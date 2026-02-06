.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции МДМГ торгуются близко к справедливым уровням - "БКС МИ"
.
06 февраля 2026 года 13:48
Акции МДМГ торгуются близко к справедливым уровням - "БКС МИ"
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время торгуются ближе к справедливым уровням, оценка - "нейтральная" с прогнозной стоимостью 1700 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал операционные результаты за IV квартал 2025 года. "Сильные результаты, в том числе без учета консолидации ГК "Эксперт". Мы увидели хорошую динамику и по отдельным сегментам выручки, и по основным операционным показателям, - пишут аналитики инвесткомпании. - У нас "нейтральный" взгляд на акции "Мать и дитя". Считаем, что в настоящий момент бумаги торгуются ближе к справедливым уровням. При этом у бизнеса привлекательные перспективы роста, а консолидация ГК "Эксперт" дополнительно ускорит увеличение основных показателей в 2025-2026 гг." По оценке экспертов "БКС МИ"", акции торгуются с мультипликатором Р/Е 8,4х на базе их прогнозов прибыли на год вперед выше среднего исторического значения. "Мы ждем дивдоходность 7% на двенадцать месяцев вперед", - указывают Кичкайло и Шаров в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МДМГ/МАТЬ/ДИТЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
06 февраля 2026 года 15:02
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - рынок перешел в режим ожидания, оценивая баланс между макроэкономическими рисками и перспективами дальнейшей политики Банка России, говорится в аналитическом материале "Т-Инвестиций". "Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается, и... читать дальше
.06 февраля 2026 года 14:27
Банк России, скорее всего, займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16% на февральском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Банк России займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16%, - пишет эксперт в комментарии. -... читать дальше
.06 февраля 2026 года 13:20
Пауза в изменении уровня ключевой ставки Банка России возможна не только по итогам заседания 13 февраля 2026 года. но и в марте текущего года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. Эксперты отмечают, что ускоренный рост цен в начале текущего года (по... читать дальше
.06 февраля 2026 года 12:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" и "позитивную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков. Биржевые фонды ETF в январе нарастили закупки золота, следует из данных Всемирного золотого совета за январь 2026 года,... читать дальше
.06 февраля 2026 года 12:13
Боковое движение индекса Мосбиржи пока будет продолжаться, говорится в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша. Бенчмарк балансирует ниже отметки 2750 пунктов при сравнительно неплохих объемах торгов, отмечает эксперт. "На рынке явно ощущается дефицит идей и драйверов, и мы ожидаем, что... читать дальше
.06 февраля 2026 года 11:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 535 рублей за штуку, говорится в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. Эксперт отмечает, что с начала 2025 года доходность акций Novabev с учетом дивидендов составила минус 5%.... читать дальше
.06 февраля 2026 года 11:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Софтлайн" с прогнозной стоимостью на уровне 95 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Предварительные итоги эмитента за 2025 год негативны, но ожидаемы, констатирует эксперт. "EBITDA ниже... читать дальше
.06 февраля 2026 года 10:39
Российский валютный рынок останется лишенным сильных драйверов движения и на торгах в пятницу, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. Отсутствию направленного движения курсов ключевых валют последние дня способствует дефицит... читать дальше
.06 февраля 2026 года 10:29
Москва. 6 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля. читать дальше
.06 февраля 2026 года 10:19
Индекс Мосбиржи может вернуться в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Хотя переговоры по Украине в Абу-Даби и прошли достаточно ожидаемо, без видимых сильных сдвигов в позициях,... читать дальше
.06 февраля 2026 года 09:57
Активизация покупок на рынке рублевых гособлигаций вероятна не ранее марта 2026 года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI в четверг закрылся ровно посередине диапазона 116-117 пунктов, констатирует эксперт. До заседания ЦБ... читать дальше
.06 февраля 2026 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 6 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании участниками рынка публикации очередной порции макроэкономической статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.06 февраля 2026 года 09:42
ции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") в настоящее время по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент подвел операционные результаты по итогам двенадцати месяцев и четвертого квартала 2025 года. Эксперты сервиса... читать дальше
.06 февраля 2026 года 09:22
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") сохраняют высокую инвестиционную привлекательность для долгосрочных покупок на фоне сильных фундаментальных показателей, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент опубликовал... читать дальше
.06 февраля 2026 года 09:10
Уолл-стрит закрылась в четверг падением индексов на 1,2-1,6%. Фондовые индексы Азии меняются без единой тенденции в пятницу. Нефть дорожает утром пятницы, Brent торгуется у $67,9 за баррель. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.