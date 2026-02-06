.
06 февраля 2026 года 19:04
Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю - 10,8-11,5 руб./юань - ПСБ
Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 10,8-11,5 руб./юань, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "На валютном рынке на этой неделе преобладали консолидационные настроения, - отмечают эксперты. - Из ключевых новостей недели - корректировка объемов продаж валюты Банком России. Регулятор сократит их до 16,5 млрд руб. с 17,4 млрд руб. в день. Это решение способно оказать определенную поддержку рублю - за счет большего числа рабочих дней регулятор предложит рынку в этом месяце больше валюты. Но это в целом не меняет принципиально расклад сил на рынке. Рассчитываем, что при отсутствии новых вводных ситуация на валютном рынке на следующей неделе существенно не изменится. Целевым диапазоном по юаню видим 10,8-11,5 руб., ждем преимущественно нахождения курса в его середине". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
06 февраля 2026 года 19:36
Рынок акций РФ в начале февраля снизился из-за упавшей нефти и отсутствия прорыва в переговорах по Украине
Рынок акций РФ в первую неделю февраля скорректировался вниз на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, данных Росстата по инфляции, сокративших вероятность дальнейшего смягчения ДКП ЦБ, а также из-за отсутствия прорыва в прошедшем втором раунде трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи после локального тестирования уровня сопротивления 2800 пунктов развернулся вниз и откатился в район 2735 пунктов. читать дальше
.06 февраля 2026 года 19:32
Рынок акций РФ завершил неделю снижением в отсутствие прорыва в переговорах по Украине и новых санкций ЕС
Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ в пятницу просел в отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, а также на фоне известий о новых антироссийских санкциях Запада; фактором поддержки выступила подросшая вечером нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель). Индекс МосБиржи опустился до 2735 пунктов, уровня середины января. читать дальше
.06 февраля 2026 года 19:22
Москва. 6 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед выходными днями и в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля. Кроме того, участники рынка отыгрывали новости на тему антироссийских санкций. читать дальше
.06 февраля 2026 года 18:46
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips и целевую цену $95,5 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,9% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Финансовые результаты ConocoPhillips за 4К25 оказались немного хуже... читать дальше
.06 февраля 2026 года 18:18
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку акций Procter & Gamble Co. c прогнозной стоимостью $170 за бумагу и потенциалом роста 7,6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на акции Procter & Gamble (P&G), -... читать дальше
.06 февраля 2026 года 17:48
"Финам" повысил прогнозную цену акций ExxonMobil с $93,9 до $115,5 за штуку, сохранив рейтинг на уровне "продавать". Потенциал снижения составляет 20,9%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Акции ExxonMobil в последние месяцы показывали аномально сильную динамику, -... читать дальше
.06 февраля 2026 года 17:18
Инвестиционный банк "Синара" поставил на пересмотр оценку для акций ГК "Самолет", сообщается в обзоре инвестбанка. "Обращение ГК "Самолет" к премьеру Михаилу Мишустину за господдержкой может сигнализировать о не лучшем финансовом положении застройщика и рисках, что предпринимаемые для его... читать дальше
.06 февраля 2026 года 17:03
ции ПАО "Промомед" по-прежнему привлекательны для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Группа "Промомед" раскрыла темпы роста выручки в январе 2026 года и отметила устойчивый рост продаж всех ключевых препаратов, выведенных в рынок с момента... читать дальше
.06 февраля 2026 года 16:45
Альфа-банк поставил на пересмотр свои оценки для акций IVA Technologies, сообщается в обзоре банка. В ноябре компания отчиталась о росте выручки за девять месяцев на 5%, до 1,47 млрд рублей. По итогам всего 2025 финансового года менеджмент ожидал рост показателя на 15-25% (соответственно, до... читать дальше
.06 февраля 2026 года 16:31
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций ПАО "Промомед" и целевую цену на уровне 800 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 96% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Промомед" уверенно начал 2026 год, хотя высокий уровень продаж в январе... читать дальше
.06 февраля 2026 года 16:02
Вероятен дальнейший рост доходностей ОФЗ в ближайшей перспективе, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "АКБФ". "В ближайшей перспективе по широкому сегменту ОФЗ преобладают шансы роста доходностей, - пишут они в комментарии. - По выпуску 26226 на конец следующей недели целевой... читать дальше
.06 февраля 2026 года 15:33
"Финам" подтверждает рейтинг акций Sony на уровне "покупать" с целевой ценой JPY 5028 за бумагу и потенциалом роста 51,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Sony неплохо завершила минувший финквартал, продемонстрировав заметное улучшение... читать дальше
.06 февраля 2026 года 15:24
Москва. 6 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль дешевеет перед выходными днями и в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля. читать дальше
.06 февраля 2026 года 15:02
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - рынок перешел в режим ожидания, оценивая баланс между макроэкономическими рисками и перспективами дальнейшей политики Банка России, говорится в аналитическом материале "Т-Инвестиций". "Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается, и... читать дальше
.06 февраля 2026 года 14:27
Банк России, скорее всего, займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16% на февральском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Банк России займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16%, - пишет эксперт в комментарии. -... читать дальше
.