.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Промомеда
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
ВВП России в 2025 году вырос 1,0%
ВВП РФ в 2025 году вырос на 1,0%. Такую первую оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). "Объем ВВП России за 2025г., по первой оценке, составил в текущих ценах 213 трлн 515,8 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП...
 
Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%
Социальные пенсии с 1 апреля планируется проиндексировать на 6,8%, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. "Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного...
 
Минпромторг конкретизировал порядок надзора за производителями промпродукции
Минпромторг подготовил детальное описание ужесточения системы контроля качества промышленной продукции в РФ, пишет "Коммерсантъ". Проблемы с ним возникли после ухода с российского рынка наиболее технологичных иностранных поставщиков, рынок при этом...
 
06 февраля 2026 года 16:31

"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Промомеда

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций ПАО "Промомед" и целевую цену на уровне 800 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 96% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Промомед" уверенно начал 2026 год, хотя высокий уровень продаж в январе может частично объясняться перешедшим остатком с IV квартала прошлого года, - пишут аналитик Дмитрий Булгаков. - Наращивать выручку помогают новые и старые препараты, которые были запущены в 2025 году и ранее. Мы обращаем внимание на "Промомед" как на одну из наиболее динамичных по выручке компаний под нашим покрытием. Высокий темп роста - важный привлекательный фактор. Мы ожидаем рост продаж в 2026 году на уровне 60% г/г после роста примерно на 75% в прошлом году. Считаем, что бумага на текущих уровнях недооценена".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 февраля 2026 года 19:36
Рынок акций РФ в начале февраля снизился из-за упавшей нефти и отсутствия прорыва в переговорах по Украине
Рынок акций РФ в первую неделю февраля скорректировался вниз на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, данных Росстата по инфляции, сокративших вероятность дальнейшего смягчения ДКП ЦБ, а также из-за отсутствия прорыва в прошедшем втором раунде трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи после локального тестирования уровня сопротивления 2800 пунктов развернулся вниз и откатился в район 2735 пунктов.    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 19:32
Рынок акций РФ завершил неделю снижением в отсутствие прорыва в переговорах по Украине и новых санкций ЕС
Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ в пятницу просел в отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, а также на фоне известий о новых антироссийских санкциях Запада; фактором поддержки выступила подросшая вечером нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель). Индекс МосБиржи опустился до 2735 пунктов, уровня середины января.    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 19:22
Рубль в пятницу упал в паре с юанем перед выходными днями и на новых санкционных угрозах
Москва. 6 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед выходными днями и в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля. Кроме того, участники рынка отыгрывали новости на тему антироссийских санкций.    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 19:04
Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю - 10,8-11,5 руб./юань - ПСБ
Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 10,8-11,5 руб./юань, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "На валютном рынке на этой неделе преобладали консолидационные настроения, - отмечают эксперты. - Из ключевых новостей недели - корректировка объемов продаж валюты...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 18:46
"Финам" сохраняет рейтинг акций ConocoPhillips на уровне "держать"
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips и целевую цену $95,5 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,9% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Финансовые результаты ConocoPhillips за 4К25 оказались немного хуже...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 18:18
"БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку акций Procter & Gamble
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку акций Procter & Gamble Co. c прогнозной стоимостью $170 за бумагу и потенциалом роста 7,6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на акции Procter & Gamble (P&G), -...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 17:48
"Финам" повысил прогнозную цену акций ExxonMobil до $115,5
"Финам" повысил прогнозную цену акций ExxonMobil с $93,9 до $115,5 за штуку, сохранив рейтинг на уровне "продавать". Потенциал снижения составляет 20,9%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Акции ExxonMobil в последние месяцы показывали аномально сильную динамику, -...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 17:18
Инвестбанк "Синара" поставил на пересмотр оценку для акций "Самолета"
Инвестиционный банк "Синара" поставил на пересмотр оценку для акций ГК "Самолет", сообщается в обзоре инвестбанка. "Обращение ГК "Самолет" к премьеру Михаилу Мишустину за господдержкой может сигнализировать о не лучшем финансовом положении застройщика и рисках, что предпринимаемые для его...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 17:03
Акции Промомеда по-прежнему привлекательны для долгосрочных инвесторов - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Промомед" по-прежнему привлекательны для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Группа "Промомед" раскрыла темпы роста выручки в январе 2026 года и отметила устойчивый рост продаж всех ключевых препаратов, выведенных в рынок с момента...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 16:45
Альфа-банк поставил оценку для акций IVA Technologies на пересмотр
Альфа-банк поставил на пересмотр свои оценки для акций IVA Technologies, сообщается в обзоре банка. В ноябре компания отчиталась о росте выручки за девять месяцев на 5%, до 1,47 млрд рублей. По итогам всего 2025 финансового года менеджмент ожидал рост показателя на 15-25% (соответственно, до...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 16:02
Вероятен дальнейший рост доходностей ОФЗ в ближайшей перспективе - "АКБФ"
Вероятен дальнейший рост доходностей ОФЗ в ближайшей перспективе, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "АКБФ". "В ближайшей перспективе по широкому сегменту ОФЗ преобладают шансы роста доходностей, - пишут они в комментарии. - По выпуску 26226 на конец следующей недели целевой...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 15:33
"Финам" подтверждает рейтинг акций Sony на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Sony на уровне "покупать" с целевой ценой JPY 5028 за бумагу и потенциалом роста 51,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Sony неплохо завершила минувший финквартал, продемонстрировав заметное улучшение...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 15:24
Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем перед выходными днями
Москва. 6 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль дешевеет перед выходными днями и в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля.    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 15:02
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - "Т-Инвестиции"
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - рынок перешел в режим ожидания, оценивая баланс между макроэкономическими рисками и перспективами дальнейшей политики Банка России, говорится в аналитическом материале "Т-Инвестиций". "Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается, и...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 14:27
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в феврале - "Цифра брокер"
Банк России, скорее всего, займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16% на февральском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Банк России займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16%, - пишет эксперт в комментарии. -...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.