Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 6 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль дешевеет перед выходными днями и в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,105 руб., что на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 15 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,28 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 27 копеек, до 91,33 руб./EUR1.

Переговоры в рамках рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности в Абу-Даби были конструктивными и очень сложными, эта работа будет продолжена, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Два дня велась конструктивная и одновременно очень сложная работа. Она будет продолжена", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают прошедшие переговоры и чего ждать дальше.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило в четверг, что американская администрация завершила подготовку новых санкций в отношении России, но указаний на их вступление в силу пока нет.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в четверг, что решения Вашингтона о возможных новых санкциях против России будут зависеть от хода переговорного процесса по украинскому урегулированию. По его словам, дальнейшие ограничительные меры могут коснуться в том числе судов, связанных с перевозкой нефти из РФ. Бессент также выразил мнение, что недавние санкции администрации США против нефтяного сектора России способствовали участию Москвы в переговорах.

Минфин РФ с 6 февраля по 5 марта планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 226,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,9 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 6 февраля по 5 марта будет продавать валюту объемом 16,52 млрд рублей в день (с 16 января по 5 февраля 2026 года ЦБ продавал ее объемом 17,42 млрд рублей в день).

Крупнейшие российские экспортеры в декабре 2025 года сократили продажу валюту на 32% - до $4,7 млрд на фоне снижения цен на нефть и уменьшения объемов продажи рядом компаний, аккумулировавших в предыдущем месяце рублевую ликвидность для выплат купонного дохода по облигациям, говориться в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

В январе 2026 года продажа валюты экспортерами выросла на 10% - до $5,1 млрд. Среднедневные продажи в январе увеличились на 61% и составили $342 млн на фоне меньшего, чем в декабре, количества рабочих дней.

Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2025 года (этот показатель ЦБ приводит с лагом) составило 81%, снизившись на 42 п.п. относительно октября 2025 года (123%).

"Вчера биржевой курс юаня показал умеренный рост, отыграв большую часть потерь среды, но в целом продолжил уже четвертый день подряд отторговывать район 11 руб. Схожая в целом ситуация в парах российской валюты с долларом и евро, где консолидация проходит на уровнях 77 руб. и 91 руб. Отсутствию направленного движения курсов ключевых валют последние дня способствует дефицит триггеров - ни явных прорывов, ни обострения разногласий по итогам завершившихся переговоров по Украине не случилось, значимых подвижек на рынке нефти также нет. Оказывает определенную поддержку рублю, хотя, впрочем, и не меняет принципиально расклад сил на рынке, корректировка объемов продаж валюты Банком России - регулятор сократит их до 16,5 млрд руб. с 17,4 млрд руб. в день, но за счет большего числа рабочих дней предложит рынку в этом месяце больше валюты. Рассчитываем, что курс юаня продолжит оставаться в нижней части нашего целевого диапазона 10,8-11,5 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть перешли к небольшому снижению днем в пятницу после утреннего роста. В четверг эталонные сорта Brent и WTI подешевели на 2,7-2,8% соответственно.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снижается на 0,18%, до $67,42 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на 0,27%, до $63,11 за баррель.

Участники рынка ждут новостей о переговорах между Ираном и США, которые стартовали в Омане. Агентство Мехр сообщило, что переговоры под председательством министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и специального посланника США Стива Уиткоффа и при посредничестве Омана официально начались.

Инвесторы опасаются, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к перебоям поставок нефти из ближневосточного региона, в том числе в случае потенциальной блокады судоходства через Ормузский пролив.