Инвестбанк "Синара" поставил на пересмотр оценку для акций "Самолета"

Инвестиционный банк "Синара" поставил на пересмотр оценку для акций ГК "Самолет", сообщается в обзоре инвестбанка.

"Обращение ГК "Самолет" к премьеру Михаилу Мишустину за господдержкой может сигнализировать о не лучшем финансовом положении застройщика и рисках, что предпринимаемые для его восстановления шаги негативно отразятся на оценке справедливой стоимости акционерного капитала. Эти риски сложно оценить на основе публичной информации", - пишут аналитики.

До тех пор, пока правительство не предпримет конкретные действия или ГК "Самолет" не даст более внятные разъяснения, эксперты "Синары" отзывают на пересмотр рекомендацию и целевую цену по акциям эмитента.

ГК "Самолет" в среду обратилась в правительство с просьбой о господдержке, сообщил РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании Анны Акиньшиной в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. "С учетом корректировки программы льготной ипотеки для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами просим рассмотреть в качестве меры поддержки возможность выделения компании льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей на срок до трех лет", - написала Акиньшина.

В обращении сообщается, что акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 млрд рублей

