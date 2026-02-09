.
09 февраля 2026 года 13:47
Наиболее вероятно сохранение относительно сильных позиций рубля на текущей неделе - УК "Первая"
Наиболее вероятно сохранение относительно сильных позиций рубля на текущей неделе, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Несмотря на некоторое ослабление к концу недели, рубль в целом сохраняет сильные позиции и с конца января остается в диапазоне 10,75-11,15 руб./юань и 75-78 руб./$1, - отмечает эксперт в комментарии. - Ослаблению рубля, вероятно, по-прежнему препятствуют относительно высокое предложение валюты со стороны Минфина и Банка России, стабильный импорт и отток капитала". Аналитик отмечает, что рублевые процентные ставки остаются относительно высокими, а недельная инфляция в начале года оказалась существенно выше ожиданий рынка, что, по-видимому, почти обнуляет вероятность сценариев с быстрым снижением ключевой ставки в ближайшие месяцы. По мнению Ващелюк, ослаблению рубля могли бы способствовать активизация импорта, оттока капитала и существенное сокращение предложения валюты экспортерами. Пока эти события, по-видимому, не происходят, и наиболее вероятным эксперту представляется сохранение относительно сильных позиций рубля на следующей неделе. В условиях продолжения дипломатического процесса курс доллара может находиться в диапазоне 75-80 руб., юаня - 10,8-11,5 руб., полагает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
РОССИЯ-ВАЛЮТА/РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
10 февраля 2026 года 15:21
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал пресс-релиз с результатами за январь 2026 года по РСБУ. "Прибыль выросла на 21,7 % и оказалась на 28,4% выше декабрьской, что мы считаем... читать дальше
.10 февраля 2026 года 15:01
Аналитики банка ПСБ подтверждают прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 руб. с потенциалом роста около 38%, что соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка Дмитрия Грицкевича. "Сбербанк в январе... читать дальше
.10 февраля 2026 года 14:37
Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ могло бы способствовать усилению тренда к ослаблению рубля, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. "По данным ЦБ в декабре 2025 года был рекордный спрос на валюту со стороны юридических лиц, но в январе 2026 года, когда импорт... читать дальше
.10 февраля 2026 года 14:00
"Финам" повысил рейтинг акций China Merchants Bank класса А с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью CNY 45,23 за штуку, что предполагает потенциал роста около 15% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "China Merchants... читать дальше
.10 февраля 2026 года 13:32
"Финам" понизил рейтинг акций Amgen с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $406 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 5,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Все ключевые показатели финансовой отчетности Amgen за 4К25 уверенно превысили прогнозы,... читать дальше
.10 февраля 2026 года 13:01
Сбербанк начинает 2026 год в максимально сильной форме, говорится в комментарии аналитиков "Цифра брокер". Сбербанк опубликовал результаты отчета по РПБУ за январь 2026 года: - Чистая прибыль составила 161,7 млрд рублей - рост на 21,7% год к году. - Рентабельность капитала - 23,2%. - Чистые... читать дальше
.10 февраля 2026 года 12:32
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 368 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем представленные результаты эмитента за январь 2026 года по РСБУ умеренно позитивно. Высокие ставки на... читать дальше
.10 февраля 2026 года 12:07
"Цифра брокер" рекомендует "покупать" акции Positive Technologies с прогнозной стоимостью на уровне 1906 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. Предварительные итоги 2025 года у эмитента выглядят неплохо и подтверждают разворот, которого рынок ждал, отмечают... читать дальше
.10 февраля 2026 года 11:46
Акции МКПАО "Лента" по-прежнему привлекательны для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Ритейлер объявил ключевые операционные результаты по итогам четвертого квартала и всего 2025 года. Темпы роста выручки оказались в рамках ожиданий и... читать дальше
.10 февраля 2026 года 11:26
"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на уровне "покупать" с целевой ценой 29,2 руб. и 55,0 руб. за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Потенциал роста составляет 26,4% для "префов" и 35,8% - для "обычки". "Сильная... читать дальше
.10 февраля 2026 года 11:06
Вероятен переход курса пары рубль/юань к консолидации в середине диапазона 10,8-11,5 руб./юань - ПСБ
Вероятен переход курса пары рубль/юань к консолидации в середине диапазона 10,8-11,5 руб./юань во вторник, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "К концу сессии понедельника наметилась нормализация ситуации с юаневой... читать дальше
.10 февраля 2026 года 10:49
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% на заседании 13 февраля - банк "Русский Стандарт"
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 13 февраля с ужесточением риторики, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Несмотря на охлаждение экономики в 2025 году, рост инфляции в январе 2026... читать дальше
.10 февраля 2026 года 10:32
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Северстали" на уровне "покупать" с сохранением целевой цены 1265 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 28,2%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Северсталь" продемонстрировала неоднозначные финансовые результаты... читать дальше
.10 февраля 2026 года 10:12
Москва. 10 февраля. Китайский юань понижается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного дорожает на фоне относительно стабильных цен на нефть. читать дальше
.10 февраля 2026 года 10:10
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Лента" на фоне опубликованных операционных результатов компании за четвертый квартал 2025 года, сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Как и у X5, рост выручки у "Ленты" в 4К25 несколько замедлился... читать дальше
