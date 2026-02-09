Наиболее вероятно сохранение относительно сильных позиций рубля на текущей неделе - УК "Первая"

Наиболее вероятно сохранение относительно сильных позиций рубля на текущей неделе, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Несмотря на некоторое ослабление к концу недели, рубль в целом сохраняет сильные позиции и с конца января остается в диапазоне 10,75-11,15 руб./юань и 75-78 руб./$1, - отмечает эксперт в комментарии. - Ослаблению рубля, вероятно, по-прежнему препятствуют относительно высокое предложение валюты со стороны Минфина и Банка России, стабильный импорт и отток капитала".

Аналитик отмечает, что рублевые процентные ставки остаются относительно высокими, а недельная инфляция в начале года оказалась существенно выше ожиданий рынка, что, по-видимому, почти обнуляет вероятность сценариев с быстрым снижением ключевой ставки в ближайшие месяцы.

По мнению Ващелюк, ослаблению рубля могли бы способствовать активизация импорта, оттока капитала и существенное сокращение предложения валюты экспортерами. Пока эти события, по-видимому, не происходят, и наиболее вероятным эксперту представляется сохранение относительно сильных позиций рубля на следующей неделе.

В условиях продолжения дипломатического процесса курс доллара может находиться в диапазоне 75-80 руб., юаня - 10,8-11,5 руб., полагает аналитик.

