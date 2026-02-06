.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Минпромторг конкретизировал порядок надзора за производителями промпродукции
Минпромторг подготовил детальное описание ужесточения системы контроля качества промышленной продукции в РФ, пишет "Коммерсантъ". Проблемы с ним возникли после ухода с российского рынка наиболее технологичных иностранных поставщиков, рынок при этом...
 
За роботов и БПЛА введут ответственность
Госдума подготовила законопроект, в котором впервые будут законодательно закреплены требования и обязанности всех участников рынка робототехники и БПЛА, пишут "Ведомости". Об этом рассказал автор законопроекта, заместитель руководителя фракции...
 
Доля мошенников: всего 8 копеек из 10 тысяч руб. переводов
Из последней статистики банков за третий квартал прошлого года следует, что количество мошеннических операций растет, но размер потерь сокращается, сообщил "Российской газете" заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. " В банки все...
 
06 февраля 2026 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании участниками рынка публикации очередной порции макроэкономической статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в четверг заявил, что для решения кризиса на Украине нужно еще немало работы, но переговоры уже дают плоды - делегации США, Украины и России договорились обменять 314 пленных, впервые за пять месяцев. Уиткофф отметил, что дискуссии продолжатся, и пообещал дальнейший прогресс в предстоящие недели. В свою очередь глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что в работе над мирным соглашением по Украине есть прогресс и хорошее движение вперед.

Тем временем глава Минфина США Скотт Бессент заявил в четверг, что решения Вашингтона о возможных новых санкциях против России будут зависеть от хода переговорного процесса по украинскому урегулированию. По его словам, дальнейшие ограничительные меры могут коснуться в том числе судов, связанных с перевозкой нефти из РФ. Бессент также выразил мнение, что недавние санкции администрации США против нефтяного сектора России способствовали участию Москвы в переговорах.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. - до 231 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества заявок до 212 тыс. Число открытых вакансий в декабре снизилось на 386 тыс. и составило минимальные с сентября 2020 года 6,54 млн, согласно данным министерства. Рынок ожидал 7,2 млн вакансий.

Темпы найма в позапрошлом месяце почти не изменились и составили 5,3 млн сотрудников, как и темпы увольнений. По собственному желанию уволились максимальные за полгода 3,2 млн человек.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:47 МСК увеличилось на 0,5%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК вырос на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:41 МСК снизился на 2%. Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 2%.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск растет на 1,32%, до $68,44 за баррель. В четверг контракт упал в цене на 2,7%, до $67,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 1,39%, до $64,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 2,8%, до $63,29 за баррель.

Участники нефтяного рынка ждут переговоров между Ираном и США, которые состоятся позднее в пятницу в Омане. При этом стороны не договорились о повестке переговоров: Иран хочет обсудить только ядерную программу, тогда как Соединенные Штаты также планируют затронуть вопросы, связанные с баллистическими ракетами, поддержкой вооруженных группировок в регионе и нарушением прав человека в стране, пишет Reuters.

Инвесторы опасаются, что эскалация конфликта может привести к перебоям поставок нефти из ближневосточного региона, в том числе в случае потенциальной блокады судоходства через Ормузский пролив.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 24,347 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,499 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 февраля снизился всего на 0,04% и составил 119,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 1225,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,23%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,23%) и "МТС-001P-20" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-08" (-0,35%), "АФК Система-1Р-11" (-0,29%) и "ГТЛК-001Р-14" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) увеличила объем выпуска 3-летних облигаций серии 003Р-10R с 1 млрд рублей до 3 млрд рублей. Компания также продлила срок размещения займа до 27 февраля (ранее датой окончания размещения было 13 февраля). "Сегежа" установила ставку ежемесячного купона на уровне 25% годовых, что соответствует доходности к погашению 28,07% годовых. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов будет погашено по 25% от номинала, дюрация в результате составит около двух лет.

Объем размещения флоатера ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) составит 20 млрд рублей, спред к ключевой ставке ЦБ РФ - 175 базисных пунктов. Сбор заявок на 6-летние облигаций серии 002Р-16 с офертой через три года прошел 5 февраля. Изначально объем заявлялся как "не менее 10 млрд рублей". По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ, плюс спред. Техразмещение запланировано на 11 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, для неквалифицированных инвесторов требуется прохождение теста.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 10 февраля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-10 объемом 2 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов составит не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 19,56% годовых. Предусмотрена амортизационная структура погашения - по 25% от номинальной стоимости бондов планируется гасить в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. В результате индикативная дюрация составит примерно 2,2 года. Техразмещение запланировано на 19 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) 12 февраля c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 10-летних дисконтных облигаций серии 002P-01 с офертой через 3 года объемом не менее 13,5 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составит 75% от номинала (номинал - 1 тыс. рублей). Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 7% годовых (доходность к оферте - не выше 19,51% годовых). Техразмещение запланировано на 17 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "РДВ Технолоджи" выкупило по оферте 56 тыс. 644 облигации серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 250 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 22,6576% займа. Выпуск облигаций на 250 млн рублей с погашением в июле 2029 года был размещен в апреле 2025 года. Ставка 1-2-го квартальных купонов установлена на уровне 31% годовых, 3-4-го купонов - 30,5% годовых, Ставку 5-7-го купонов компания перед офертой установила в размере 26% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 февраля 2026 года 15:02
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - "Т-Инвестиции"
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - рынок перешел в режим ожидания, оценивая баланс между макроэкономическими рисками и перспективами дальнейшей политики Банка России, говорится в аналитическом материале "Т-Инвестиций". "Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается, и...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 14:27
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в феврале - "Цифра брокер"
Банк России, скорее всего, займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16% на февральском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Банк России займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16%, - пишет эксперт в комментарии. -...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 13:48
Акции МДМГ торгуются близко к справедливым уровням - "БКС МИ"
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время торгуются ближе к справедливым уровням, оценка - "нейтральная" с прогнозной стоимостью 1700 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 13:20
Ставка ЦБ РФ может остаться на уровне 16% и в феврале, и в марте 2026г - Альфа-банк
Пауза в изменении уровня ключевой ставки Банка России возможна не только по итогам заседания 13 февраля 2026 года. но и в марте текущего года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. Эксперты отмечают, что ускоренный рост цен в начале текущего года (по...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 12:46
"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций Полюса и "позитивную" для акций ЮГК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" и "позитивную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков. Биржевые фонды ETF в январе нарастили закупки золота, следует из данных Всемирного золотого совета за январь 2026 года,...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 12:13
Боковое движение индекса Мосбиржи пока продолжится - Альфа-банк
Боковое движение индекса Мосбиржи пока будет продолжаться, говорится в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша. Бенчмарк балансирует ниже отметки 2750 пунктов при сравнительно неплохих объемах торгов, отмечает эксперт. "На рынке явно ощущается дефицит идей и драйверов, и мы ожидаем, что...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 11:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Novabev
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 535 рублей за штуку, говорится в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. Эксперт отмечает, что с начала 2025 года доходность акций Novabev с учетом дивидендов составила минус 5%....    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 11:16
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Софтлайна
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Софтлайн" с прогнозной стоимостью на уровне 95 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Предварительные итоги эмитента за 2025 год негативны, но ожидаемы, констатирует эксперт. "EBITDA ниже...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 10:39
Драйверов для сильного движения рубля по-прежнему нет - ПСБ
Российский валютный рынок останется лишенным сильных драйверов движения и на торгах в пятницу, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. Отсутствию направленного движения курсов ключевых валют последние дня способствует дефицит...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 10:29
Рубль под конец недели немного дешевеет в паре с юанем
Москва. 6 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля.    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 10:19
Индекс Мосбиржи может показать отскок в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи может вернуться в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Хотя переговоры по Украине в Абу-Даби и прошли достаточно ожидаемо, без видимых сильных сдвигов в позициях,...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 09:57
Активизация покупок на рынке ОФЗ вероятна не ранее марта - ПСБ
Активизация покупок на рынке рублевых гособлигаций вероятна не ранее марта 2026 года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI в четверг закрылся ровно посередине диапазона 116-117 пунктов, констатирует эксперт. До заседания ЦБ...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 09:42
Акции ВИ.ру по-прежнему справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") в настоящее время по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент подвел операционные результаты по итогам двенадцати месяцев и четвертого квартала 2025 года. Эксперты сервиса...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 09:22
Акции МДМГ сохраняют высокую долгосрочную инвестпривлекательность - "Цифра брокер"
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") сохраняют высокую инвестиционную привлекательность для долгосрочных покупок на фоне сильных фундаментальных показателей, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент опубликовал...    читать дальше
.
06 февраля 2026 года 09:10
Цены на нефть умеренно поднимаются
Уолл-стрит закрылась в четверг падением индексов на 1,2-1,6%. Фондовые индексы Азии меняются без единой тенденции в пятницу. Нефть дорожает утром пятницы, Brent торгуется у $67,9 за баррель.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.