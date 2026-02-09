.
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Минфин может не получить ряд полномочий по утверждению перечней некоторых налоговых льгот
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил обсудить целесообразность передачи от правительства в Минфин право утверждать перечни дополнительных услуг финансового сектора, которые освобождаются от НДС, а также перечни социальных услуг для льготы...
 
Рыбе не понравилась регистрация внебиржевых сделок
Стартовавшая в ноябре 2025 года добровольная регистрация внебиржевых сделок по оптовой продаже рыбы партиями от 10 тонн не встретила энтузиазма у бизнеса. За три месяца площадки получили сведения о реализации не более чем 0,21% от общего объема...
 
Минтранс предложил смягчить закон о ветхих судах
Минтранс готовит смягчающие поправки в проект закона о запрете эксплуатации ветхих судов с 2030 года, пишут "Ведомости". Согласно новым предложениям, так называемую возрастную гильотину, т. е. возрастной порог, с которого суда признают ветхими и...
 
09 февраля 2026 года 15:22

Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем в ожидании новых драйверов к укреплению

Москва. 9 февраля. Китайский юань повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль дешевеет на нейтральном новостном фоне и в ожидании новых драйверов к росту. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1835 руб., что на 4,15 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 42 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,7 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 72 копейки, до 92,26 руб./EUR1.

Участники рынка переходят в режим ожидания заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 13 февраля, время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Курс пары юань/рубль вряд ли уйдет ниже 11 руб./юань в начале текущей недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль за неделю ослабился, хоть и в моменте российская валюта укреплялась на новостях о сохранении все еще высоких чистых продаж валюты ЦБ в феврале - 16,52 млрд руб./день, - напоминают эксперты. - Стоит отметить проблемы с юаневой ликвидностью, которые в пятницу отразились и на валютном рынке. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,16 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях курсу пока может быть сложно уйти заметно ниже 11 руб./юань".

Наиболее вероятно сохранение относительно сильных позиций рубля на текущей неделе, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Несмотря на некоторое ослабление к концу недели, рубль в целом сохраняет сильные позиции и с конца января остается в диапазоне 10,75-11,15 руб./юань и 75-78 руб./$1, - отмечает эксперт в комментарии. - Ослаблению рубля, вероятно, по-прежнему препятствуют относительно высокое предложение валюты со стороны Минфина и Банка России, стабильный импорт и отток капитала".

Аналитик отмечает, что рублевые процентные ставки остаются относительно высокими, а недельная инфляция в начале года оказалась существенно выше ожиданий рынка, что, по-видимому, почти обнуляет вероятность сценариев с быстрым снижением ключевой ставки в ближайшие месяцы.

По мнению Ващелюк, ослаблению рубля могли бы способствовать активизация импорта, оттока капитала и существенное сокращение предложения валюты экспортерами. Пока эти события, по-видимому, не происходят, и наиболее вероятным эксперту представляется сохранение относительно сильных позиций рубля на следующей неделе.

В условиях продолжения дипломатического процесса курс доллара может находиться в диапазоне 75-80 руб., юаня - 10,8-11,5 руб., полагает аналитик.

Цены на нефть перешли к росту днем в понедельник, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,41%, до $68,33 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,47%, до $63,84 за баррель.

Ранее в понедельник цена контрактов на Brent опускалась до $67,02 за баррель, на WTI - до $62,62 за баррель.

В центре внимания инвесторов остается ситуация на Ближнем Востоке.

Сообщения о том, что стороны позитивно оценили итоги переговоров между США и Ираном, прошедших в Омане в минувшую пятницу, ослабили опасения по поводу эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном, которая могла бы привести к нарушению поставок нефти из ближневосточного региона.

Между тем ситуация в регионе остается напряженной. США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Глава Белого дома пригрозил Ирану серьезными последствиями в том случае, если соглашение по ядерной программе не будет достигнуто, тогда как Тегеран заявил, что не намерен полностью отказываться от обогащения урана и готов нанести удары по американским военным базам в случае агрессии.

Участники рынка также продолжают следить за действиями западных стран, направленными на сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей. Европейская комиссия в пятницу предложила ввести полный запрет на перевозки российской нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт нефти из РФ и вместо этого покупать энергоносители у Соединенных Штатов.

эб мв

MOEX: BSPB


Опубликовано: /Финмаркет/
 


10 февраля 2026 года 15:21
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал пресс-релиз с результатами за январь 2026 года по РСБУ. "Прибыль выросла на 21,7 % и оказалась на 28,4% выше декабрьской, что мы считаем...    читать дальше
10 февраля 2026 года 15:01
ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 руб
Аналитики банка ПСБ подтверждают прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 руб. с потенциалом роста около 38%, что соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка Дмитрия Грицкевича. "Сбербанк в январе...    читать дальше
10 февраля 2026 года 14:37
Дальнейшее смягчение ДКП могло бы способствовать усилению тренда к ослаблению рубля - ПСБ
Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ могло бы способствовать усилению тренда к ослаблению рубля, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. "По данным ЦБ в декабре 2025 года был рекордный спрос на валюту со стороны юридических лиц, но в январе 2026 года, когда импорт...    читать дальше
10 февраля 2026 года 14:00
"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций China Merchants Bank класса А
"Финам" повысил рейтинг акций China Merchants Bank класса А с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью CNY 45,23 за штуку, что предполагает потенциал роста около 15% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "China Merchants...    читать дальше
10 февраля 2026 года 13:32
"Финам" понизил рейтинг акций Amgen до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Amgen с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $406 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 5,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Все ключевые показатели финансовой отчетности Amgen за 4К25 уверенно превысили прогнозы,...    читать дальше
10 февраля 2026 года 13:01
Сбербанк начинает 2026 год в максимально сильной форме - "Цифра брокер"
Сбербанк начинает 2026 год в максимально сильной форме, говорится в комментарии аналитиков "Цифра брокер". Сбербанк опубликовал результаты отчета по РПБУ за январь 2026 года: - Чистая прибыль составила 161,7 млрд рублей - рост на 21,7% год к году. - Рентабельность капитала - 23,2%. - Чистые...    читать дальше
10 февраля 2026 года 12:32
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 368 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем представленные результаты эмитента за январь 2026 года по РСБУ умеренно позитивно. Высокие ставки на...    читать дальше
10 февраля 2026 года 12:07
"Цифра брокер" рекомендует "покупать" акции Positive Technologies
"Цифра брокер" рекомендует "покупать" акции Positive Technologies с прогнозной стоимостью на уровне 1906 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. Предварительные итоги 2025 года у эмитента выглядят неплохо и подтверждают разворот, которого рынок ждал, отмечают...    читать дальше
10 февраля 2026 года 11:46
Акции Ленты по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Лента" по-прежнему привлекательны для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Ритейлер объявил ключевые операционные результаты по итогам четвертого квартала и всего 2025 года. Темпы роста выручки оказались в рамках ожиданий и...    читать дальше
10 февраля 2026 года 11:26
"Финам" сохраняет рейтинг акций Сургутнефтегаза на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на уровне "покупать" с целевой ценой 29,2 руб. и 55,0 руб. за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Потенциал роста составляет 26,4% для "префов" и 35,8% - для "обычки". "Сильная...    читать дальше
10 февраля 2026 года 11:06
Вероятен переход курса пары рубль/юань к консолидации в середине диапазона 10,8-11,5 руб./юань - ПСБ
Вероятен переход курса пары рубль/юань к консолидации в середине диапазона 10,8-11,5 руб./юань во вторник, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "К концу сессии понедельника наметилась нормализация ситуации с юаневой...    читать дальше
10 февраля 2026 года 10:49
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% на заседании 13 февраля - банк "Русский Стандарт"
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 13 февраля с ужесточением риторики, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Несмотря на охлаждение экономики в 2025 году, рост инфляции в январе 2026...    читать дальше
10 февраля 2026 года 10:32
"Финам" подтверждает рейтинг акций Северстали на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Северстали" на уровне "покупать" с сохранением целевой цены 1265 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 28,2%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Северсталь" продемонстрировала неоднозначные финансовые результаты...    читать дальше
10 февраля 2026 года 10:12
Рубль утром немного дорожает в паре с юанем на фоне стабильной нефти
Москва. 10 февраля. Китайский юань понижается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного дорожает на фоне относительно стабильных цен на нефть.    читать дальше
10 февраля 2026 года 10:10
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Ленты
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Лента" на фоне опубликованных операционных результатов компании за четвертый квартал 2025 года, сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Как и у X5, рост выручки у "Ленты" в 4К25 несколько замедлился...    читать дальше
