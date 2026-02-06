"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 535 рублей за штуку, говорится в материале аналитика брокера Александра Самуйлова.

Эксперт отмечает, что с начала 2025 года доходность акций Novabev с учетом дивидендов составила минус 5%. Это значительно слабее динамики индекса Мосбиржи потребительского сектора полной доходности, который за этот срок вырос на 8%.

По мнению Самуйлова, это объясняется двумя основными факторами:

- Сказались последствия хакерской атаки 14 июля 2025 года. Полноценную работу сети удалось восстановить лишь спустя месяц.

- Рынок настороженно отреагировал на квази-сплит компании в августе 2024 года, когда эмитент увеличил количество акций в обращении путем начисления держателям по семь бесплатных бумаг на каждую ранее приобретенную.

"Несмотря на ожидание слабых финансовых результаты за 2П25, мы сохраняем рекомендацию "покупать" для акций Novabev, - пишет эксперт брокера. - Прогнозируем сильную динамику выручки и EBITDA компании в 2026 году, в том числе за счет отсутствия негативного единоразового эффекта от кибератаки. Бумаги остаются существенно недооцененными, а дополнительным драйвером может стать потенциальное IPO сети "ВинЛаб".

Также аналитик ожидает, что на горизонте двенадцати месяцев компания распределит между акционерами около 30 рублей на акцию (доходность - 7%).

"Сохраняем целевую цену в 535 рублей за штуку (потенциал роста - 25% в течение года). С учетом дивидендов общая ожидаемая доходность составляет 31%", - указывает Самуйлов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.