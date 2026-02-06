.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
ВВП России в 2025 году вырос 1,0%
ВВП РФ в 2025 году вырос на 1,0%. Такую первую оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). "Объем ВВП России за 2025г., по первой оценке, составил в текущих ценах 213 трлн 515,8 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП...
 
Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%
Социальные пенсии с 1 апреля планируется проиндексировать на 6,8%, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. "Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного...
 
Минпромторг конкретизировал порядок надзора за производителями промпродукции
Минпромторг подготовил детальное описание ужесточения системы контроля качества промышленной продукции в РФ, пишет "Коммерсантъ". Проблемы с ним возникли после ухода с российского рынка наиболее технологичных иностранных поставщиков, рынок при этом...
 
06 февраля 2026 года 19:22

Рубль в пятницу упал в паре с юанем перед выходными днями и на новых санкционных угрозах

Москва. 6 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед выходными днями и в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля. Кроме того, участники рынка отыгрывали новости на тему антироссийских санкций.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,142 руб., что на 7,2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара с 7 февраля на 50,17 копейки, до 77,054 руб./$1, и увеличил курс евро на 75,7 копейки, до 91,0451 руб./EUR1.

Еврокомиссия обнародовала в пятницу предложение по 20-му пакету санкций против РФ и просит, чтобы Совет ЕС утвердил его как можно скорее.

"Я призываю государства-члены незамедлительно одобрить эти новые санкции", - говорится в опубликованном заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. "Новый пакет санкций охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. В энергетике мы вводим полный запрет на морские перевозки российской нефти. Это еще больше сократит доходы России от энергоносителей и затруднит поиск покупателей для ее нефти", - говорится в опубликованном заявлении.

Урсула фон дер Ляйен также объявила, что ЕС вводит "масштабные запреты на предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров-газовозов и ледоколов, чтобы еще больше подорвать проекты по экспорту газа". По ее словам, это дополняет запрет ЕС на импорт СПГ, согласованный в рамках 19-го пакета и регламента RepowerEU.

"Затем мы представляем второй блок мер, направленных на дальнейшее ограничение российской банковской системы и ее способности создавать альтернативные каналы платежей для финансирования экономической деятельности", - также заявила глава ЕК.

Ранее в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью в ответ на вопрос о сроках принятия 20-го пакета сказала, что ЕК "работает над ним не покладая рук". Ее спросили, будет ли принят этот пакет к 24 февраля, как об этом заявляла глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Посмотрим, когда именно можно будет считать, что есть все условия для принятия этого пакета", - ответила Пинью.

Законодательное предложение Европейской комиссии теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.

Переговоры в рамках рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности в Абу-Даби были конструктивными и очень сложными, эта работа будет продолжена, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Два дня велась конструктивная и одновременно очень сложная работа. Она будет продолжена", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают прошедшие переговоры и чего ждать дальше.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило в четверг, что американская администрация завершила подготовку новых санкций в отношении России, но указаний на их вступление в силу пока нет.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в четверг, что решения Вашингтона о возможных новых санкциях против России будут зависеть от хода переговорного процесса по украинскому урегулированию. По его словам, дальнейшие ограничительные меры могут коснуться в том числе судов, связанных с перевозкой нефти из РФ. Бессент также выразил мнение, что недавние санкции администрации США против нефтяного сектора России способствовали участию Москвы в переговорах.

Минфин РФ с 6 февраля по 5 марта планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 226,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,9 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 6 февраля по 5 марта будет продавать валюту объемом 16,52 млрд рублей в день (с 16 января по 5 февраля 2026 года ЦБ продавал ее объемом 17,42 млрд рублей в день).

Крупнейшие российские экспортеры в декабре 2025 года сократили продажу валюту на 32% - до $4,7 млрд на фоне снижения цен на нефть и уменьшения объемов продажи рядом компаний, аккумулировавших в предыдущем месяце рублевую ликвидность для выплат купонного дохода по облигациям, говориться в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

В январе 2026 года продажа валюты экспортерами выросла на 10% - до $5,1 млрд. Среднедневные продажи в январе увеличились на 61% и составили $342 млн на фоне меньшего, чем в декабре, количества рабочих дней.

Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2025 года (этот показатель ЦБ приводит с лагом) составило 81%, снизившись на 42 п.п. относительно октября 2025 года (123%).

Цены на нефть перешли к росту на торгах в пятницу после того, как Еврокомиссия представила новый пакет санкций в отношении РФ, предусматривающий, в частности, полный запрет на морские перевозки российской нефти.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск растет на 1,1%, до $68,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 1,06%, до $63,95 за баррель.

Участники рынка оценивают ход переговоров между Ираном и США в Омане. В пятницу стороны договорились о продолжении переговорного процесса, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Министр пояснил, что стороны согласны продолжить контакты, однако место и время пока не определены, передает Tehran Times.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 6 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 9 базисных пунктов - до 15,52% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились в пятницу на 1 базисный пункт - до 15,82%, 16,31% и 17,23% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


06 февраля 2026 года 19:36
Рынок акций РФ в начале февраля снизился из-за упавшей нефти и отсутствия прорыва в переговорах по Украине
Рынок акций РФ в первую неделю февраля скорректировался вниз на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, данных Росстата по инфляции, сокративших вероятность дальнейшего смягчения ДКП ЦБ, а также из-за отсутствия прорыва в прошедшем втором раунде трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи после локального тестирования уровня сопротивления 2800 пунктов развернулся вниз и откатился в район 2735 пунктов.    читать дальше
06 февраля 2026 года 19:32
Рынок акций РФ завершил неделю снижением в отсутствие прорыва в переговорах по Украине и новых санкций ЕС
Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ в пятницу просел в отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, а также на фоне известий о новых антироссийских санкциях Запада; фактором поддержки выступила подросшая вечером нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель). Индекс МосБиржи опустился до 2735 пунктов, уровня середины января.    читать дальше
06 февраля 2026 года 19:04
Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю - 10,8-11,5 руб./юань - ПСБ
Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 10,8-11,5 руб./юань, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "На валютном рынке на этой неделе преобладали консолидационные настроения, - отмечают эксперты. - Из ключевых новостей недели - корректировка объемов продаж валюты...    читать дальше
06 февраля 2026 года 18:46
"Финам" сохраняет рейтинг акций ConocoPhillips на уровне "держать"
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips и целевую цену $95,5 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,9% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Финансовые результаты ConocoPhillips за 4К25 оказались немного хуже...    читать дальше
06 февраля 2026 года 18:18
"БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку акций Procter & Gamble
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку акций Procter & Gamble Co. c прогнозной стоимостью $170 за бумагу и потенциалом роста 7,6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на акции Procter & Gamble (P&G), -...    читать дальше
06 февраля 2026 года 17:48
"Финам" повысил прогнозную цену акций ExxonMobil до $115,5
"Финам" повысил прогнозную цену акций ExxonMobil с $93,9 до $115,5 за штуку, сохранив рейтинг на уровне "продавать". Потенциал снижения составляет 20,9%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Акции ExxonMobil в последние месяцы показывали аномально сильную динамику, -...    читать дальше
06 февраля 2026 года 17:18
Инвестбанк "Синара" поставил на пересмотр оценку для акций "Самолета"
Инвестиционный банк "Синара" поставил на пересмотр оценку для акций ГК "Самолет", сообщается в обзоре инвестбанка. "Обращение ГК "Самолет" к премьеру Михаилу Мишустину за господдержкой может сигнализировать о не лучшем финансовом положении застройщика и рисках, что предпринимаемые для его...    читать дальше
06 февраля 2026 года 17:03
Акции Промомеда по-прежнему привлекательны для долгосрочных инвесторов - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Промомед" по-прежнему привлекательны для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Группа "Промомед" раскрыла темпы роста выручки в январе 2026 года и отметила устойчивый рост продаж всех ключевых препаратов, выведенных в рынок с момента...    читать дальше
06 февраля 2026 года 16:45
Альфа-банк поставил оценку для акций IVA Technologies на пересмотр
Альфа-банк поставил на пересмотр свои оценки для акций IVA Technologies, сообщается в обзоре банка. В ноябре компания отчиталась о росте выручки за девять месяцев на 5%, до 1,47 млрд рублей. По итогам всего 2025 финансового года менеджмент ожидал рост показателя на 15-25% (соответственно, до...    читать дальше
06 февраля 2026 года 16:31
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Промомеда
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций ПАО "Промомед" и целевую цену на уровне 800 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 96% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Промомед" уверенно начал 2026 год, хотя высокий уровень продаж в январе...    читать дальше
06 февраля 2026 года 16:02
Вероятен дальнейший рост доходностей ОФЗ в ближайшей перспективе - "АКБФ"
Вероятен дальнейший рост доходностей ОФЗ в ближайшей перспективе, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "АКБФ". "В ближайшей перспективе по широкому сегменту ОФЗ преобладают шансы роста доходностей, - пишут они в комментарии. - По выпуску 26226 на конец следующей недели целевой...    читать дальше
06 февраля 2026 года 15:33
"Финам" подтверждает рейтинг акций Sony на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Sony на уровне "покупать" с целевой ценой JPY 5028 за бумагу и потенциалом роста 51,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Sony неплохо завершила минувший финквартал, продемонстрировав заметное улучшение...    читать дальше
06 февраля 2026 года 15:24
Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем перед выходными днями
Москва. 6 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль дешевеет перед выходными днями и в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля.    читать дальше
06 февраля 2026 года 15:02
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - "Т-Инвестиции"
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - рынок перешел в режим ожидания, оценивая баланс между макроэкономическими рисками и перспективами дальнейшей политики Банка России, говорится в аналитическом материале "Т-Инвестиций". "Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается, и...    читать дальше
06 февраля 2026 года 14:27
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в феврале - "Цифра брокер"
Банк России, скорее всего, займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16% на февральском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Банк России займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16%, - пишет эксперт в комментарии. -...    читать дальше
