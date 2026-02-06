Вероятен дальнейший рост доходностей ОФЗ в ближайшей перспективе - "АКБФ"

Вероятен дальнейший рост доходностей ОФЗ в ближайшей перспективе, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "АКБФ".

"В ближайшей перспективе по широкому сегменту ОФЗ преобладают шансы роста доходностей, - пишут они в комментарии. - По выпуску 26226 на конец следующей недели целевой усредненный уровень оценивается в 14,10%-15,15% годовых. Ожидается итоговое повышение доходностей по индикативным выпускам 26229, 26226, 26224, 26225, 26240 в феврале 2026 года. С учетом макроэкономической статистики и текущей ценовой динамики справедливый диапазон ставок на ближайший месяц - 13,30%-15,90% годовых".

