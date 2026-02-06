Акции МДМГ торгуются близко к справедливым уровням - "БКС МИ"

Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время торгуются ближе к справедливым уровням, оценка - "нейтральная" с прогнозной стоимостью 1700 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова.

Эмитент опубликовал операционные результаты за IV квартал 2025 года.

"Сильные результаты, в том числе без учета консолидации ГК "Эксперт". Мы увидели хорошую динамику и по отдельным сегментам выручки, и по основным операционным показателям, - пишут аналитики инвесткомпании. - У нас "нейтральный" взгляд на акции "Мать и дитя". Считаем, что в настоящий момент бумаги торгуются ближе к справедливым уровням. При этом у бизнеса привлекательные перспективы роста, а консолидация ГК "Эксперт" дополнительно ускорит увеличение основных показателей в 2025-2026 гг."

По оценке экспертов "БКС МИ"", акции торгуются с мультипликатором Р/Е 8,4х на базе их прогнозов прибыли на год вперед выше среднего исторического значения.

"Мы ждем дивдоходность 7% на двенадцать месяцев вперед", - указывают Кичкайло и Шаров в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.