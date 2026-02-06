.
Мнения аналитиков
Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем перед выходными днями
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Минпромторг конкретизировал порядок надзора за производителями промпродукции
Минпромторг подготовил детальное описание ужесточения системы контроля качества промышленной продукции в РФ, пишет "Коммерсантъ". Проблемы с ним возникли после ухода с российского рынка наиболее технологичных иностранных поставщиков, рынок при этом...
 
За роботов и БПЛА введут ответственность
Госдума подготовила законопроект, в котором впервые будут законодательно закреплены требования и обязанности всех участников рынка робототехники и БПЛА, пишут "Ведомости". Об этом рассказал автор законопроекта, заместитель руководителя фракции...
 
Доля мошенников: всего 8 копеек из 10 тысяч руб. переводов
Из последней статистики банков за третий квартал прошлого года следует, что количество мошеннических операций растет, но размер потерь сокращается, сообщил "Российской газете" заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. " В банки все...
 
06 февраля 2026 года 15:24

Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 6 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль дешевеет перед выходными днями и в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,105 руб., что на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 15 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,28 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 27 копеек, до 91,33 руб./EUR1.

Переговоры в рамках рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности в Абу-Даби были конструктивными и очень сложными, эта работа будет продолжена, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Два дня велась конструктивная и одновременно очень сложная работа. Она будет продолжена", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают прошедшие переговоры и чего ждать дальше.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило в четверг, что американская администрация завершила подготовку новых санкций в отношении России, но указаний на их вступление в силу пока нет.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в четверг, что решения Вашингтона о возможных новых санкциях против России будут зависеть от хода переговорного процесса по украинскому урегулированию. По его словам, дальнейшие ограничительные меры могут коснуться в том числе судов, связанных с перевозкой нефти из РФ. Бессент также выразил мнение, что недавние санкции администрации США против нефтяного сектора России способствовали участию Москвы в переговорах.

Минфин РФ с 6 февраля по 5 марта планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 226,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,9 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 6 февраля по 5 марта будет продавать валюту объемом 16,52 млрд рублей в день (с 16 января по 5 февраля 2026 года ЦБ продавал ее объемом 17,42 млрд рублей в день).

Крупнейшие российские экспортеры в декабре 2025 года сократили продажу валюту на 32% - до $4,7 млрд на фоне снижения цен на нефть и уменьшения объемов продажи рядом компаний, аккумулировавших в предыдущем месяце рублевую ликвидность для выплат купонного дохода по облигациям, говориться в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

В январе 2026 года продажа валюты экспортерами выросла на 10% - до $5,1 млрд. Среднедневные продажи в январе увеличились на 61% и составили $342 млн на фоне меньшего, чем в декабре, количества рабочих дней.

Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2025 года (этот показатель ЦБ приводит с лагом) составило 81%, снизившись на 42 п.п. относительно октября 2025 года (123%).

"Вчера биржевой курс юаня показал умеренный рост, отыграв большую часть потерь среды, но в целом продолжил уже четвертый день подряд отторговывать район 11 руб. Схожая в целом ситуация в парах российской валюты с долларом и евро, где консолидация проходит на уровнях 77 руб. и 91 руб. Отсутствию направленного движения курсов ключевых валют последние дня способствует дефицит триггеров - ни явных прорывов, ни обострения разногласий по итогам завершившихся переговоров по Украине не случилось, значимых подвижек на рынке нефти также нет. Оказывает определенную поддержку рублю, хотя, впрочем, и не меняет принципиально расклад сил на рынке, корректировка объемов продаж валюты Банком России - регулятор сократит их до 16,5 млрд руб. с 17,4 млрд руб. в день, но за счет большего числа рабочих дней предложит рынку в этом месяце больше валюты. Рассчитываем, что курс юаня продолжит оставаться в нижней части нашего целевого диапазона 10,8-11,5 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть перешли к небольшому снижению днем в пятницу после утреннего роста. В четверг эталонные сорта Brent и WTI подешевели на 2,7-2,8% соответственно.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снижается на 0,18%, до $67,42 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на 0,27%, до $63,11 за баррель.

Участники рынка ждут новостей о переговорах между Ираном и США, которые стартовали в Омане. Агентство Мехр сообщило, что переговоры под председательством министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и специального посланника США Стива Уиткоффа и при посредничестве Омана официально начались.

Инвесторы опасаются, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к перебоям поставок нефти из ближневосточного региона, в том числе в случае потенциальной блокады судоходства через Ормузский пролив.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 февраля 2026 года 15:33
"Финам" подтверждает рейтинг акций Sony на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Sony на уровне "покупать" с целевой ценой JPY 5028 за бумагу и потенциалом роста 51,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Sony неплохо завершила минувший финквартал, продемонстрировав заметное улучшение...    читать дальше
06 февраля 2026 года 15:02
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - "Т-Инвестиции"
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - рынок перешел в режим ожидания, оценивая баланс между макроэкономическими рисками и перспективами дальнейшей политики Банка России, говорится в аналитическом материале "Т-Инвестиций". "Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается, и...    читать дальше
06 февраля 2026 года 14:27
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в феврале - "Цифра брокер"
Банк России, скорее всего, займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16% на февральском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Банк России займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16%, - пишет эксперт в комментарии. -...    читать дальше
06 февраля 2026 года 13:48
Акции МДМГ торгуются близко к справедливым уровням - "БКС МИ"
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время торгуются ближе к справедливым уровням, оценка - "нейтральная" с прогнозной стоимостью 1700 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал...    читать дальше
06 февраля 2026 года 13:20
Ставка ЦБ РФ может остаться на уровне 16% и в феврале, и в марте 2026г - Альфа-банк
Пауза в изменении уровня ключевой ставки Банка России возможна не только по итогам заседания 13 февраля 2026 года. но и в марте текущего года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. Эксперты отмечают, что ускоренный рост цен в начале текущего года (по...    читать дальше
06 февраля 2026 года 12:46
"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций Полюса и "позитивную" для акций ЮГК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" и "позитивную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков. Биржевые фонды ETF в январе нарастили закупки золота, следует из данных Всемирного золотого совета за январь 2026 года,...    читать дальше
06 февраля 2026 года 12:13
Боковое движение индекса Мосбиржи пока продолжится - Альфа-банк
Боковое движение индекса Мосбиржи пока будет продолжаться, говорится в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша. Бенчмарк балансирует ниже отметки 2750 пунктов при сравнительно неплохих объемах торгов, отмечает эксперт. "На рынке явно ощущается дефицит идей и драйверов, и мы ожидаем, что...    читать дальше
06 февраля 2026 года 11:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Novabev
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 535 рублей за штуку, говорится в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. Эксперт отмечает, что с начала 2025 года доходность акций Novabev с учетом дивидендов составила минус 5%....    читать дальше
06 февраля 2026 года 11:16
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Софтлайна
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Софтлайн" с прогнозной стоимостью на уровне 95 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Предварительные итоги эмитента за 2025 год негативны, но ожидаемы, констатирует эксперт. "EBITDA ниже...    читать дальше
06 февраля 2026 года 10:39
Драйверов для сильного движения рубля по-прежнему нет - ПСБ
Российский валютный рынок останется лишенным сильных драйверов движения и на торгах в пятницу, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. Отсутствию направленного движения курсов ключевых валют последние дня способствует дефицит...    читать дальше
06 февраля 2026 года 10:29
Рубль под конец недели немного дешевеет в паре с юанем
Москва. 6 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля.    читать дальше
06 февраля 2026 года 10:19
Индекс Мосбиржи может показать отскок в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи может вернуться в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Хотя переговоры по Украине в Абу-Даби и прошли достаточно ожидаемо, без видимых сильных сдвигов в позициях,...    читать дальше
06 февраля 2026 года 09:57
Активизация покупок на рынке ОФЗ вероятна не ранее марта - ПСБ
Активизация покупок на рынке рублевых гособлигаций вероятна не ранее марта 2026 года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI в четверг закрылся ровно посередине диапазона 116-117 пунктов, констатирует эксперт. До заседания ЦБ...    читать дальше
06 февраля 2026 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 6 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании участниками рынка публикации очередной порции макроэкономической статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
06 февраля 2026 года 09:42
Акции ВИ.ру по-прежнему справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") в настоящее время по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент подвел операционные результаты по итогам двенадцати месяцев и четвертого квартала 2025 года. Эксперты сервиса...    читать дальше
