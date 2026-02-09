Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем в ожидании новых драйверов к укреплению

Москва. 9 февраля. Китайский юань повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль дешевеет на нейтральном новостном фоне и в ожидании новых драйверов к росту. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1835 руб., что на 4,15 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 42 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,7 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 72 копейки, до 92,26 руб./EUR1.

Участники рынка переходят в режим ожидания заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 13 февраля, время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Курс пары юань/рубль вряд ли уйдет ниже 11 руб./юань в начале текущей недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль за неделю ослабился, хоть и в моменте российская валюта укреплялась на новостях о сохранении все еще высоких чистых продаж валюты ЦБ в феврале - 16,52 млрд руб./день, - напоминают эксперты. - Стоит отметить проблемы с юаневой ликвидностью, которые в пятницу отразились и на валютном рынке. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,16 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях курсу пока может быть сложно уйти заметно ниже 11 руб./юань".

Наиболее вероятно сохранение относительно сильных позиций рубля на текущей неделе, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Несмотря на некоторое ослабление к концу недели, рубль в целом сохраняет сильные позиции и с конца января остается в диапазоне 10,75-11,15 руб./юань и 75-78 руб./$1, - отмечает эксперт в комментарии. - Ослаблению рубля, вероятно, по-прежнему препятствуют относительно высокое предложение валюты со стороны Минфина и Банка России, стабильный импорт и отток капитала".

Аналитик отмечает, что рублевые процентные ставки остаются относительно высокими, а недельная инфляция в начале года оказалась существенно выше ожиданий рынка, что, по-видимому, почти обнуляет вероятность сценариев с быстрым снижением ключевой ставки в ближайшие месяцы.

По мнению Ващелюк, ослаблению рубля могли бы способствовать активизация импорта, оттока капитала и существенное сокращение предложения валюты экспортерами. Пока эти события, по-видимому, не происходят, и наиболее вероятным эксперту представляется сохранение относительно сильных позиций рубля на следующей неделе.

В условиях продолжения дипломатического процесса курс доллара может находиться в диапазоне 75-80 руб., юаня - 10,8-11,5 руб., полагает аналитик.

Цены на нефть перешли к росту днем в понедельник, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,41%, до $68,33 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,47%, до $63,84 за баррель.

Ранее в понедельник цена контрактов на Brent опускалась до $67,02 за баррель, на WTI - до $62,62 за баррель.

В центре внимания инвесторов остается ситуация на Ближнем Востоке.

Сообщения о том, что стороны позитивно оценили итоги переговоров между США и Ираном, прошедших в Омане в минувшую пятницу, ослабили опасения по поводу эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном, которая могла бы привести к нарушению поставок нефти из ближневосточного региона.

Между тем ситуация в регионе остается напряженной. США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Глава Белого дома пригрозил Ирану серьезными последствиями в том случае, если соглашение по ядерной программе не будет достигнуто, тогда как Тегеран заявил, что не намерен полностью отказываться от обогащения урана и готов нанести удары по американским военным базам в случае агрессии.

Участники рынка также продолжают следить за действиями западных стран, направленными на сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей. Европейская комиссия в пятницу предложила ввести полный запрет на перевозки российской нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт нефти из РФ и вместо этого покупать энергоносители у Соединенных Штатов.

эб мв

MOEX$#&: BSPB