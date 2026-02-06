Акции МДМГ сохраняют высокую долгосрочную инвестпривлекательность - "Цифра брокер"

Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") сохраняют высокую инвестиционную привлекательность для долгосрочных покупок на фоне сильных фундаментальных показателей, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за 12М25.

Ключевым достижением, отмечают эксперты, стал рост общей выручки на 31,2% (до 43,46 млрд руб.), при этом сопоставимая выручка (LFL) увеличилась на 15,6%, демонстрируя устойчивый органический рост бизнеса.

В регионах присутствия сети выручка госпиталей выросла на 30,2%, а амбулаторных клиник - на 84,6%.

"Мы считаем, что акции компании сохраняют высокую инвестиционную привлекательность для долгосрочных покупок на фоне сильных фундаментальных показателей", - пишут аналитики.

