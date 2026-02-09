Ставка ЦБ РФ, скорее всего, сохранится на текущем уровне в феврале - ББР банк

Ставка ЦБ РФ, скорее всего, сохранится на текущем уровне в феврале 2026г и, возможно, снизится на 0,5% в марте, считает директор Корпоративного блока ББР Банка Александр Киселев.

"С учетом инфляции в 2% за январь при планируемых 4-5% на год в базовом сценарии, вероятнее всего, ключевая ставка останется на прежнем уровне в феврале и, возможно, снизится на 0,5% в марте, - пишет эксперт в комментарии. - Напомню, что в проинфляционном сценарии Центрального банка при инфляции в 6% годовых размер ключевой ставки остается на уровне 16% и может быть даже повышен. Тем не менее, учитывая ситуацию в экономике, которая находится в состоянии замедления экономического роста, траекторию снижения ставки однозначно необходимо выдерживать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.