"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Софтлайна

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Софтлайн" с прогнозной стоимостью на уровне 95 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

Предварительные итоги эмитента за 2025 год негативны, но ожидаемы, констатирует эксперт.

"EBITDA ниже прогноза указывает на то, что внешняя конъюнктура для разработчиков корпоративного ПО остается негативной. Это коррелирует с нашими ожиданиями. Наш прогноз EBITDA на 2025 год еще ниже - около 6,3 млрд руб. Впрочем, мы бы дождались полных результатов по МСФО, чтобы сделать свой расчет скорректированной EBITDA", - отмечает Булгаков.

"Поскольку мы изначально были консервативны в отношении результатов по году, пока нет причин обновлять цифры по "Софтлайну" (до публикации аудированной отчетности за 2025 год). Вместе с тем интересно, как компания видит продажи в 2026 году. Именно дальнейшие тренды и прогнозы сейчас наиболее важны", - говорится в обзоре аналитика инвесткомпании.

"Сохраняем "нейтральный" взгляд на "Софтлайн". Пока мы считаем, что бумага оценена справедливо на текущих уровнях, однако не исключаем и переоценку вниз, если рост в 2026 году и последующих годах будет ниже наших прогнозов, - указывает Булгаков. - Существенный эффект на экономику эмитента окажет введение соцналога с 1 января 2026 года. С учетом большого количества сотрудников рост расходов может стать достаточно существенным".

