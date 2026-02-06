Рынок акций РФ в начале февраля снизился из-за упавшей нефти и отсутствия прорыва в переговорах по Украине

Рынок акций РФ в первую неделю февраля скорректировался вниз на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, данных Росстата по инфляции, сокративших вероятность дальнейшего смягчения ДКП ЦБ, а также из-за отсутствия прорыва в прошедшем втором раунде трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи после локального тестирования уровня сопротивления 2800 пунктов развернулся вниз и откатился в район 2735 пунктов.

В период с 2 по 6 февраля индекс МосБиржи снизился на 1,7% и составил 2735,43 пункта, индекс РТС потерял 3,4% и достиг 1118,33 пункта. Апрельский фьючерс на нефть Brent за этот период упал на 3,4%, до $68,3 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 1,32 рубля, до 77,054 руб./$1.

Рынок акций начал неделю со снижения вслед за внешними фондовыми и сырьевыми площадками (упали металлы и нефть), а также на новостях о переносе на несколько дней трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи опустился ниже 2770 пунктов, а индекс РТС на фоне ослабления рубля упал к 1130 пунктам.

Подорожали акции ВТБ (+4,5%, до 81,05 рубля - максимум с июля 2025г), продолжившие отыгрывать заявления главы банка Андрея Костина, что ВТБ планирует увеличить прибыль в 2026 году до 600-650 млрд рублей с 500 млрд рублей в 2025 году, у банка будут возможности для наращивания капитала и выплат дивидендов.

Издание The New York Times сообщило в воскресенье, что переговоры РФ, России и США, которые должны были состояться 1 февраля в Абу-Даби, перенесены. Днем ранее во Флориде спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией и заявил, что обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества с США.

Принявший участие в этих контактах спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что после этих переговоров "мы воодушевлены тем, что Россия работает над тем, чтобы достичь мира на Украине".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что второй раунд переговоров РФ-США-Украина по вопросам безопасности пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля.

Также в понедельник стало известно, что страны ЕС могут внести в новый санкционный пакет против РФ за конфликт на Украине запрет на импорт меди и некоторых металлов платиновой группы, о чем сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ограничения могут коснуться иридия, родия, платины и меди. По данным Bloomberg, санкции могут быть приняты позже в феврале.

Нефть Brent в начале недели упала ниже $66 за баррель (-4,9%) на фоне укрепления доллара и ослабления напряженности вокруг Ирана. Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи 1 февраля приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, сообщил ОПЕК. Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, как и было запланировано ранее.

Во вторник рынок акций подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, отскока вверх цен металлов и на ожиданиях нового раунда переговоров по украинскому урегулированию; к фактору поддержки добавилась вернувшаяся к росту нефть (фьючерс на Brent поднялся к $67 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2786 пунктов, лидировали в росте бумаги ПАО "Южуралзолото" (+7,7%) (ЮГК), "ММК" (+6,2%), "Ростелекома" (+3,5%).

Совет директоров "Северстали" (+0,8%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам IV квартала 2025 года. Компания не выплачивала дивиденды за I, II и III кварталы 2025 года, а также за IV квартал 2024 года.

"Северсталь" в IV квартале 2025 года сократила EBITDA вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 23,5 млрд рублей, сообщила компания. По сравнению с III кварталом показатель упал на 34%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта идет хорошо, и в скором времени можно ждать положительных новостей. При этом он вновь отметил, что урегулирование украинского конфликта - сложное.

Нефть выросла на фоне заявлений США и Ирана о возобновлении переговоров 6 февраля вокруг ядерной программы Тегерана, чтобы снизить риск масштабного регионального конфликта. Эти новости ослабили опасения возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам во вторник, что ОПЕК+ ожидает постепенного увеличения мирового спроса на нефть с марта благодаря сезонным факторам (по мере активизации авто- и авиаперевозок), пока же на глобальном рынке сохраняется баланс.

В среду рынок акций умеренно просел в отсутствие новостей с трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию в Абу-Даби; также сдерживающим покупателей фактором выступила забуксовавшая в росте нефть (фьючерс на Brent вернулся в район $67,5 за баррель после роста к $68). Индекс МосБиржи просел ниже 2780 пунктов после роста утром выше 2800 пунктов.

Чистая прибыль Совкомбанка (+5,1%) за 2025 год по РСБУ составила 44,09 млрд руб. против 42,82 млрд руб. за предыдущий год, а чистая прибыль ВТБ (+1,7%) за 2025 год по РСБУ составила 365,82 млрд руб. против 609,97 млрд руб. за предыдущий год. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотных ведомостей банков, опубликованных на сайте Банка России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что в Кремле не планируют делать официальные заявления о ходе переговоров по Украине.

Также инвесторы оценивали шансы на дальнейшее монетарное смягчение ДКП Банком России. В бюллетене ЦБ "О чем говорят тренды" сообщается, что возможное проявление вторичных эффектов от январского ускорения роста цен в России, вызванного повышением НДС и других налогов и сборов, требует поддержания жестких денежно-кредитных условий (ДКУ), осторожных решений по ключевой ставке.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник сообщил, что рост ВВП РФ в 2025 году составил 1%, замедление динамики по сравнению с предыдущим годами было рукотворным и связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции. Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%, отметил президент.

Также Путин заявил, что ускорение роста цен в России в январе текущего года ожидаемо, оно связано с повышением НДС, но в целом влияние этого фактора на инфляцию будет краткосрочным. На 26 января инфляция составила 6,4% в годовом выражении, к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%, сообщил Путин.

Как следует из опроса ЦБ РФ, аналитики повысили прогноз по инфляции в России на 2026 год до 5,3% с 5,1% в декабре, прогноз по ВВП РФ на 2026 год сохранен на уровне 1,1% (против роста на 0,9% в 2025 году). Ожидания по средней ключевой ставке ЦБ на 2026 год остались неизменными - 14,1% (в 2025 году - 19,2%). На 2027 год прогноз по инфляции повышен до 4,1% с 4,0%, по средней ставке - вырос до 10,4% с 10,3%, по росту ВВП - остался на уровне 1,7%.

Для нефти в середине недели поддержкой выступили данные Минэнерго США о запасах (резервы нефти в стране за неделю сократились в 1,5 раза больше ожиданий) и опасения нового витка эскалации в отношениях между США и Ираном (американский истребитель сбил иранский беспилотник, который приближался к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море).

В четверг рынок акций РФ ускорил снижение в отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, а также на фоне данных Росстата об ускорении инфляции и ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent упала к $67 за баррель после роста накануне к $70). Индекс МосБиржи откатился ниже 2740 пунктов.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля 2026 года составила 0,20% после 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января. Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 февраля ускорилась до 6,46% с 6,43% на 26 января (и с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Зампред Банка России Алексей Заботкин в среду заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем или последующем заседании ЦБ большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что о дальнейшем прогрессе на переговорах по украинскому урегулированию вряд ли будет известно до тех пор, пока стороны не добьются реального прорыва. При этом госсекретарь подчеркнул, что те вопросы, которые еще не решены, - самые сложные.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил в четверг, что в работе над мирным соглашением по Украине есть прогресс и хорошее движение вперед.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в четверг заявил, что для решения кризиса на Украине нужно еще немало работы, но переговоры уже дают плоды - стороны договорились обменять 314 пленных, впервые за пять месяцев. При этом Уиткофф отметил, что дискуссии продолжатся, и пообещал дальнейший прогресс в предстоящие недели.

Нефть подешевела на надеждах, что переговоры США и Ирана позволят избежать эскалации напряженности в регионе. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что переговоры США и Ирана, запланированные на пятницу, могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место их проведения с Турции на Оман (это привело к резкому подъему цен на нефть вечером в среду).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ГК "Самолет" (-9,1%, до 888,8 рубля; минимум сделок составил 845,4 рубля - уровень ноября 2025 года) после известий РБК, что девелопер обратился в правительство РФ с просьбой о господдержке в виде льготного кредита на 50 млрд рублей на срок до трех лет.

В пятницу рынок акций умеренно просел по индексам, индекс МосБиржи опустился до 2735 пунктов на фоне неопределенности со следующим раундом переговоров по Украине, и новостей о новых антироссийских санкциях Запада; вечером поддержку рынку оказала подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель) после прошедших бесплодных переговоров США и Ирана. Продолжили снижение акции ГК "Самолет" (-4,8%).

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило в четверг, что американская администрация завершила подготовку новых санкций в отношении России, но указаний на их вступление в силу пока нет. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в четверг, что решения Вашингтона о возможных новых санкциях против России будут зависеть от хода переговорного процесса по украинскому урегулированию. По его словам, дальнейшие ограничительные меры могут коснуться в том числе судов, связанных с перевозкой нефти из РФ. Бессент также выразил мнение, что недавние санкции администрации США против нефтяного сектора России способствовали участию Москвы в переговорах.

В пятницу стало известно о новых антироссийских санкциях со стороны ЕС. В 20-м пакете антироссийских санкций ЕС планирует ввести запрет на обслуживание транспортировки нефти из РФ, новые ограничительные меры в отношении российского банковского сектора (в санкционные списки внесены 20 региональных банков), а также дополнительные экспортные ограничения, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Еврокомиссия "предлагает ввести квоту на аммиак, чтобы ограничить импорт". Помимо этого, согласно заявлению, ЕС планирует "новые запреты на импорт металлов, химических веществ и критически важных минералов, которые еще не подпали под санкции, на сумму более 570 млн евро".

В период с 2 по 6 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ГК "Самолет" (-11%), "ТГК-1" (-11%), "ТГК-14" (-9%); лучше рынка оказались акции ПАО "Южуралзолото" (+11%), ГК "Базис" (+11%), ВТБ (+7%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может сохранить волатильность, отыгрывая динамику сырьевых активов и ожидания итогов заседания ЦБ РФ 13 февраля по ключевой ставке (ожидается ее неизменность на уровне 16% годовых). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2670-2800 пунктов, для индекса РТС - 1090-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".