Цены на нефть умеренно поднимаются

Уолл-стрит закрылась в четверг падением индексов на 1,2-1,6%. Фондовые индексы Азии меняются без единой тенденции в пятницу. Нефть дорожает утром пятницы, Brent торгуется у $67,9 за баррель.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. - до 231 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества заявок до 212 тыс., по данным Trading Economics.

Число открытых вакансий в декабре снизилось на 386 тыс. и составило минимальные с сентября 2020 года 6,54 млн, согласно данным министерства. Рынок ожидал 7,2 млн вакансий.

Темпы найма в позапрошлом месяце почти не изменились и составили 5,3 млн сотрудников, как и темпы увольнений. По собственному желанию уволились максимальные за полгода 3,2 млн человек.

Между тем рекрутинговая Challenger, Gray & Christmas сообщила, что компании страны в январе объявили о сокращении порядка 108,44 тыс. рабочих мест - это максимум с октября 2025 года и наивысший уровень для января с 2009 года. UPS (SPB: UPS) сокращает 30 тыс. мест, Amazon - 16 тыс., компании сектора здравоохранения и производители товаров для здоровья - около 17,11 тыс. (максимум для отрасли с апреля 2020 года). При этом анонсированные планы найма (5,31 тыс. сотрудников) стали самыми низкими за всю историю подсчетов (с 2009 года).

После выхода квартального отчета Alphabet Inc. (SPB: GOOG) трейдеров вновь обеспокоили перспективы ИИ-отрасли. Материнская компания Google в октябре-декабре нарастила чистую прибыль и выручку с опережением прогнозов рынка, однако сообщила о планах резко увеличить расходы на ИИ в этом году. Акции Alphabet подешевели на 0,5% по итогам торгов.

Представитель полупроводниковой отрасли Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) потерял 8,5% капитализации из-за слабых прогнозов прибыли и выручки на текущий финансовый квартал, хотя в прошлом финквартале его выручка была рекордной.

Американские депозитарные расписки (ADR) британского чипмейкера Arm Holdings повысились в цене на 5,7%. Его выручка в октябре-декабре выросла до рекорда, при этом чистая прибыль уменьшилась на 12%.

Рыночная стоимость Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сократилась на 5%, опубликовавшей отчет после закрытия рынка Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 4,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,2%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,2%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 7%, CoreWeave - на 9,5%, Super Micro - на 8,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,3%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 3,8%. Broadcom (SPB: AVGO) нарастила ее на 0,8%, Micron - на 0,9%, Meta (SPB: META; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,2%.

Акции Estee Lauder рухнули на 19,2%. Производитель косметики и парфюмерии ухудшил годовой прогноз чистой прибыли несмотря на возвращение к ней в прошлом финквартале.

Цена бумаг модного дома Ralph Lauren упала на 4,5%, хотя его квартальная выручка превзошла ожидания рынка.

Капитализация Peloton Interactive обрушилась на 25,7%. Производитель спортивных тренажеров неожиданно сократил квартальную выручку, получил чистый убыток хуже ожиданий, дал слабые прогнозы и сообщил о предстоящем уходе главного финансового директора Лиз Коддингтон. Она проработает в компании до конца марта, после чего перейдет на аналогичную должность в Palmetto из сферы солнечной энергетики.

Котировки бумаг ConocoPhillips (SPB: COP) уменьшились на 2,4%. Нефтяная компания снизила квартальную чистую прибыль на 37%, а скорректированный показатель оказался хуже ожиданий.

Рыночная стоимость производителя шоколада Hershey подскочила на 9%. Выручка компании в четвертом квартале 2025 года повысилась сильнее прогнозов рынка - на 7%. Инвесторов также впечатлил ее собственный прогноз скорректированной прибыли.

Акции Cigna Corp. подорожали на 4,7%. Страховая компания в минувшем квартале сократила чистую прибыль на 13%, но скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков. Кроме того, она повысила дивиденды.

Dow Jones Industrial Average снизился на 1,20% - до 48908,72 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 1,23% - до 6789,40 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,59% и закрылся на отметке 22540,59 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:47 МСК увеличилось на 0,5%.

Потребительские расходы в Японии в декабре сократились на 2,6% год к году и на 2,9% месяц к месяцу, согласно официальным данным. Аналитики не прогнозировали изменения первого показателя и ожидали снижения второго на 1,3%, по данным Trading Economics.

Котировки акций технологических компаний повышаются, в том числе Advantest - на 1%, SoftBank Group - на 1,8%, Disco Corp. - на 1,4%, Tokyo Electron - на 2,5%, Lasertec - на 3,9%.

Бумаги автопроизводителей также подорожали: Toyota - на 0,6%, Honda - на 2,1%, Nissan - на 4,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 1%.

Самое значительное снижение котировок среди компонентов последнего показывают акции страховщика AIA Group (-5,3%) и банка HSBC (-2,7%).

Цена бумаг ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) уменьшилась на 2,2%, алюминиевой China Hongqiao Group - на 2,1%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2%.

Лидером роста выступают акции автопроизводителя Li Auto (SPB: LI), которые подорожали на 4,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:41 МСК снизился на 2%.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics уменьшились на 1,8%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 4,9%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3,2%, сталелитейной Posco - на 2,5%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 4,5%.

Цена бумаг KB Financial Group подскочила на 7,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день опустился на 2%.

В число лидеров снижения вошли акции сервиса бронирования путешествий WEB Travel Group (-29,5%), производителей урана Deep Yellow (-12%), Paladin Energy (-10,9%) и Boss Energy (-10,1%), а также крупнейшего производителя вина в стране Treasury Wine Estates (-8%).

Котировки акций крупнейших банков страны снизились: National Australia Bank - на 1,6%, ANZ - на 1,5%, Westpac Banking - на 1,2%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,2%.

Бумаги представителей нефтегазовой отрасли Santos и Woodside Energy подешевели на 1,4% и 1,6% соответственно.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP сократилась на 3,1%.

Цена акций Rio Tinto практически не изменилась по итогам торгов. Накануне горнодобывающая компания заявила, что более не рассматривает возможное слияние или другую бизнес-комбинацию с Glencore.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск растет на $0,31 (0,46%), до $67,86 за баррель. В четверг контракт упал в цене на $1,91 (2,7%), до $67,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,34 (0,54%), до $63,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,85 (2,8%), до $63,29 за баррель.

Участники рынка ждут переговоров между Ираном и США, которые состоятся позднее в пятницу в Омане. При этом стороны не договорились о повестке переговоров: Иран хочет обсудить только ядерную программу, тогда как Штаты также планируют затронуть вопросы, связанные с баллистическими ракетами, поддержкой вооруженных группировок в регионе и нарушением прав человека в стране, пишет Reuters.

"Обе стороны довольно далеки друг от друга, и напряженность между ними повышенная. В такой ситуации мы ждем сохранения премии с учетом геополитического риска", - отметил аналитик ANZ Дэниэл Хайнс.

Инвесторы опасаются, что эскалация конфликта может привести к перебоям поставок нефти из ближневосточного региона, в том числе в случае потенциальной блокады судоходства через Ормузский пролив.