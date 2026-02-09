"БКС МИ" повысил оценку акций Qualcomm до позитивной

"БКС Мир инвестиций" повысил оценку акций Qualcomm Inc. с "нейтральной" до "позитивной", понизив прогнозную цену со $165 до $156 за бумагу, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко.

"Процессоры флагманской линейки Snapdragon стоят в большинстве дорогих смартфонов на базе Android. Они популярны благодаря поддержке новейших стандартов беспроводной связи 5G, внедрению ИИ и высокой производительности, - отмечает эксперт. - Рынок проигнорировал рекордные показатели за I квартал 2026 года, крайне отрицательно восприняв краткосрочный негатив по прогнозу продаж из-за дефицита микросхем памяти. Мы учли краткосрочный негатив и понизили целевую цену до $156 со $165. Тем не менее считаем, что крайне негативная реакция рынка на отчетность - избыточна, поэтому повышаем взгляд с "нейтрального" до "позитивного".

Qualcomm остается одним из ключевых игроков в мировой полупроводниковой отрасли, эффективно комбинируя высокомаржинальное лицензирование с масштабируемым бизнесом по разработке чипсетов, подчеркивает Саенко. Компания уверенно развивается в сегментах 5G, IoT и автомобильной электроники, при этом продолжая генерировать устойчивый денежный поток за счет широкой клиентской базы и патентной платформы.

Бизнес компании, по оценке аналитиков БКС, остается фундаментально крепким, сбалансированным и предсказуемым. Qualcomm - это пример зрелого технологического актива, способного обеспечивать стабильную доходность в долгосрочной перспективе.

Qualcomm входит в число ведущих разработчиков процессоров и других ключевых компонентов для мобильных устройств, автомобилей и умной техники.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.