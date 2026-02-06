Драйверов для сильного движения рубля по-прежнему нет - ПСБ

Российский валютный рынок останется лишенным сильных драйверов движения и на торгах в пятницу, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Отсутствию направленного движения курсов ключевых валют последние дня способствует дефицит триггеров - ни явных прорывов, ни обострения разногласий по итогам завершившихся переговоров по Украине не случилось, значимых подвижек на рынке нефти также нет, отмечает эксперт.

Оказывает определенную поддержку рублю, хотя, впрочем, и не меняет принципиально расклад сил на рынке, указывает он, корректировка объемов продаж валюты Банком России - регулятор сократит их до 16,5 млрд руб. с 17,4 млрд руб. в день, но за счет большего числа рабочих дней предложит рынку в текущем месяце больше валюты.

"Рассчитываем, что курс юаня продолжит оставаться в нижней части нашего целевого диапазона 10,8-11,5 руб."- пишет Локтюхов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.