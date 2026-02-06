Активизация покупок на рынке ОФЗ вероятна не ранее марта - ПСБ

Активизация покупок на рынке рублевых гособлигаций вероятна не ранее марта 2026 года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI в четверг закрылся ровно посередине диапазона 116-117 пунктов, констатирует эксперт.

До заседания ЦБ остается неделя - рынок процентных деривативов указывает на ожидания по сохраняю ключевой ставки в феврале при ее снижении на 50 б.п. в марте.

"Краткосрочных драйверов для покупки госбумаг по-прежнему нет. Рынок продолжит находиться в боковике. Активизацию спроса, вероятно, стоит ждать только в начале марта на волне ожиданий снижения ключевой ставки весной", - пишет Грицкевич в обзоре ПСБ.

Аналитик рекомендует сохранять позицию в облигациях с фиксированной ставкой с долей около 50% (еще 25% - это флоатеры, 25% - валютные облигации).

"Учитывая ситуацию с возросшими кредитными рисками по-прежнему рекомендуем сфокусироваться на ОФЗ и корпоративных бондах с рейтингом "ААА-АА", - говорится в материале.

