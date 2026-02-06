.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть умеренно поднимаются
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Минпромторг конкретизировал порядок надзора за производителями промпродукции
Минпромторг подготовил детальное описание ужесточения системы контроля качества промышленной продукции в РФ, пишет "Коммерсантъ". Проблемы с ним возникли после ухода с российского рынка наиболее технологичных иностранных поставщиков, рынок при этом...
 
За роботов и БПЛА введут ответственность
Госдума подготовила законопроект, в котором впервые будут законодательно закреплены требования и обязанности всех участников рынка робототехники и БПЛА, пишут "Ведомости". Об этом рассказал автор законопроекта, заместитель руководителя фракции...
 
Доля мошенников: всего 8 копеек из 10 тысяч руб. переводов
Из последней статистики банков за третий квартал прошлого года следует, что количество мошеннических операций растет, но размер потерь сокращается, сообщил "Российской газете" заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. " В банки все...
 
06 февраля 2026 года 09:10

Цены на нефть умеренно поднимаются

Уолл-стрит закрылась в четверг падением индексов на 1,2-1,6%. Фондовые индексы Азии меняются без единой тенденции в пятницу. Нефть дорожает утром пятницы, Brent торгуется у $67,9 за баррель.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. - до 231 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества заявок до 212 тыс., по данным Trading Economics.

Число открытых вакансий в декабре снизилось на 386 тыс. и составило минимальные с сентября 2020 года 6,54 млн, согласно данным министерства. Рынок ожидал 7,2 млн вакансий.

Темпы найма в позапрошлом месяце почти не изменились и составили 5,3 млн сотрудников, как и темпы увольнений. По собственному желанию уволились максимальные за полгода 3,2 млн человек.

Между тем рекрутинговая Challenger, Gray & Christmas сообщила, что компании страны в январе объявили о сокращении порядка 108,44 тыс. рабочих мест - это максимум с октября 2025 года и наивысший уровень для января с 2009 года. UPS (SPB: UPS) сокращает 30 тыс. мест, Amazon - 16 тыс., компании сектора здравоохранения и производители товаров для здоровья - около 17,11 тыс. (максимум для отрасли с апреля 2020 года). При этом анонсированные планы найма (5,31 тыс. сотрудников) стали самыми низкими за всю историю подсчетов (с 2009 года).

После выхода квартального отчета Alphabet Inc. (SPB: GOOG) трейдеров вновь обеспокоили перспективы ИИ-отрасли. Материнская компания Google в октябре-декабре нарастила чистую прибыль и выручку с опережением прогнозов рынка, однако сообщила о планах резко увеличить расходы на ИИ в этом году. Акции Alphabet подешевели на 0,5% по итогам торгов.

Представитель полупроводниковой отрасли Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) потерял 8,5% капитализации из-за слабых прогнозов прибыли и выручки на текущий финансовый квартал, хотя в прошлом финквартале его выручка была рекордной.

Американские депозитарные расписки (ADR) британского чипмейкера Arm Holdings повысились в цене на 5,7%. Его выручка в октябре-декабре выросла до рекорда, при этом чистая прибыль уменьшилась на 12%.

Рыночная стоимость Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сократилась на 5%, опубликовавшей отчет после закрытия рынка Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 4,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,2%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,2%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 7%, CoreWeave - на 9,5%, Super Micro - на 8,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,3%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 3,8%. Broadcom (SPB: AVGO) нарастила ее на 0,8%, Micron - на 0,9%, Meta (SPB: META; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,2%.

Акции Estee Lauder рухнули на 19,2%. Производитель косметики и парфюмерии ухудшил годовой прогноз чистой прибыли несмотря на возвращение к ней в прошлом финквартале.

Цена бумаг модного дома Ralph Lauren упала на 4,5%, хотя его квартальная выручка превзошла ожидания рынка.

Капитализация Peloton Interactive обрушилась на 25,7%. Производитель спортивных тренажеров неожиданно сократил квартальную выручку, получил чистый убыток хуже ожиданий, дал слабые прогнозы и сообщил о предстоящем уходе главного финансового директора Лиз Коддингтон. Она проработает в компании до конца марта, после чего перейдет на аналогичную должность в Palmetto из сферы солнечной энергетики.

Котировки бумаг ConocoPhillips (SPB: COP) уменьшились на 2,4%. Нефтяная компания снизила квартальную чистую прибыль на 37%, а скорректированный показатель оказался хуже ожиданий.

Рыночная стоимость производителя шоколада Hershey подскочила на 9%. Выручка компании в четвертом квартале 2025 года повысилась сильнее прогнозов рынка - на 7%. Инвесторов также впечатлил ее собственный прогноз скорректированной прибыли.

Акции Cigna Corp. подорожали на 4,7%. Страховая компания в минувшем квартале сократила чистую прибыль на 13%, но скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков. Кроме того, она повысила дивиденды.

Dow Jones Industrial Average снизился на 1,20% - до 48908,72 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 1,23% - до 6789,40 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,59% и закрылся на отметке 22540,59 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:47 МСК увеличилось на 0,5%.

Потребительские расходы в Японии в декабре сократились на 2,6% год к году и на 2,9% месяц к месяцу, согласно официальным данным. Аналитики не прогнозировали изменения первого показателя и ожидали снижения второго на 1,3%, по данным Trading Economics.

Котировки акций технологических компаний повышаются, в том числе Advantest - на 1%, SoftBank Group - на 1,8%, Disco Corp. - на 1,4%, Tokyo Electron - на 2,5%, Lasertec - на 3,9%.

Бумаги автопроизводителей также подорожали: Toyota - на 0,6%, Honda - на 2,1%, Nissan - на 4,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 1%.

Самое значительное снижение котировок среди компонентов последнего показывают акции страховщика AIA Group (-5,3%) и банка HSBC (-2,7%).

Цена бумаг ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) уменьшилась на 2,2%, алюминиевой China Hongqiao Group - на 2,1%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2%.

Лидером роста выступают акции автопроизводителя Li Auto (SPB: LI), которые подорожали на 4,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:41 МСК снизился на 2%.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics уменьшились на 1,8%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 4,9%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3,2%, сталелитейной Posco - на 2,5%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 4,5%.

Цена бумаг KB Financial Group подскочила на 7,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день опустился на 2%.

В число лидеров снижения вошли акции сервиса бронирования путешествий WEB Travel Group (-29,5%), производителей урана Deep Yellow (-12%), Paladin Energy (-10,9%) и Boss Energy (-10,1%), а также крупнейшего производителя вина в стране Treasury Wine Estates (-8%).

Котировки акций крупнейших банков страны снизились: National Australia Bank - на 1,6%, ANZ - на 1,5%, Westpac Banking - на 1,2%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,2%.

Бумаги представителей нефтегазовой отрасли Santos и Woodside Energy подешевели на 1,4% и 1,6% соответственно.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP сократилась на 3,1%.

Цена акций Rio Tinto практически не изменилась по итогам торгов. Накануне горнодобывающая компания заявила, что более не рассматривает возможное слияние или другую бизнес-комбинацию с Glencore.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск растет на $0,31 (0,46%), до $67,86 за баррель. В четверг контракт упал в цене на $1,91 (2,7%), до $67,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,34 (0,54%), до $63,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,85 (2,8%), до $63,29 за баррель.

Участники рынка ждут переговоров между Ираном и США, которые состоятся позднее в пятницу в Омане. При этом стороны не договорились о повестке переговоров: Иран хочет обсудить только ядерную программу, тогда как Штаты также планируют затронуть вопросы, связанные с баллистическими ракетами, поддержкой вооруженных группировок в регионе и нарушением прав человека в стране, пишет Reuters.

"Обе стороны довольно далеки друг от друга, и напряженность между ними повышенная. В такой ситуации мы ждем сохранения премии с учетом геополитического риска", - отметил аналитик ANZ Дэниэл Хайнс.

Инвесторы опасаются, что эскалация конфликта может привести к перебоям поставок нефти из ближневосточного региона, в том числе в случае потенциальной блокады судоходства через Ормузский пролив.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 февраля 2026 года 15:02
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - "Т-Инвестиции"
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - рынок перешел в режим ожидания, оценивая баланс между макроэкономическими рисками и перспективами дальнейшей политики Банка России, говорится в аналитическом материале "Т-Инвестиций". "Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается, и...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 14:27
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в феврале - "Цифра брокер"
Банк России, скорее всего, займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16% на февральском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Банк России займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16%, - пишет эксперт в комментарии. -...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 13:48
Акции МДМГ торгуются близко к справедливым уровням - "БКС МИ"
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время торгуются ближе к справедливым уровням, оценка - "нейтральная" с прогнозной стоимостью 1700 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 13:20
Ставка ЦБ РФ может остаться на уровне 16% и в феврале, и в марте 2026г - Альфа-банк
Пауза в изменении уровня ключевой ставки Банка России возможна не только по итогам заседания 13 февраля 2026 года. но и в марте текущего года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. Эксперты отмечают, что ускоренный рост цен в начале текущего года (по...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 12:46
"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций Полюса и "позитивную" для акций ЮГК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" и "позитивную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков. Биржевые фонды ETF в январе нарастили закупки золота, следует из данных Всемирного золотого совета за январь 2026 года,...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 12:13
Боковое движение индекса Мосбиржи пока продолжится - Альфа-банк
Боковое движение индекса Мосбиржи пока будет продолжаться, говорится в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша. Бенчмарк балансирует ниже отметки 2750 пунктов при сравнительно неплохих объемах торгов, отмечает эксперт. "На рынке явно ощущается дефицит идей и драйверов, и мы ожидаем, что...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 11:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Novabev
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 535 рублей за штуку, говорится в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. Эксперт отмечает, что с начала 2025 года доходность акций Novabev с учетом дивидендов составила минус 5%....    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 11:16
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Софтлайна
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Софтлайн" с прогнозной стоимостью на уровне 95 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Предварительные итоги эмитента за 2025 год негативны, но ожидаемы, констатирует эксперт. "EBITDA ниже...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 10:39
Драйверов для сильного движения рубля по-прежнему нет - ПСБ
Российский валютный рынок останется лишенным сильных драйверов движения и на торгах в пятницу, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. Отсутствию направленного движения курсов ключевых валют последние дня способствует дефицит...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 10:29
Рубль под конец недели немного дешевеет в паре с юанем
Москва. 6 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля.    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 10:19
Индекс Мосбиржи может показать отскок в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи может вернуться в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Хотя переговоры по Украине в Абу-Даби и прошли достаточно ожидаемо, без видимых сильных сдвигов в позициях,...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 09:57
Активизация покупок на рынке ОФЗ вероятна не ранее марта - ПСБ
Активизация покупок на рынке рублевых гособлигаций вероятна не ранее марта 2026 года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI в четверг закрылся ровно посередине диапазона 116-117 пунктов, констатирует эксперт. До заседания ЦБ...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 6 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании участниками рынка публикации очередной порции макроэкономической статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 09:42
Акции ВИ.ру по-прежнему справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") в настоящее время по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент подвел операционные результаты по итогам двенадцати месяцев и четвертого квартала 2025 года. Эксперты сервиса...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 09:22
Акции МДМГ сохраняют высокую долгосрочную инвестпривлекательность - "Цифра брокер"
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") сохраняют высокую инвестиционную привлекательность для долгосрочных покупок на фоне сильных фундаментальных показателей, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент опубликовал...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.