Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании участниками рынка публикации очередной порции макроэкономической статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в четверг заявил, что для решения кризиса на Украине нужно еще немало работы, но переговоры уже дают плоды - делегации США, Украины и России договорились обменять 314 пленных, впервые за пять месяцев. Уиткофф отметил, что дискуссии продолжатся, и пообещал дальнейший прогресс в предстоящие недели. В свою очередь глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что в работе над мирным соглашением по Украине есть прогресс и хорошее движение вперед.

Тем временем глава Минфина США Скотт Бессент заявил в четверг, что решения Вашингтона о возможных новых санкциях против России будут зависеть от хода переговорного процесса по украинскому урегулированию. По его словам, дальнейшие ограничительные меры могут коснуться в том числе судов, связанных с перевозкой нефти из РФ. Бессент также выразил мнение, что недавние санкции администрации США против нефтяного сектора России способствовали участию Москвы в переговорах.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. - до 231 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества заявок до 212 тыс. Число открытых вакансий в декабре снизилось на 386 тыс. и составило минимальные с сентября 2020 года 6,54 млн, согласно данным министерства. Рынок ожидал 7,2 млн вакансий.

Темпы найма в позапрошлом месяце почти не изменились и составили 5,3 млн сотрудников, как и темпы увольнений. По собственному желанию уволились максимальные за полгода 3,2 млн человек.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:47 МСК увеличилось на 0,5%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК вырос на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:41 МСК снизился на 2%. Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 2%.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск растет на 1,32%, до $68,44 за баррель. В четверг контракт упал в цене на 2,7%, до $67,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 1,39%, до $64,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 2,8%, до $63,29 за баррель.

Участники нефтяного рынка ждут переговоров между Ираном и США, которые состоятся позднее в пятницу в Омане. При этом стороны не договорились о повестке переговоров: Иран хочет обсудить только ядерную программу, тогда как Соединенные Штаты также планируют затронуть вопросы, связанные с баллистическими ракетами, поддержкой вооруженных группировок в регионе и нарушением прав человека в стране, пишет Reuters.

Инвесторы опасаются, что эскалация конфликта может привести к перебоям поставок нефти из ближневосточного региона, в том числе в случае потенциальной блокады судоходства через Ормузский пролив.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 24,347 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,499 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 февраля снизился всего на 0,04% и составил 119,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 1225,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,23%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,23%) и "МТС-001P-20" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-08" (-0,35%), "АФК Система-1Р-11" (-0,29%) и "ГТЛК-001Р-14" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) увеличила объем выпуска 3-летних облигаций серии 003Р-10R с 1 млрд рублей до 3 млрд рублей. Компания также продлила срок размещения займа до 27 февраля (ранее датой окончания размещения было 13 февраля). "Сегежа" установила ставку ежемесячного купона на уровне 25% годовых, что соответствует доходности к погашению 28,07% годовых. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов будет погашено по 25% от номинала, дюрация в результате составит около двух лет.

Объем размещения флоатера ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) составит 20 млрд рублей, спред к ключевой ставке ЦБ РФ - 175 базисных пунктов. Сбор заявок на 6-летние облигаций серии 002Р-16 с офертой через три года прошел 5 февраля. Изначально объем заявлялся как "не менее 10 млрд рублей". По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ, плюс спред. Техразмещение запланировано на 11 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, для неквалифицированных инвесторов требуется прохождение теста.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 10 февраля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-10 объемом 2 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов составит не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 19,56% годовых. Предусмотрена амортизационная структура погашения - по 25% от номинальной стоимости бондов планируется гасить в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. В результате индикативная дюрация составит примерно 2,2 года. Техразмещение запланировано на 19 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) 12 февраля c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 10-летних дисконтных облигаций серии 002P-01 с офертой через 3 года объемом не менее 13,5 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составит 75% от номинала (номинал - 1 тыс. рублей). Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 7% годовых (доходность к оферте - не выше 19,51% годовых). Техразмещение запланировано на 17 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "РДВ Технолоджи" выкупило по оферте 56 тыс. 644 облигации серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 250 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 22,6576% займа. Выпуск облигаций на 250 млн рублей с погашением в июле 2029 года был размещен в апреле 2025 года. Ставка 1-2-го квартальных купонов установлена на уровне 31% годовых, 3-4-го купонов - 30,5% годовых, Ставку 5-7-го купонов компания перед офертой установила в размере 26% годовых.