ЦБ РФ может снизить ставку на 50 б.п. или сохранить ее на прежнем уровне на февральском заседании - "Велес Капитал"

Банк России может снизить ключевую ставку на 50 б.п. или сохранить ее на прежнем уровне на заседании 13 февраля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Еще в конце декабря рынок рассчитывал на продолжение смягчения ДКП в начале 2026 года, указывает эксперт. Однако после резкого ускорения инфляции в первые недели января заметно усилились ожидания сохранения КС на заседании в феврале.

"Первичный шок от всплеска инфляции в начале года сходит на нет, недельные темпы роста цен нормализуются, однако инфляционные риски после повышения налогов и индексации тарифов еще не реализовались в полной мере, - отмечает Кравченко. - В этих условиях мы рассматриваем равновероятными два сценария для заседания в феврале: сохранение ключевой ставки и ее снижение на 50 б. п. Вероятно, окончательный выбор решения на заседании будет зависеть от оценки сезонно-сглаженной инфляции Банком России за январь".

Аналитик ожидает, что почти весь 2026 год ЦБ будет действовать осторожно в смягчении ДКП. В этом случае ключевая ставка останется на двузначном уровне. В качестве позитивного сценария можно будет рассматривать максимальное приближение КС к уровню в 10% к концу года, однако пока на пути такого сценария стоят заметные проинфляционные риски в среднесрочном периоде, подчеркивает Кравченко.

