. - Правда, этот импульс в финальной стадии был вызван техническими причинами - вероятной ошибочной крупной заявкой, спровоцировавшей из-за недостаточной ликвидности массовое срабатывание стоп-приказов на покупку юаня за рубли. И без того относительно низкий объем импорта сокращается в начале года, поскольку потребители снижают траты после роста, связанного с приближением новогодних праздников".

По оценке Бабина, денежно-кредитные условия (ДКУ) остаются жесткими, что сдерживает потребление граждан и активность бизнеса. Кроме того, из-за недостаточного поступления нефтегазовых доходов спрос Минфина на иностранную валюту в рамках исполнения бюджетного правила существенно увеличился.

"Таким образом, сезонный и регуляторный факторы остаются на стороне рубля, а внешнеторговый сбалансирован: просадка экспорта компенсируется слабым импортом. В феврале это равновесие все же способно постепенно нарушаться в сторону умеренного, но устойчивого ослабления рубля", - прогнозирует аналитик БКС.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.