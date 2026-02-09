Совкомбанк ожидает осторожного снижения ставки ЦБ до 12% к концу 2026г

Совкомбанк ожидает осторожного снижения ставки ЦБ до 12% к концу 2026 года, говорится в комментарии главного аналитика Михаила Васильева.

"На заседании 13 февраля ЦБ будет рассматривать сохранение ключевой ставки 16% и ее снижение на 50 б.п., до 15,5%. Регулятор сохранит жесткую риторику и нейтральный сигнал, - прогнозирует эксперт. - Ожидаем, что инфляция в ближайшие месяцы возобновит снижение благодаря жесткой монетарной политике и крепкому курсу рубля".

Васильев полагает, что на следующем заседании 20 марта Банк России снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5%. К середине года аналитик ожидает ключевую ставку на уровне 14,5%, к концу третьего квартала - 13%, к концу года - 12%.

"Прогнозируем, что годовая инфляция к концу года составит 5,3%. При этом мы ожидаем, что устойчивая часть инфляции в середине года снизится до целевых 4% или ниже, - указывает стратег банка. - Поэтому мы ожидаем осторожного снижения ключевой ставки с текущих 16% до 12% к концу года. Среднюю ключевую ставку в этом году мы прогнозируем на уровне 14,3% после 19,2% в 2025 году".

В целом инвесторам и заемщикам стоит быть готовым к длительному сохранению жесткой монетарной политики, предупреждает эксперт Совкомбанка.

